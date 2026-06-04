Il motore Rolls-Royce Trent XWB-84 EP supera significativamente le aspettative in termini in-service fuel savings

Rolls-Royce celebra un importante traguardo per il suo Trent XWB-84 Enhanced Performance (EP) engine, che ha quasi raddoppiato il risparmio di carburante previsto durante il suo primo anno di servizio.

Reso possibile dalla continua trasformazione di Rolls-Royce, il primo Trent XWB-84 EP è entrato in servizio nel maggio 2025 nell’ambito di un investimento di 1 miliardo di sterline nella sua moderna flotta Trent. Certificato con una riduzione del rumore di due decibel e un risparmio iniziale di carburante dell’1% rispetto al Trent XWB-84 standard, i dati dei primi 34 motori in servizio presso tre importanti operatori mostrano che il motore sta offrendo una riduzione del consumo di carburante dell’1,8%.

Questo miglioramento si traduce in un risparmio annuo di carburante di circa 450.000 dollari per aeromobile, ovvero circa 9 milioni di dollari all’anno per una flotta tipica di 20 Airbus A350-900. Il Trent XWB-84 EP è sulla buona strada per raggiungere le 100.000 ore di volo nel suo primo anno, a dimostrazione della sua affidabilità e del suo impatto positivo sull’efficienza operativa e sulla sostenibilità dei clienti.

Negli ultimi 10 anni, Singapore Airlines, partner storico di Rolls-Royce, si è affidata al Trent XWB-84 per alimentare le sue operazioni a medio, lungo e lunghissimo raggio con gli A350-900.

Lau Hwa Peng, Senior Vice President, Engineering, Singapore Airlines, ha dichiarato: “Dal 2016, il motore Rolls-Royce Trent XWB-84 ha svolto un ruolo importante nelle operazioni con gli Airbus A350-900 di Singapore Airlines. Ciò ci ha permesso di espandere con successo la nostra rete e di operare su alcune delle rotte più impegnative, inclusi i voli non-stop più lunghi al mondo verso gli Stati Uniti con il nostro aeromobile A350-900 ULR. Apprezziamo inoltre la continua collaborazione e il supporto di Rolls-Royce, compresi i continui miglioramenti apportati al Trent XWB-84 EP, che contribuiscono a una maggiore efficienza nei consumi di carburante e a rafforzare la resilienza della rete”.

Adam Davies, Director Commercial Aviation, Trent XWB for Rolls-Royce, ha dichiarato: “Questo traguardo dimostra che gli investimenti effettuati nella famiglia Trent stanno producendo risultati concreti, supportando gli obiettivi di efficienza operativa e sostenibilità dei nostri clienti. Siamo lieti di aver ampiamente superato il nostro obiettivo di un miglioramento di almeno l’uno per cento nel consumo di carburante. Desidero ringraziare i nostri partner, tra cui Singapore Airlines, per la continua fiducia riposta nella famiglia Trent XWB”.

Rolls-Royce continua a produrre sia la versione standard che la variante EP del Trent XWB-84 per soddisfare le diverse esigenze dei clienti, con il motore EP che ora stabilisce un nuovo punto di riferimento per la fuel efficiency nel settore.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)