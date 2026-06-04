“Una giornata in aeroporto”: all’Aeroporto di Roma Urbe gli studenti scoprono da vicino il mondo dell’aviazione

Si è conclusa presso l’Aeroporto di Roma Urbe la prima edizione di “Una giornata in aeroporto”, il progetto promosso da Enac Servizi per avvicinare gli studenti al mondo dell’aviazione civile e alle professioni del settore.

“Gli studenti del Liceo Scientifico “Amedeo Avogadro” di Roma hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino il funzionamento di uno scalo aeroportuale e alcune delle principali attività che ne garantiscono l’operatività. Nel corso della giornata hanno visitato la Torre di Controllo di ENAV, utilizzato i simulatori messi a disposizione da Enac Servizi, Aero Club di Roma e Aviomar e visitato gli hangar di Urbe Aero e Leonardo, entrando in contatto diretto con professionisti, tecnologie e infrastrutture del comparto aeronautico.

L’esperienza si è conclusa con il “battesimo del volo” realizzato grazie alla collaborazione dell’Aero Club di Roma, offrendo ai partecipanti un’occasione unica per vivere in prima persona l’emozione del volo e approfondire la conoscenza del settore.

Il progetto nasce in un contesto di forte crescita del comparto aeronautico a livello internazionale. Secondo una stima dell’ICAO, entro il 2037 saranno necessari circa 790.000 nuovi piloti a livello globale, mentre Eurocontrol prevede un aumento del traffico aereo europeo fino al 52% entro il 2050 nello scenario base”, afferma Enac Servizi.

“Questa prima edizione di ‘Una giornata in aeroporto’ ha confermato il valore di iniziative che consentono ai giovani di avvicinarsi concretamente al mondo dell’aviazione e alle sue opportunità professionali”, ha dichiarato Marco Trombetti, Amministratore Unico di Enac Servizi. “Desidero ringraziare ENAV, Aero Club di Roma, Aviomar, Urbe Aero e Leonardo per la disponibilità e la collaborazione che hanno reso possibile questa esperienza. Enac Servizi continuerà, come da mission aziendale, a promuovere progetti di divulgazione e orientamento dedicati alle nuove generazioni”.

“L’iniziativa rappresenta la prima tappa di un programma che sarà progressivamente esteso agli altri aeroporti gestiti da Enac Servizi, con l’obiettivo di promuovere la cultura aeronautica e favorire una maggiore conoscenza delle opportunità formative e professionali offerte da un settore strategico e in continua evoluzione”, conclude Enac Servizi.

(Ufficio Stampa Enac Servizi)