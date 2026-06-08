Etihad e TAROM inaugurano nuovi collegamenti nell’Europa orientale

Etihad Airways e TAROM hanno firmato un codeshare agreement che collega i passeggeri internazionali di Etihad con la Romania e l’Europa orientale, e che unisce i viaggiatori rumeni ad Abu Dhabi, sede di Etihad e porta d’accesso alla sua rete globale. L’accordo è stato firmato in occasione dello IATA Annual General Meeting in Rio de Janeiro.

“Grazie a questa partnership, i passeggeri di Etihad possono prenotare un unico biglietto sui voli TAROM da Bucarest verso sei città rumene: Baia Mare, Cluj-Napoca, Iasi, Oradea, Suceava e Timisoara. L’accordo di codeshare si estende anche a quattro capitali dell’Europa orientale: Belgrado, Budapest, Chisinau e Sofia. I passeggeri rumeni, a loro volta, possono raggiungere Abu Dhabi da Bucarest con il nuovo servizio di Etihad.

L’accordo di codeshare supporta il lancio del nuovo servizio di Etihad Abu Dhabi-Bucarest il 17 dicembre 2026. Una volta che il nuovo servizio sarà operativo, i passeggeri potranno viaggiare con un unico biglietto tra Bucarest e le destinazioni del network Etihad, con il bagaglio registrato fino all’arrivo.

Per i viaggiatori provenienti dalla Romania, il codeshare apre un nuovo collegamento con Abu Dhabi. Dalla capitale degli Emirati Arabi Uniti, i passeggeri possono proseguire il viaggio con Etihad verso destinazioni in Medio Oriente, Africa, Asia e Australia”, afferma Etihad.

Arik De, Chief Revenue & Commercial Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “TAROM conferisce a Etihad una solida presenza nell’Europa orientale: una compagnia di bandiera con oltre settant’anni di esperienza nell’aviazione europea e una rete consolidata che si estende in tutto il paese e nell’intera regione. Il lancio di questo codeshare, prima del nostro servizio per Bucarest, ci permette di entrare in un mercato in rapida crescita con una presenza significativa fin dal primo giorno”.

Mircea Nicolae Cotoros, Chief Commercial Officer, TAROM, ha affermato: “Questo codeshare con Etihad Airways amplia la portata internazionale di TAROM e offre ai passeggeri un nuovo collegamento tra Bucarest e Abu Dhabi. Rafforza il legame tra la Romania e il Medio Oriente, supporta la continua crescita della nostra rete e promuove gli scambi culturali ed economici”.

“Con l’aggiunta di TAROM, l’Etihad partner network si estende ora a 47 compagnie aeree in codeshare e oltre 130 interline partner, la più ampia tra le compagnie aeree non appartenenti ad alleanze, offrendo ai passeggeri la possibilità di raggiungere oltre 350 destinazioni in tutto il mondo con biglietti unici o tariffe cumulative”, conclude Etihad.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)