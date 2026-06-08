Philippine Airlines entra a far parte dell’alleanza oneworld

Philippine Airlines (PAL), compagnia aerea di bandiera delle Filippine, diventerà la sedicesima compagnia aerea membro di oneworld a seguito della firma di un Memorandum d’Intesa (MOU) durante una conferenza stampa tenutasi in occasione dell’International Air Transport Association 82nd Annual General Meeting in Rio de Janeiro, Brasile.

“Questo è un momento cruciale e trasformativo per Philippine Airlines”, ha dichiarato il PAL Holdings, Inc. President, Lucio C. Tan III.. “L’adesione all’alleanza oneworld e il rafforzamento della rappresentanza del Sud-est asiatico all’interno del gruppo avvicinano le Filippine e la regione al resto del mondo come mai prima d’ora. Insieme ai nostri partner, offriremo una maggiore scelta, voli più frequenti e un’esperienza di viaggio che riflette il calore dell’ospitalità filippina”.

Philippine Airlines è stata invitata ad aderire a oneworld come member-designate airline dall’oneworld Governing Board, compresi i chief executives di tutte le member airlines.

“L’ingresso di Philippine Airlines in oneworld supporta la nostra crescita strategica a lungo termine e rafforza la nostra connettività nei principali mercati della regione Asia-Pacifico”, ha dichiarato Robert Isom, American Airlines Chief Executive Officer and chairman of the oneworld Governing Board. “La compagnia aerea vanta una lunga e prestigiosa storia e svolgerà un ruolo fondamentale nella nostra rete nel Sud-Est asiatico”.

Philippine Airlines amplierà ulteriormente il global network di oneworld, aggiungendo 31 destinazioni uniche nelle Filippine e oltre. La crescente rete internazionale della compagnia aerea soddisferà la domanda dei clienti in Asia, Nord America, Europa, Medio Oriente e Australia, integrando i servizi già offerti dai membri di oneworld.

“Philippine Airlines è una compagnia aerea di fama mondiale con un forte impegno per l’innovazione e il servizio clienti, in linea con la reputazione di oneworld di offrire un’esperienza di viaggio di alta qualità”, ha affermato Ole Orvér, CEO di oneworld. “Questa decisione rappresenta un riconoscimento per oneworld e per la sua offerta globale ai clienti. Siamo lieti di dare il benvenuto a Philippine Airlines nell’alleanza”.

“A seguito del suo ingresso in oneworld, i membri del programma Mabuhay Miles di Philippine Airlines potranno usufruire di opportunità reciproche per accumulare e utilizzare miglia e punti presso tutte le compagnie aeree membri di oneworld. I clienti di livello superiore di Philippine Airlines avranno accesso ai vantaggi di oneworld Priority e a oltre 700 premium airport lounges, incluse le oneworld branded lounges negli aeroporti di Amsterdam Schiphol e Seoul Incheon, nonché alle First Class lounges and check-in areas, un vantaggio esclusivo per i passeggeri oneworld”, conclude oneworld.

(Ufficio Stampa oneworld)