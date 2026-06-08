Lufthansa Group a ILA Berlin 2026: Anniversary Aircraft e Lufthansa Technik Defense

Lufthansa Group sarà presente con due stand all’edizione di quest’anno dell’International Aerospace Exhibition (ILA) di Berlino: con il suo Airbus A320neo presso l’Airbus Static Display nella Lufthansa special 100th founding anniversary livery e con lo stand espositivo di Lufthansa Technik Defense.
L’Airbus A320neo Lufthansa, con registrazione D-AING, fa parte della flotta celebrativa che commemora il centenario della fondazione della prima Lufthansa, avvenuta 100 anni fa. L’aereo, caratterizzato dall’iconica gru Lufthansa in formato XXL sulla fusoliera blu, rappresenta oltre un secolo di storia dell’aviazione e la continua modernizzazione della flotta di Lufthansa Group.
All’ILA 2026, Lufthansa Group dedicherà particolare attenzione a Lufthansa Technik Defense. Dal 2023, Lufthansa Technik riunisce sotto questo marchio le sue defense activities. L’azienda è coinvolta in diversi programmi di modernizzazione e acquisizione militari, tra cui il P-8A Poseidon maritime patrol and anti-submarine warfare aircraft, il PEGASUS signals intelligence system e il CH-47 Chinook heavy-lift transport helicopter. Inoltre, Lufthansa Technik Defense, insieme a Lockheed Martin, Rheinmetall ed ESG, fornisce supporto tecnico per la futura F-35 fleet della Germania.
Nel suo stand espositivo di 144 metri quadrati, Lufthansa Technik Defense presenterà questi programmi, oltre ad ulteriori capacità in maintenance, repair, overhaul and modification of military aircraft.
L’Airbus A320neo di Lufthansa sarà esposto nell’Airbus Static Display (S4). Lo stand di Lufthansa Technik Defense si trova nel padiglione D, stand 395.
(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)