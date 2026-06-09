News Brevi – 09.06.2026

PRIMO VOLO DIRETTO CATANIA-MONTREAL – L’Aeroporto di Catania informa: “La mattina di venerdì 5 giugno è partito dal nostro scalo il primo volo diretto operato da Air Canada con destinazione Montréal, inaugurando ufficialmente la nuova tratta stagionale che collegherà la Sicilia orientale al Canada con tre frequenze settimanali fino al 23 ottobre 2026. L’avvio del nuovo collegamento rappresenta un importante traguardo per la connettività internazionale dello scalo etneo e consolida il ruolo strategico della Sicilia come porta d’accesso al Nord America, favorendo lo sviluppo dei flussi turistici, economici e culturali tra i due territori. Operato con il moderno Boeing 787 Dreamliner, il nuovo servizio consentirà ai passeggeri provenienti dalla Sicilia e dal Sud Italia di raggiungere direttamente Montréal e, attraverso il network Air Canada, numerose destinazioni in Stati Uniti, Caraibi, Sud America e Messico”. “Il collegamento con il Canada rappresenta non solo un’opportunità concreta per il turismo e gli scambi economici, ma anche un ponte tra comunità profondamente legate da relazioni storiche, culturali e familiari. Continuiamo a lavorare per ampliare la rete dei collegamenti intercontinentali e rendere la Sicilia sempre più connessa alle principali mete internazionali”, ha dichiarato la Presidente SAC, Anna Quattrone. “L’inaugurazione del volo è stata celebrata presso l’aeroporto con la tradizionale cerimonia del taglio del nastro alla presenza dei rappresentanti di Air Canada e SAC”, conclude l’Aeroporto di Catania.

VOLOTEA CONFERMA LA MASSIMA FLESSIBILITÀ PER I PASSEGGERI, PUR METTENDO FINE AL FAIR TRAVEL PROMISE – Volotea informa: “Il Fair Travel Promise non verrà più applicato alle prenotazioni effettuate a partire dal 10 giugno. È la decisione presa da Volotea, la quale aveva introdotto questa misura temporanea per garantire ai passeggeri trasparenza e massima flessibilità, in un contesto caratterizzato da forte instabilità geopolitica e da un significativo aumento dei costi del carburante. Una condizione di incertezza che oggi non è rientrata, ma si è trasformata in una sfida di natura più strutturale, che il settore aereo dovrà affrontare attraverso soluzioni a lungo termine. L’iniziativa, che ha riscosso il consenso dei passeggeri con il 97% di adesioni, volge quindi al termine, ma prosegue l’impegno di Volotea nell’offrire una connettività aerea accessibile e competitiva, con la valutazione tutte le soluzioni possibili per affrontare un contesto economico ed energetico che rimane complesso. Volotea conferma che continuerà a garantire ai propri passeggeri la totale flessibilità nella gestione dei viaggi, grazie alle opzioni di modifica della prenotazione senza costi aggiuntivi. Un vantaggio che consente di adattare i propri programmi di viaggio alle esigenze personali. Volotea conferma inoltre che, fino al termine della stagione estiva, non sono previste cancellazioni di voli”. “Il Fair Travel Promise è nato da un’idea semplice: garantire ai clienti un prezzo equo del carburante, senza un solo euro in più, mantenendo al contempo le tariffe il più accessibili possibile. Sebbene le sfide che il settore dell’aviazione deve affrontare siano cambiate, il nostro impegno nei confronti dei clienti rimane immutato. Volotea continuerà ad assorbire gli aumenti del prezzo del carburante e ad offrire flessibilità illimitata su ogni biglietto senza alcun costo aggiuntivo”, ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea.

ENAC: AL VIA IL MEETING ICAO EUR/NAT – Al via oggi, 9 giugno, il meeting ICAO EUR/NAT, la riunione annuale dei Direttori Generali dell’aviazione civile dei Paesi e delle organizzazioni che fanno parte dell’Ufficio Regionale ICAO per l’Europa e il Nord Atlantico. Ospitato da Enac a Castellaneta Marina, in Puglia, per la prima volta fuori dalla Francia, l’evento rappresenta un importante momento di confronto sulle principali sfide del settore a livello internazionale, tra cui gli obiettivi di sostenibilità, l’integrazione sicura di UAS e voli suborbitali, l’accessibilità e l’inclusione. In mattinata sono intervenuti il Direttore Generale Enac Alexander D’Orsogna, il Regional Director ICAO Nicolas Rallo, il Presidente Autorità di Regolazione dei Trasporti Nicola Zaccheo, l’Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità Regione Puglia Raffaele Piemontese e il VDG Enac Fabio Nicolai. Il DG Enac D’Orsogna: “Siamo lieti di ospitare questo importante momento di confronto. Ispirati dal principio ICAO “No Country Left Behind”, lavoriamo insieme a tutti gli attorei del comparto per promuovere un’aviazione civile inclusiva e capace di crescere in modo equilibrato a livello globale. L’obiettivo è costruire un settore sempre più sicuro, sostenibile, resiliente e innovativo, valorizzando le professionalità che ne guidano l’evoluzione e garantendo la massima attenzione ai diritti dei passeggeri”. Nel pomeriggio il keynote speech di Salvatore Sciacchitano, già Presidente Consiglio ICAO. Nella giornata di domani, in arrivo anche il Segretario Generale International Civil Aviation Organization Juan Carlos Salazar.

CONVEGNO “ADDESTRARSI ALLO SPAZIO: LE TELECOMUNICAZIONI VIA SATELLITE PER LE SFIDE FUTURE” – Si è svolto mercoledì 27 maggio, nell’ambito delle celebrazioni per il 75° anniversario della costituzione della Scuola di Aerocooperazione, il convegno dal titolo “Addestrarsi allo Spazio: le telecomunicazioni via satellite per le sfide future”. L’incontro, organizzato in collaborazione con lo Stato Maggiore Aeronautica e con il contributo di Thales Alenia Space Italia, ha acceso i riflettori sul ruolo cruciale delle telecomunicazioni satellitari (SatCom) nell’attuale e complesso scenario globale. Obiettivo dell’incontro è stato infatti delineare le linee guida per un vero e proprio salto culturale, che consideri le SatCom non più solo come un semplice strumento settoriale, ma un’infrastruttura critica e strategica per la sicurezza, la resilienza e lo sviluppo dell’intero Sistema Paese, fondamentale per garantire comunicazioni affidabili, protette e continue. In apertura dei lavori, il Generale di Brigata Francesco Donato Rizzo, Comandante della Scuola di Aerocooperazione, ha espresso profonda gratitudine agli ospiti, celebrando l’evento come una testimonianza tangibile dell’eccellenza italiana nel settore SatCom. Il Generale ha evidenziato il successo del Dipartimento Corsi Spazio, oggi trasformato da incubatore di conoscenza a polo di formazione avanzata e specializzata, un traguardo raggiunto in tempi rapidi grazie alla stretta sinergia tra mondo militare, istituzioni e industria. A guidare i lavori è stata l’Ing. Ilaria Cinelli, ingegnere, esploratrice e Comandante di Spedizioni, che nel suo ruolo di moderatrice ha offerto una panoramica sul futuro del settore e sulla necessità di avere un ecosistema integrato e connesso tra Terra e Spazio che garantisca la continuità operativa e in cui la presenza umana resti centrale. Ha poi preso la parola l’Ing. Antonio Sturiale, Direttore Dominio Telecomunicazioni di Thales Alenia Space Italia, il quale ha focalizzato i suoi interventi sull’evoluzione industriale e geopolitica del settore, evidenziando come lo Spazio sia ormai diventato uno strato operativo centrale della società moderna, dal quale dipendono direttamente comparti chiave come i trasporti, l’energia, la protezione civile. In questo scenario, il manager ha sottolineato la necessità di superare la vecchia concezione del sistema spaziale come semplice insieme di singoli satelliti, promuovendo invece un approccio integrato e di tipo fail-safe. Durante il convegno è stato inoltre sottolineata l’importanza del programma nazionale SICRAL, che da oltre vent’anni garantisce comunicazioni protette alla Difesa e alla NATO, e che oggi si proietta verso il futuro con il programma SICRAL 3, destinato a potenziare ulteriormente la sovranità tecnologica e la continuità operativa del Paese. L’evento è stato anche l’occasione per la consegna dei diplomi del 2° Corso di Introduzione alle Attività Spaziali E-learning, erogato completamente a distanza. L’attività didattica, nata con l’obiettivo primario di diffondere una solida cultura dello Spazio, si rivolge in modo sinergico al personale dell’Aeronautica Militare e dell’area interforze, coinvolgendo importanti stakeholder del settore. A conclusione del convegno, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, ha rivolto un indirizzo di saluto ai presenti, esprimendo vivo plauso alla Scuola di Aerocooperazione e al mondo industriale per l’eccellente traguardo didattico raggiunto (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: AVVICENDAMENTO AL VERTICE DELLA DIREZIONE DI INTENDENZA DI MILANO – Si è svolta il 4 giugno, presso la Sala della Vittoria Alata del Palazzo del Comando Squadra Aerea-1a Regione Aerea, la cerimonia di avvicendamento al vertice della Direzione di Intendenza di Milano (DINT). Alla presenza del Comandante della Squadra Aerea, Gen. S.A. Silvano Frigerio, il Colonnello Gina Scarpato ha assunto ufficialmente il comando, subentrando al Colonnello Giuseppe Russo. L’evento ha sancito la continuità nella guida della Direzione, una delle quattro DINT della Forza Armata, responsabile, a partire dal 1° gennaio 2026, delle attività di procurement per gli enti dipendenti dal Comando Squadra Aerea. Costituita lo scorso 6 novembre 2023, con una missione prettamente areale, ovvero al servizio dei soli enti ubicati nel territorio centro nord-ovest, ha subito una riconfigurazione della missione a livello funzionale, a supporto, oggi, di tutti gli enti dipendenti dal Comando Squadra Aerea, nonché quelli co-ubicati sulla sede di Milano. Insieme alla DINT di Bari (alle dipendenze del CSAM), di Guidonia (alle dipendenze del COMLOG) e di Roma (storica sede della Direzione di Intendenza AM), la DINT di Milano assolve tutte le funzioni amministrative, ovvero di erogazione delle competenze fisse ed eventuali, erogazione della spesa pubblica e delle attività di procurement per gli enti dipendenti (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AMERICAN INAUGURA 9 NUOVI GATE A DFW – American informa: “American Airlines e Dallas Fort Worth International Airport (DFW) hanno inaugurato oggi il brand-new Terminal C pier, una tappa fondamentale nella storica trasformazione del più grande e importante hub di American Airlines. Il nuovo Terminal C pier è dotato di nove nuovi gate d’imbarco elettronici, equipaggiati con tecnologie all’avanguardia, e migliora l’esperienza del cliente con nuovi punti ristoro, posti a sedere, servizi igienici e un design spazioso e moderno, che rappresenta il futuro del Terminal C”. “DFW è fondamentale per le nostre operazioni globali e gli investimenti storici che stiamo effettuando per modernizzare ed espandere le nostre strutture terminalistiche in collaborazione con DFW Airport continueranno a migliorare l’esperienza del cliente e a spianare la strada alla crescita futura”, ha dichiarato Jim Moses, Vice President of DFW Operations, American Airlines. “L’apertura offre un’anteprima di ciò che i clienti possono aspettarsi dalla continua trasformazione di DFW, dimostrando la mentalità Forever ForwardSM di American Airlines, proiettata verso il futuro. L’ampliamento arriva inoltre giusto in tempo per servire i nostri clienti durante quella che si preannuncia un’estate memorabile”. Il Terminal C, il terminal più trafficato di American Airlines a DFW, sarà completamente ricostruito nei prossimi anni nell’ambito del piano in corso per espandere e modernizzare il principale hub della compagnia aerea. I nuovi gate offrono ai clienti un’esperienza più spaziosa e moderna. “Il nostro anno del centenario è stato un’opportunità per celebrare e riflettere su 100 anni di presenza e crescita in tutto il mondo, con DFW al centro di questa crescita negli ultimi cinque decenni”, ha dichiarato Amanda Zhang, American Vice President of Corporate Real Estate. “In collaborazione con DFW, stiamo tracciando la strada per il futuro ridefinendo il modo in cui ci prepariamo e progettando strutture che migliorino ulteriormente l’esperienza del cliente. Con ulteriori sviluppi in arrivo grazie al nostro piano multimiliardario di espansione di DFW, stiamo posizionando il nostro hub locale per continuare ad alimentare la crescita del Nord del Texas e di American Airlines”. “Il Terminal C rappresenta il futuro di DFW che prende forma in tempo reale”, ha dichiarato Chris McLaughlin, Chief Executive Officer of DFW Airport. “Mentre ci prepariamo ad accogliere i viaggiatori estivi e i visitatori globali nel Nord del Texas, i clienti iniziano a vedere anni di pianificazione e investimenti prendere vita. Insieme ad American Airlines, stiamo modernizzando una delle nostre strutture più importanti, aumentando al contempo la capacità e la customer experience”.

AMERICAN AIRLINES E GOOGLE SIGLANO UN SAF AGREEMENT – American Airlines e Google hanno annunciato oggi un record-breaking agreement for sustainable aviation fuel certificates (SAFc), che rappresenta il più grande accordo SAFc annunciato pubblicamente tra una compagnia aerea e un singolo cliente aziendale fino ad oggi. Il nuovo accordo sbloccherà 35 milioni di galloni (132 milioni di litri) di SAFc in tre anni, con una conseguente riduzione di quasi 300.000 tonnellate metriche di emissioni equivalenti di anidride carbonica (CO2e). In base all’accordo, American acquisterà e riceverà carburante fisico per Chicago O’Hare International Airport (ORD) attraverso le infrastrutture esistenti, la cui parte SAFc sarà prodotta da materie prime di scarto come l’olio da cucina esausto. Google riceverà i benefici ambientali per contribuire a ridurre le emissioni derivanti dai viaggi di lavoro dei dipendenti tramite il SAFc Registry, che consente una registrazione e una gestione trasparenti e tracciabili dei SAFc. La natura a lungo termine di questo accordo ha permesso ad American di assicurarsi un nuovo contratto di fornitura SAFc a lungo termine con Valero Marketing and Supply Company e rafforza l’impegno di lunga data di American nei confronti del SAF.

EMIRATES E REAL MADRID ESTENDONO LA LORO PARTNERSHIP FINO AL 2031 – Emirates e il Real Madrid CF hanno rinnovato la loro partnership, estendendo una delle sponsorizzazioni più prestigiose del calcio fino al 2031 e consolidando un rapporto che durerà quasi due decenni. “Emirates è orgogliosa di essere partner del Real Madrid dal 2011, e il rapporto si è ulteriormente rafforzato nel 2013 quando la compagnia aerea è diventata official jersey sponsor del club. Nell’ambito della partnership rinnovata, Emirates continuerà ad essere Official Main Sponsor and Official Airline Partner sia della squadra maschile che di quella femminile, con il suo iconico marchio presente sulle maglie dei giocatori, sui kit di allenamento e sull’abbigliamento dello staff in tutte le principali competizioni, tra cui La Liga, la UEFA Champions League, la Copa del Rey e la Supercoppa di Spagna. Il rinnovo rappresenta anche un traguardo importante per entrambi i marchi, diventando la sponsorizzazione di maglia più longeva nella storia della Liga. Oltre alle divise da gioco, l’accordo rinnovato prevede un’ampia visibilità del marchio Emirates all’interno dello stadio Santiago Bernabéu, l’accesso alle strutture di allenamento del club e all’Emirates Lounge, un’esclusiva area hospitality all’interno dello stadio che offre l’esperienza distintiva della compagnia aerea ai suoi clienti fedeli e ai partner commerciali. La partnership si estende anche alle squadre giovanili del Real Madrid, supportando lo sviluppo della prossima generazione di talenti e sottolineando l’impegno della compagnia aerea per il futuro del calcio. La sponsorizzazione rafforza inoltre la presenza della compagnia aerea nel mondo del basket, grazie a un accordo pluriennale recentemente siglato che rende Emirates Official Main Sponsor del Real Madrid fino al 2031”. Boutros Boutros, Executive Vice President of Corporate Communications, Marketing and Brand, ha dichiarato: “Emirates vanta una lunga storia di sostegno al calcio, connettendosi con milioni di persone e unendo le comunità attraverso la nostra comune passione per questo sport. La partnership con il Real Madrid è un esempio lampante di questo impegno, che mette i tifosi al centro del gioco, offrendo loro l’accesso a momenti indimenticabili e ispirando la prossima generazione di tifosi e giocatori. Con la crescita del nostro rapporto con il Real Madrid, è cresciuta anche la nostra presenza in Spagna. Dal nostro primo volo per Madrid nel 2010, abbiamo ampliato la nostra rete nel Paese con cinque voli giornalieri tra Barcellona e Madrid, aggiunto nuove città al nostro network globale con collegamenti affidabili e convenienti via Dubai e migliorato l’esperienza di viaggio portando nei cieli spagnoli i prodotti di bordo Emirates più innovativi e all’avanguardia, a testimonianza del nostro impegno a lungo termine in questo mercato”. Da parte sua, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha sottolineato: “La nostra partnership riflette il rapporto forte e unico che abbiamo costruito nel corso degli anni. Siamo stati fianco a fianco durante uno dei periodi di maggior successo nella storia del nostro club e restiamo impegnati a continuare questo percorso insieme”.

KLM OPERA UN VOLO PASSEGGERI PER AMBURGO CON UN BLEND DI CHEROSENE SINTETICO – KLKM informa: “In collaborazione con INERATEC, MB Energy e l’aeroporto di Amburgo, KLM Cityhopper ha operato un volo passeggeri tra Amsterdam e Amburgo utilizzando una miscela al 5% di synthetic kerosene (e-SAF). Si tratta del primo volo passeggeri per la Germania con questo carburante. Con questo volo, KLM dimostra ancora una volta che volare con e-SAF è tecnicamente possibile, nonostante le attuali difficoltà legate alla scalabilità e alla disponibilità. Il cherosene sintetico è stato prodotto da INERATEC, miscelato con cherosene fossile da MB Energy e rifornito presso l’aeroporto di Schiphol. Il synthetic sustainable aviation fuel viene prodotto utilizzando elettricità rinnovabile, CO2 e acqua e può ridurre le emissioni del ciclo di vita di oltre il 90% rispetto al cherosene fossile. KLM era già stata pioniera in questo campo nel 2021, operando il primo volo commerciale con cherosene sintetico per Madrid. Mentre all’epoca era possibile miscelare 500 litri di e-SAF, ora ne vengono utilizzati solo 200. Questo dimostra quanto sia grande la sfida: la disponibilità di e-SAF è ancora ben lontana dagli obiettivi prefissati. Ad oggi, solo una frazione dell’e-SAF previsto dall’Europa per il 2030 è effettivamente in produzione. Rendere l’e-SAF ampiamente disponibile e conveniente su larga scala rimane, insieme al SAF, una sfida importante. KLM sostiene il mandato europeo per l’utilizzo di carburanti alternativi e continuerà a investire per rendere l’aviazione più sostenibile. Allo stesso tempo, i dati attuali sulla produzione di e-SAF mostrano che il sotto-obiettivo europeo di una miscela di e-SAF pari all’1,2% entro il 2030 rappresenta una sfida importante. Oltre al fatto che l’e-SAF è attualmente quattro volte più costoso del SAF (circa otto volte più costoso del cherosene convenzionale), non esiste ancora una produzione di e-SAF su larga scala. Anche le procedure per ottenere i permessi di costruzione e ambientali in Europa giocano un ruolo importante, così come l’incertezza su possibili modifiche alla normativa ReFuelEU. Rimane quindi fondamentale che i governi di tutta Europa si impegnino e investano nell’accelerazione e nella diffusione di carburanti alternativi per l’aviazione, sia SAF che e-SAF”. Marjan Rintel, CEO di KLM: “In qualità di CEO di KLM e presidente del Project SkyPower, credo che l’e-SAF possa fare davvero la differenza nel rendere l’aviazione più sostenibile. KLM ha già effettuato un volo passeggeri con e-SAF nel 2021, da Amsterdam a Madrid. Il volo odierno per Amburgo dimostra ancora una volta che volare con cherosene sintetico è tecnicamente possibile. Ma la realtà è che la disponibilità di e-SAF è ben lontana dalle ambizioni. Per fare davvero la differenza, dobbiamo collaborare con i governi, l’industria e i partner per la diffusione e l’accessibilità economica, al fine di accelerare la sostenibilità dell’aviazione”.

AMERICAN: PARTNERSHIP CON FOX ONE – American informa: “American Airlines sta migliorando l’esperienza di volo per gli appassionati di calcio di tutto il mondo attraverso una nuova partnership con FOX One, Official English-language Streaming Platform of the FIFA World Cup 2026™. A partire dall’8 giugno, American offrirà ai membri AAdvantage® l’accesso in volo a FOX One su tutti i voli domestici della compagnia aerea, offrendo una connettività streaming senza pari al più grande evento sportivo del mondo, nonché le principali notizie e contenuti di intrattenimento a bordo”. “Grazie alla più recente partnership di American, i membri di AAdvantage® possono vivere l’emozione della FIFA World Cup 2026™ su FOX One ovunque si trovino”, ha affermato Caroline Clayton, Chief Marketing Officer. “La FIFA World Cup 2026™ è tutta una questione di connessione, energia e momenti indimenticabili e i membri AAdvantage® possono seguire il torneo su più voli, con più opportunità di guardare l’intera gamma di programmi sportivi, notizie e intrattenimento FOX su FOX One”. “Siamo entusiasti di collaborare con American per portare l’intero portfolio di FOX della migliore programmazione agli spettatori quando lo desiderano e dove lo desiderano, a casa o in volo”. ha affermato Tony Billetter, SVP of Strategy and Business Development, Direct to Consumer, Fox Corporation. “Non vediamo l’ora di offrire ai viaggiatori più fedeli l’evento sportivo più atteso di quest’anno, la FIFA World Cup 2026™, insieme alla principale copertura di notizie e all’intrattenimento premium di FOX nella nostra esclusiva esperienza visiva FOX One”.

ETIHAD AIRWAYS RADDOPPIA I VOLI PER KABUL – Etihad informa: “Etihad Airways raddoppierà i suoi voli tra Abu Dhabi e Kabul dal 15 luglio 2026, con la rapida crescita della rotta dal lancio, che spingerà la compagnia aerea ad aggiungere un secondo servizio giornaliero in ciascuna direzione. Kabul è entrata a far parte della rete Etihad nel marzo 2026, operando inizialmente quattro volte a settimana. La domanda ha superato significativamente le aspettative, con una forte adesione sia da parte dei viaggiatori point-to-point sia da parte di coloro che utilizzano lo Zayed International Airport di Abu Dhabi come hub per collegarsi all’Europa e oltre. La rotta è servita da aeromobili Airbus A320 configurati con otto posti Business e 150 posti Economy. Con i voli giornalieri doppi ora in vigore, i viaggiatori tra l’Afghanistan e gli Emirati Arabi Uniti avranno una scelta molto più ampia sugli orari di partenza. L’Afghanistan ha legami di lunga data con gli Emirati Arabi Uniti. Per le centinaia di migliaia di afgani che vivono e lavorano in tutto il Paese, così come per coloro che hanno legami d’affari e commerciali tra le due nazioni, l’orario ampliato offre un servizio più flessibile e con migliori collegamenti”. Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad, ha dichiarato: “La risposta al nostro lancio a Kabul è stata eccezionale. La domanda è rimasta forte fin dal primo giorno e il passaggio al doppio volo giornaliero è un riflesso diretto di ciò che i nostri ospiti ci hanno detto con le loro prenotazioni. Questa rapida espansione è un altro esempio dell’approccio strategico che adottiamo allo sviluppo della rete, consentendoci di rispondere rapidamente ai desideri dei nostri ospiti e rafforzando il ruolo di Abu Dhabi come importante gateway che collega i mercati regionali con la nostra rete globale”.

SAAB ANNUNCIA LA CESSIONE DELLE SUE PUBLIC SAFETY SOLUTIONS OPERATIONS – Saab informa: “Saab annuncia la cessione delle sue Public Safety Solutions operations alla norvegese Omda AS. Il perfezionamento della cessione è soggetto al verificarsi di determinate condizioni, che dovrebbero essere soddisfatte nel quarto trimestre 2026. Saab Public Safety Solutions è un fornitore leader di soluzioni per situational awareness for mission critical organisations, tra cui polizia, vigili del fuoco, aeroporti e trasporti, al fine di consentire un processo decisionale più rapido e informato e supportare una risposta più coordinata. La cessione è in linea con la strategia di Saab di concentrarsi maggiormente sulle aree chiave del proprio business e, al momento della chiusura, Saab cederà la sua Public Safety Solutions, comprese le soluzioni software, la base clienti e 75 dipendenti che passeranno a Omda”. “Dando priorità strategica alla soddisfazione delle esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti nel settore della difesa, prevediamo che Public Safety Solutions troverà opportunità di crescita e successo ancora maggiori all’interno di Omda. Questa decisione è in linea con i nostri obiettivi strategici e mira a fornire a Public Safety Solutions le condizioni ottimali per progredire”, afferma Carl-Johan Bergholm, head of Saab’s business area Surveillance. “L’integrazione delle advanced Situational Awareness technologies di Saab nel nostro portafoglio di prodotti per le emergenze rafforza la nostra offerta e la nostra posizione di mercato”, dichiara Sverre Flatby, CEO di Omda.

KLM: AGGIORNAMENTO VOLI IN MEDIO ORIENTE – KLM informa: “KLM non opererà voli per Riyadh e Dammam fino al 26 luglio compreso. La situazione dei voli per Dubai rimane invariata: KLM non opererà voli per Dubai fino al 2 agosto compreso”.

I BELGIAN RED DEVILS PARTONO PER SEATTLE CON BRUSSELS AIRLINES – Brussels Airlines informa: ” I Belgian Red Devils sono partiti per la FIFA World Cup a bordo di un volo Brussels Airlines. Il volo SN1153 è decollato da Brussels Airport ieri alle 13:40 ora locale. All’imbarco, il Belgian national football team è stato accolto da decine di dipendenti entusiasti, che hanno acclamato i Red Devils. Poco dopo la partenza, Brussels Airlines aveva in serbo un’altra sorpresa per i giocatori”. “Tra esattamente una settimana, i Belgian Red Devils giocheranno la loro prima partita della FIFA World Cup. La partita d’esordio sarà contro l’Egitto al Lumen Field di Seattle. Per trasportare la squadra a destinazione, Brussels Airlines ha operato un volo charter speciale. All’imbarco, i dipendenti di Brussels Airlines hanno formato un allegro picchetto d’onore, aiutando a salutare i Red Devils in grande stile. Dopo il decollo, i giocatori hanno ricevuto un ultimo messaggio di saluto dai loro tifosi a casa. In vista della World Cup, Brussels Airlines ha lanciato una campagna sui social media invitando i tifosi a inviare il perfect goodbye message. Il messaggio vincitore è stato dipinto in un campo vicino al Brussels Airport, permettendo alla squadra di vederlo dall’alto durante la partenza”, conclude Brussels Airlines.

GULFSTREAM RAFFORZA L’INTERNATIONAL SALES LEADERSHIP – Gulfstream Aerospace informa: “Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato una serie di sales leadership appointments, volte a supportare la continua domanda per la sua next-generation fleet in Europe, Middle East and Africa (EMEA), Asia-Pacific region (APAC). Marc Ghaly, con quasi 20 anni di esperienza nella business aviation industry, è stato nominato division vice president of sales, riportando a Michael Swift, Gulfstream’s group vice president of sales for EMEA and APAC. Ghaly porta in Gulfstream una vasta esperienza e leadership maturata sia nel campo dell’ingegneria che in quello delle global new aircraft sales, ed è nella posizione ideale per guidare il team in un contesto di crescente domanda mondiale per la Gulfstream next-generation fleet. Ghaly ha conseguito una laurea in ingegneria meccanica presso la Concordia University in Quebec, Canada, e risiede a Dubai, Emirati Arabi Uniti. Anche Jad Benhaïjoub, con sede a Dubai, è stato promosso regional vice president of government sales for EMEA and APAC. Benhaïjoub ha precedentemente ricoperto il ruolo di regional sales manager for EMEA and South Asia ed è entrato in azienda nel 2023. Prima di Gulfstream, ha lavorato per oltre un decennio presso CAE in business aviation and helicopter training sales. Ha conseguito un master in management e in amministrazione aziendale presso la INSEEC School of Business and Economics in Francia ed è un pilota privato abilitato”. “Marc e Jad apportano una solida leadership e una profonda esperienza internazionale che continueranno a rafforzare la nostra presenza commerciale in queste regioni chiave”, ha dichiarato Scott Neal, senior vice president of worldwide sales, Gulfstream. “La loro competenza è perfettamente in linea con la crescente domanda che stiamo riscontrando sia da parte dei nuovi clienti che da parte delle istituzioni governative”. “Per supportare ulteriormente questa crescita, Gulfstream ha anche nominato due nuovi regional sales managers in Europe and the Middle East. Oliver Kuschka è stato nominato regional sales manager for Central and Eastern Europe, the Commonwealth of Independent States (CIS) and Israel, mentre Omar Aker è stato promosso regional sales manager for the Middle East, Africa and Turkey”, conclude Gulfstream Aerospace.

IBERIA: EVENTO SPECIALE A BORDO VERSO I MONDIALI – Iberia, la compagnia aerea responsabile del trasporto della Nazionale spagnola ai Mondiali FIFA 2026, ha sorpreso i giocatori il 5 giugno con un gesto speciale sul volo charter che li ha portati dall’aeroporto di Santiago-Rosalía de Castro all’aeroporto internazionale di Nashville (Stati Uniti). “Durante il nostro viaggio, non solo una squadra ha preso il volo, ma un intero Paese si è elevato in volo con passione e orgoglio per i suoi colori”, ha dichiarato il comandante dell’aereo, un A350 personalizzato per l’occasione, prima di presentare un video con alcuni bambini e bambine del Dragones Club, nel quartiere Lavapiés di Madrid. Gli atleti hanno potuto ascoltare i consigli spontanei dei bambini, che hanno ricordato loro di non dimenticare chi erano quando hanno iniziato a giocare e ogni partita era come una finale. Infine, l’equipaggio di Iberia ha donato ai giocatori una maglia ufficiale della Nazionale spagnola, autografata e dedicata, che accompagnerà la squadra come portafortuna durante i Mondiali. L’evento si è svolto a bordo di un A350 con registrazione EC-MYX, uno degli aerei più moderni, sostenibili e tecnologicamente avanzati della flotta, caratterizzato da un design esclusivo integrato nella livrea della compagnia aerea e da un messaggio che simboleggia il sostegno di un intero Paese alla Nazionale.

AIR FRANCE PARTECIPA ALLA QUINTA EDIZIONE DEL “WOMEN IN AVIATION AND AEROSPACE CAREERS” EVENT – Air France informa: “Per la quinta edizione dell’evento “Féminisons les métiers de l’aéronautique et du spatial”, organizzato dall’associazione Aérométiers il 4 giugno presso il musée de l’Air et de l’Espace di Le Bourget, Air France si è mobilitata per presentare alle giovani donne la varietà di opportunità di carriera nel settore aeronautico. Attraverso workshop, dibattiti e testimonianze, la compagnia ha ribadito il proprio impegno per la parità di genere e per l’aumento della presenza femminile nel proprio organico. Creata da Air France, GIFAS e FNAM, Aérométiers promuove le carriere e la formazione nei settori aeronautico, spaziale e del trasporto aereo. Quest’anno, l’evento “Feminize”, promosso da Aérométiers, ha riunito 500 studenti per un’esperienza immersiva dedicata alla scoperta delle opportunità di carriera nel settore aeronautico. Utilizzando il ciclo di vita di un aeromobile come tema centrale, l’evento ha esplorato diversi settori professionali, dalla produzione alle operazioni aeroportuali, con stand esperienziali, attività interattive e opportunità di discussione. Air France ha svolto un ruolo chiave in questo evento, mobilitando oltre venti dipendenti per presentare le proprie mansioni e interagire con i giovani partecipanti. La compagnia aerea ha messo in evidenza diverse delle sue attività attraverso workshop incentrati sulla manutenzione degli aeromobili, sull’IT e sulle tecnologie digitali, sul pilotaggio e sul trasporto merci. Attraverso queste interazioni, i team di Air France hanno contribuito a mostrare la diversità di queste carriere e a promuovere una migliore comprensione della realtà di professioni ancora spesso percepite come a prevalenza maschile”. “Da quasi 20 anni, Air France persegue una politica attiva a sostegno della parità di genere nelle professioni. Impegnata ad aumentare la rappresentanza femminile nelle carriere aeronautiche e a rompere gli stereotipi di genere, la compagnia collabora con organizzazioni leader come Aérométiers ed Elles Bougent. Più recentemente, ha dimostrato questo impegno anche con un volo speciale per la Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile. Nel 2026, la percentuale complessiva di donne in Air France si attestava al 45,8%. Raggiungeva il 17,6% nella manutenzione, il 33,5% nell’IT, il 39,5% nel cargo e il 9,2% tra i piloti. Con la sua partecipazione a questo evento, Air France ha ribadito la sua determinazione a promuovere la diversità dei talenti e a favorire una maggiore parità di genere in tutte le professioni del trasporto aereo”, conclude Air France.

RTX INVESTE 100 MILIONI DI DOLLARI PER ACCELERARE I TEST SUI RADAR – Raytheon informa: “Raytheon, società del gruppo RTX, sta investendo 100 milioni di dollari per ampliare il suo stabilimento di Portsmouth, Rhode Island. L’ampliamento accelererà i Lower Tier Air and Missile Defense Sensor (LTAMDS) testing incrementando la capacità produttiva e incrementerà la Patriot® GEM-T subcomponent production per soddisfare la crescente domanda globale”. “Questo investimento rafforza la nostra capacità di fornire capacità critiche ai clienti di tutto il mondo”, ha dichiarato Tom Laliberty, president of Land & Air Defense Systems at Raytheon. “L’espansione a Portsmouth ci permette di incrementare la produzione, accelerare i test del sistema LTAMDS e garantire che l’Esercito degli Stati Uniti e i nostri partner internazionali ricevano questi sistemi il più rapidamente possibile”.

COLLINS AEROSPACE AMPLIA LA MRO FOOTPRINT IN MALESIA – Collins Aerospace informa: “Collins Aerospace, società del gruppo RTX, ha ampliato la sua maintenance, repair and overhaul (MRO) facility a Subang Aerotech Park in Malaysia. L’investimento di 63 milioni di dollari quadruplica la superficie MRO dell’azienda nello stato di Selangor, passando da 46.000 a 164.000 piedi quadrati, e consolida Subang come hub regionale chiave per la manutenzione, riparazione e revisione di componenti avanzati. Il trasferimento al nuovo stabilimento nel Subang Aerotech Park dovrebbe essere completato entro la fine di quest’anno, consentendo di supportare la flotta in crescita della regione, che si prevede raddoppierà la domanda di servizi MRO nei prossimi due decenni”. “La regione Asia-Pacifico è un mercato chiave per la crescita del settore e questo investimento ci permette di crescere insieme ai nostri clienti”, ha dichiarato Irene Makris, presidente di Power & Controls presso Collins Aerospace. “La Malesia offre l’ambiente ideale per la nostra espansione e prevediamo di raddoppiare le opportunità di lavoro per personale qualificato nella regione, al fine di soddisfare la crescente domanda. L’ampliamento di Subang ottimizza le operazioni e il supporto regionale per i nostri clienti, garantendo tempi di consegna più rapidi e un servizio più efficiente”. “La Malesia accoglie con favore l’espansione della presenza di Collins Aerospace nel settore MRO a Subang, un voto di fiducia non solo nelle nostre infrastrutture, ma anche nelle nostre persone e nel nostro potenziale a lungo termine”, ha dichiarato YB Loke Siew Fook, Ministro dei Trasporti della Malesia.

AUMENTA LA COPERTURA DI IATA TURBULENCE AWARE IN AMERICA LATINA – IATA informa: “L’International Air Transport Association’s (IATA) Turbulence Aware coverage è stata significativamente potenziata grazie all’adesione di Aeromexico al programma. L’inclusione di Aeromexico porta la copertura dei turbulence incidents in America Latina a oltre 3.200 voli al giorno, con un aumento del 25% rispetto al 2024. I dati di Aeromexico provengono dall’intera flotta di 90 aeromobili Boeing, supportati dalla capacità complementare di Boeing che consente osservazioni meteorologiche e di turbolenza in tempo reale. Turbulence Aware di IATA raccoglie segnalazioni anonime di turbolenza da voli operati da oltre 30 compagnie aeree partecipanti in tutto il mondo. Questi dati aggregati vengono poi condivisi quasi istantaneamente con le compagnie aeree, fornendo ai piloti una visione quasi in tempo reale della turbolenza davanti al loro aeromobile. Questo sistema fornisce ai piloti le informazioni necessarie per adottare misure preventive, come la sospensione del servizio pasti, l’accensione del segnale delle cinture di sicurezza o il rerouting del volo, ove possibile”. “Dati tempestivi sulle turbolenze aiutano le compagnie aeree a migliorare la sicurezza e il comfort dei passeggeri. Ogni nuova compagnia aerea che aderisce a Turbulence Aware contribuisce a rendere la copertura più completa, a vantaggio di tutti i partecipanti. La partecipazione di Aeromexico è particolarmente significativa, in quanto è la prima grande compagnia aerea dell’America Latina ad aderire. Ci auguriamo che altre compagnie della regione rafforzino ulteriormente l’offerta seguendo l’esempio di Aeromexico”, ha dichiarato Peter Cerda, IATA’s Regional Vice President of the Americas. “Siamo lieti di aderire al programma Turbulence Aware della IATA e di mettere a frutto la nostra vasta rete e flotta per supportare il settore nella gestione più efficace delle turbolenze. Grazie a dati accurati e in tempo reale, i piloti possono gestire meglio le turbolenze, garantendo viaggi più tranquilli ai nostri passeggeri”, ha affermato Cuitlahuac Gutierrez, SVP, Institutional Relations, Government, Airports and Industry Affairs at Aeromexico.

SAFRAN SCEGLIE LUDWIGSBURG PER UNA NUOVA DEFENSE EQUIPMENT FACILITY – Safran Electronics & Defense annuncia un investimento di quasi 50 milioni di euro in Germania, volto a rafforzare la propria presenza industriale e tecnologica nel settore delle apparecchiature per la difesa, consolidando così la sua presenza storica nel Paese, che dura da oltre 40 anni. Questo investimento prevede il trasferimento delle attività dall’attuale sede di Murr a un nuovo centro di eccellenza a Ludwigsburg, nel Baden-Württemberg. Più ampio e dotato di capacità industriali potenziate, il nuovo sito, che sarà operativo all’inizio del 2028, supporterà la crescita delle attività di Safran Electronics & Defense in Germania. Questo nuovo stabilimento rafforzerà le capacità produttive e di manutenzione dello stabilimento di Murr, dedicato principalmente a fiber optic gyroscopes (FOG) and PNT (Position, Navigation, Timing) equipment utilizzatI su piattaforme sia civili che militari. L’impianto integrerà anche nuove capacità per la produzione e la manutenzione di apparecchiature optroniche portatili. Questo investimento porterà alla creazione di 200 posti di lavoro, in particolare per ingegneri, tecnici di produzione, responsabili della qualità, nonché professionisti dello sviluppo commerciale e delle vendite. Rafforza ulteriormente la posizione di Safran Electronics & Defense come partner industriale di fiducia per la Bundeswehr, il governo tedesco e le principali aziende del settore della difesa del paese. “Da oltre 40 anni, Safran Electronics & Defense Germany fornisce soluzioni all’avanguardia”, afferma Marzell Schiller, Director of Safran Electronics & Defense Germany. “Questo importante investimento a Ludwigsburg creerà valore e posti di lavoro a supporto della sovranità tecnologica tedesca. Amplia la nostra offerta ‘Made in Germany’ e rafforza il nostro impegno a consegnare ai nostri clienti puntualmente”.