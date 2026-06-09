L’Airbus H160 avvia le European offshore energy missions con NHV Group

L’elicottero H160 di Airbus Helicopters è entrato in servizio per le sue prime European offshore energy missions. NHV Group ha iniziato a utilizzare due elicotteri in leasing da GD Helicopter Finance (GDHF) per supportare le oil and gas and offshore wind crew change operations in Northern Europe.

“Questa entrata in servizio segna una pietra miliare significativa nel lancio globale dell’H160, poiché l’aeromobile entra nell’European offshore energy market. La transizione a questa piattaforma di prossima generazione risponde alla crescente domanda di nuove tecnologie, maggiore sicurezza operativa e soluzioni a basso consumo di carburante in tutta la regione. I due elicotteri sono configurati per offshore crew change operations e si prevede che opereranno principalmente dalla base di NHV a Den Helder, Paesi Bassi, con la flessibilità di essere operati in altre località europee”, afferma Airbus.

“L’aggiunta dell’H160 rappresenta un altro passo importante nel percorso di crescita di NHV. Ampliando la nostra flotta di elicotteri medi con questo velivolo di prossima generazione, rafforziamo la nostra offerta operativa, miglioriamo la flessibilità per i nostri clienti e posizioniamo l’azienda per opportunità future sia nei mercati esistenti che in quelli emergenti”, ha detto Lars-Henrik Thorngreen, CEO del gruppo NHV.

“GDHF è lieta di supportare NHV con l’introduzione dell’H160 per le offshore energy missions in Europa”, afferma Michael York, CEO of GD Helicopter Finance. “Questo velivolo stabilisce un nuovo standard per le operazioni offshore e rafforza la nostra attenzione sulla fornitura di elicotteri efficienti e di prossima generazione ai nostri clienti”.

“Vedere l’H160 prendere il volo per le sue prime European offshore energy missions è un momento di orgoglio per Airbus”, ha affermato Regis Magnac, Head of Energy, Leasing and Global Accounts at Airbus Helicopters. “Questa piattaforma di prossima generazione rappresenta un enorme passo avanti in termini di prestazioni, efficienza e comfort per i passeggeri ed è stata progettata per le esigenze in evoluzione del settore energetico. Siamo pienamente impegnati a sostenere NHV mentre implementa queste capacità avanzate nei suoi voli operativi in tutta Europa”.

“L’H160 è uno degli elicotteri tecnologicamente più avanzati al mondo, progettato e costruito per offrire i più alti livelli di sicurezza operativa fornendo allo stesso tempo un comfort senza pari per i rotorcraft della sua categoria. Capace di svolgere missioni ad ampio raggio, tra cui law enforcement, offshore transportation, search and rescue, private and business aviation, emergency medical services, l’H160 è entrato in servizio in Brasile, Canada, Cina, Francia, India, Giappone, Malesia, Filippine, Arabia Saudita, Regno Unito, Stati Uniti e molti altri paesi europei”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Phoo Credits: Airbus Helicopters)