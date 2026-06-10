American Airlines e Google firmano un accordo record per il carburante sostenibile per l’aviazione (Safc)

American Airlines e Google hanno annunciato un accordo record per certificati di carburante sostenibile per l’aviazione (SAFc), che rappresenta il più grande accordo SAFc mai reso pubblico tra una compagnia aerea e un singolo cliente corporate. Il nuovo accordo consentirà la fornitura di 35 milioni di galloni (132 milioni di litri) di SAF in tre anni, con una riduzione stimata di quasi 300.000 tonnellate metriche di emissioni di anidride carbonica equivalente (CO2e).

In base all’intesa, American acquisterà e ritirerà fisicamente il carburante per l’aeroporto internazionale Chicago O’Hare (ORD) attraverso infrastrutture esistenti: la componente SAF sarà prodotta da materie prime di scarto, come olio da cucina usato. Google beneficerà dei vantaggi ambientali per contribuire a compensare le proprie emissioni legate ai viaggi di lavoro dei dipendenti tramite il registro SAFc, che consente una gestione trasparente e tracciabile dei certificati secondo il modello “book-and-claim”. La natura a lungo termine dell’accordo permette inoltre ad American di garantire un nuovo contratto di approvvigionamento SAF con Valero Marketing and Supply Company, rafforzando il proprio impegno di lunga data verso l’utilizzo di questo carburante.

“Il nostro accordo all’avanguardia con Google rappresenta un passo fondamentale per ridurre le emissioni delle nostre operazioni”, ha dichiarato Jill Blickstein, Chief Sustainability Officer di American Airlines. “Collaborando con leader come Google, che condividono il nostro impegno per l’innovazione, contribuiamo ad aumentare la domanda di SAF e a sostenere lo sviluppo di un mercato più solido e resiliente”.

L’accordo è stato reso possibile grazie all’introduzione di un credito d’imposta per il SAF da parte del Governatore dell’Illinois JB Pritzker e dell’Assemblea Generale dello Stato. Grazie alla collaborazione tra industria e istituzioni, American potrà portare volumi significativi di SAF all’aeroporto O’Hare.

“Questa collaborazione strategica con American Airlines dimostra come le aziende possano lavorare insieme per scalare tecnologie cruciali per la sostenibilità”, ha dichiarato Kate Brandt, Chief Sustainability Officer di Google. “Attraverso questo impegno a lungo termine inviamo un importante segnale di domanda capace di stimolare gli investimenti e accelerare la disponibilità di SAF sul mercato”.

“L’Illinois è orgoglioso di essere in prima linea nel settore dell’energia pulita. Questo accordo dimostra come il nostro credito d’imposta all’avanguardia per il SAF possa unire i leader del settore nel percorso verso un futuro più sostenibile”, ha dichiarato il Governatore JB Pritzker. “Attraverso partnership con innovatori come American Airlines e Google, rafforziamo il ruolo dell’Illinois come hub globale dell’aviazione e acceleriamo la transizione verso energie più pulite”.

Oltre alle iniziative sul SAF, American ha collaborato con Google, Contrails.org e Flightkeys per condurre un test di 16 settimane nel 2025 che ha integrato strategie orientate ad evitare le scie di condensazione nei processi di pianificazione dei voli. Il test ha portato a una riduzione statisticamente significativa del 62% nella formazione di scie e a una notevole diminuzione dell’impatto sul riscaldamento globale.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)