oneworld nominata Best Alliance ai Business Traveller’s Cellars in the Sky Awards 2026

oneworld® è stata nominata “Best Alliance” ai Business Traveller’s 2026 Cellars in the Sky Awards, uno dei premi più prestigiosi del settore per vini e bevande.

“Il riconoscimento premia l’eccellenza collettiva delle offerte di vini e bevande delle compagnie aeree membre di oneworld e riflette la qualità delle candidature presentate dai vettori di tutta l’alleanza”, afferma oneworld.

“Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento dai prestigiosi Cellars in the Sky Awards di Business Traveller e siamo lieti che i nostri membri abbiano ottenuto un riconoscimento così importante”, ha dichiarato Ole Orvér, CEO di oneworld. “Questo premio sottolinea l’impegno delle nostre compagnie aeree associate nel migliorare l’esperienza di viaggio attraverso programmi di bevande innovativi e curati nei minimi dettagli, che continuano ad elevare gli standard dell’ospitalità a bordo”.

“Complessivamente, le compagnie aeree membre di oneworld si sono aggiudicate 21 gold awards, a ulteriore conferma dell’impegno di oneworld nell’offrire esperienze di viaggio di alta qualità in tutta la sua rete. Tra questi, nove gold awards sono andati a Qantas; quattro ciascuno a Cathay Pacific e Qatar Airways; due a Malaysia Airlines; uno ciascuno ad Alaska Airlines e British Airways.

I Cellars in the Sky Awards, giunti quest’anno al loro 40° anniversario, sono riconosciuti come il punto di riferimento per l’eccellenza nei programmi enologici delle compagnie aeree. Originariamente istituiti per premiare i migliori vini serviti a bordo degli aerei commerciali, i premi si sono evoluti per riconoscere l’innovazione in diversi programmi di bevande, tra cui l’offerta nelle lounge aeroportuali, le bevande esclusive, le partnership strategiche nel settore, le bevande analcoliche e a basso contenuto alcolico e altro ancora.

Tutte le candidature sono state valutate attraverso un rigoroso processo di degustazione alla cieca condotto da una giuria indipendente di esperti di vino di fama internazionale. I vini sono stati valutati senza alcun riferimento a compagnia aerea, produttore, marchio o fascia di prezzo, garantendo la massima imparzialità”, conclude oneworld.

(Ufficio Stampa oneworld)