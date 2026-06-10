Enac: avvio del restyling del Cerimoniale di Stato presso l’aeroporto di Roma Fiumicino

Modernità, funzionalità, eleganza e innovazione: questi gli elementi principali del progetto del nuovo Cerimoniale di Stato dell’Enac presentato oggi, 10 giugno, al Presidente Enac Pierluigi Di Palma da parte di Aeroporti di Roma.

Si tratta di una realizzazione di ampio respiro che prenderà il via il prossimo anno, prevendendo, per un certo periodo, una sede provvisoria che consentirà al Cerimoniale di continuare a operare le funzioni di accoglienza istituzionale e coordinamento operativo per le delegazioni nazionali e internazionali in arrivo e partenza presso l’aeroporto di Roma Fiumicino.

L’Enac ha chiesto di guardare oltre per garantire un ulteriore sviluppo dell’aviazione civile al servizio delle nuove esigenze sociali: una parte dei nuovi ambienti ristrutturati, infatti, sarà dedicata anche a consolidare la connessione aria – aria, ovvero da aeroporto a aeroporto, attraverso la Regional Air Mobility che l’Ente sta attuando per mezzo della propria società in house Enac Servizi e che prenderà il via già il prossimo 24 giugno, con una cerimonia alla presenza anche del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

“Il Cerimoniale di Stato dell’Enac – ha commentato Presidente Enac Pierluigi Di Palma – rappresenta per le personalità provenienti da ogni parte del mondo il primo contatto con l’Italia. È il biglietto da visita con cui il nostro Paese si presenta ai suoi ospiti illustri, assicurando che il loro primo incontro con il nostro Paese sia sempre caratterizzato da accoglienza, attenzione e cortesia, valori che da sempre contraddistinguono la nostra identità nazionale. Affiancando ai nuovi ambienti anche una lounge per la business aviation, l’Enac apre una nuova frontiera per rendere sempre più intermodale e sostenibile la mobilità aerea attraverso il successivo sviluppo del progetto RAM che, in ogni caso, vede un importante appuntamento già programmato per il prossimo 24 giugno. Presenteremo, infatti, la nuova aerostazione dell’aeroporto di Roma Urbe, pensata per connettere territorio, innovazione e nuove forme di mobilità aerea regionale e saranno avviati i collegamenti tra aeroporti territoriali, alla presenza del Ministro Salvini.

Lo scalo di Roma Urbe rappresenterà una nuova visione per tutti gli aeroporti territoriali. In tale contesto, saranno altresì valorizzati i collegamenti con elicottero da Fiumicino a Roma Urbe, rappresentando per i passeggeri in arrivo nella Capitale una nuova esperienza che garantirà al nostro Hub in continua crescita e, in particolare, alla compagnia ITA Airways un importante nuovo servizio per i propri clienti”.

(Ufficio Stampa Enac)