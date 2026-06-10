Etihad lancia le sue rotte stagionali estive

Etihad Airways avvia un ricco programma di rotte stagionali verso destinazioni di tendenza in Europa e Africa.
“Per dare il via alla stagione estiva, Etihad lancerà questa settimana nuovi voli per Cracovia (dall’11 giugno), Palma di Maiorca (dal 12 giugno) e Zanzibar (dal 14 giugno), nell’ambito dell’ambizioso e continuo piano di espansione del network della compagnia aerea.
Inoltre, Etihad riattiverà cinque rotte stagionali verso destinazioni di tendenza, tra le mete estive più ambite, offrendo ai vacanzieri collegamenti diretti con alcune delle mete più popolari d’Europa: Malaga (dal 15 giugno), Mykonos (dal 15 giugno), Santorini (dal 16 giugno) e Nizza (19 giugno); a cui si aggiunge la riattivazione della rotta per Al Alamein (dal 16 luglio), inaugurata la scorsa estate”, afferma Etihad.
“A bordo dei primi voli di tutte e otto le rotte stagionali, i passeggeri riceveranno in omaggio un limited-edition, Etihad-branded Summer Essentials Kit, contenuto in uno zainetto impermeabile, per celebrare il ritorno delle mete più amate e il lancio di nuove rotte. All’interno del kit, gli ospiti troveranno una custodia impermeabile per il telefono, per immortalare ogni momento speciale, prodotti essenziali per l’idratazione contro il caldo estivo, acqua frizzante aromatizzata e una bevanda allo zenzero, oltre a una pratica confezione di salviettine umidificate.
I kit mirano a migliorare l’esperienza di viaggio degli ospiti attraverso un pacchetto attentamente selezionato che aumenta il comfort.
Gli articoli a marchio Etihad si concentrano sul benessere degli ospiti, mantenendo al contempo l’essenza di vivacità, attenzione e divertimento, ispirati alle vibranti città estive e alle destinazioni costiere”, conclude Etihad.
(Ufficio Stampa Etihad Airways)