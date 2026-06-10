REAS 2026: torna il Salone internazionale dell’Emergenza

Torna REAS 2026, il grande Salone internazionale dell’Emergenza che si prepara quest’anno a festeggiare la sua venticinquesima edizione.

“Nato nel 2001 come evento dedicato al volontariato, la manifestazione è oggi il principale appuntamento annuale per tutte le aziende e i professionisti nei settori dell’antincendio, del primo soccorso e degli ausili per le persone con disabilità, della protezione civile e della sicurezza sul lavoro. Un’importante novità riguarda le date: la prossima edizione si svolgerà infatti presso il Centro Fiera Montichiari (Brescia) da giovedì 8 a sabato 10 ottobre, con l’obiettivo di facilitare ulteriormente la visita di operatori e buyers nazionali ed esteri e il contatto diretto con le aziende espositrici, pur mantenendo la tradizionale attenzione per il mondo dei volontari”, afferma REAS.

“Un quarto di secolo di storia rappresenta un traguardo importante, che ci prepariamo a festeggiare con molte iniziative, ma è soprattutto un nuovo punto di partenza”, ha dichiarato Ezio Zorzi, direttore del Centro Fiera Montichiari. “Abbiamo voluto anticipare l’apertura della fiera, aggiungendo così un giorno feriale, per rispondere ad una delle principali esigenze degli espositori e degli operatori in visita. Ci siamo allineati ai più importanti eventi internazionali di settore, con un’ulteriore crescita in specializzazione e qualità dei visitatori. REAS si conferma perciò la fiera di riferimento del sistema emergenza in Italia e un’imperdibile occasione di confronto tecnico e di visibilità commerciale”.

“Nei giorni scorsi, REAS 2026 è stata presentata a Interschutz 2026, la principale fiera mondiale sull’emergenza che si è svolta a Hannover (Germania), suscitando un notevole interesse da parte di importanti player internazionali che guardano al salone italiano come ad un evento strategico per il mercato nazionale ed europeo. Nel 2025 la manifestazione di Montichiari ha visto la presenza di 312 espositori provenienti da 29 Paesi e ha fatto registrare oltre 30mila presenze, con visitatori da più di 50 Nazioni nel mondo. A quattro mesi dall’apertura, anche quest’anno la manifestazione si avvia verso il sold-out con l’adesione, oltre a tutto il comparto nei settori dell’emergenza e della protezione civile, anche di numerose nuove aziende specializzate italiane ed estere.

Nei padiglioni del quartiere fieristico, sarà possibile visionare mezzi ed attrezzature per gli interventi nelle aree colpite da incendi e catastrofi naturali, veicoli speciali capaci di operare in zone allagate o terremotate e droni per il monitoraggio dal cielo. Non mancheranno ambulanze dotate di apparecchiature salvavita per il primo soccorso, sistemi di comunicazione per i collegamenti tra centri operativi e soccorritori, abbigliamento tecnico per gli operatori e anche ausili innovativi per persone con disabilità. Previsto anche un ampio programma culturale con decine di convegni e conferenze e anche dimostrazioni pratiche per favorire la formazione e l’aggiornamento professionale di operatori e volontari del settore del soccorso e della protezione civile”, prosegue REAS.

“Il salone REAS è organizzato dal Centro Fiera Montichiari in partnership con la Hannover Fairs International GmbH e con la fiera specializzata Interschutz che si svolge ogni 4 anni e che vedrà la prossima edizione dal 20 al 25 maggio 2030 ad Hannover. Anche quest’anno, il salone potrà contare su numerosi patrocini da Enti, Regioni, Corpi dello Stato e Associazioni del sistema italiano di gestione dell’emergenza. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, previa registrazione online che sarà attivata a breve. Ulteriori informazioni su www.reasonline.it“, conclude REAS.

(Ufficio Stampa REAS)