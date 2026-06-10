News Brevi – 10.06.2026

WIZZ MULTIPASS TORNA IN ITALIA, ORA ANCHE PER I VOLI NAZIONALI – Wizz Air rafforza ancora una volta il proprio legame con l’Italia con il ritorno di WIZZ MultiPass, il piano in abbonamento che consente ai viaggiatori di bloccare il prezzo dei voli – e, se selezionato, anche quello del bagaglio opzionale – per un intero anno. Pensato per chi vola con regolarità e desidera pianificare i propri spostamenti con maggiore certezza, WIZZ MultiPass offre una tariffa mensile fissa per i voli, indipendentemente dalla stagionalità, dai periodi di alta domanda o dalle prenotazioni dell’ultimo minuto. L’abbonamento garantisce una maggiore prevedibilità dei costi di viaggio e semplifica l’organizzazione degli spostamenti durante tutto l’anno, sia per motivi di lavoro, studio, esigenze familiari o tempo libero. Quest’anno WIZZ MultiPass torna con un’offerta ancora più in linea con le esigenze dei viaggiatori italiani. Oltre al piano dedicato alle rotte internazionali da e per l’Italia, i clienti possono ora scegliere un nuovo piano Domestic, valido sull’intera rete nazionale di Wizz Air, che comprende 22 rotte domestiche. Il nuovo piano Domestic riveste un’importanza particolare per i passeggeri che viaggiano all’interno del Paese, mentre Wizz Air continua a investire nella connettività nazionale e in una mobilità più accessibile tra il Nord e il Sud Italia, nonché da e verso le isole. Dalla Sicilia e dalla Sardegna alla Lombardia, al Piemonte, al Veneto, al Lazio, alla Campania, alla Calabria e all’Emilia-Romagna, la rete domestica di Wizz Air supporta sia le comunità locali sia i viaggiatori alla ricerca di soluzioni di viaggio comode, prevedibili e di qualità all’interno dell’Italia. Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Con il ritorno di WIZZ MultiPass e l’inclusione delle rotte nazionali, rendiamo questo piano in abbonamento ancora più rilevante per i viaggiatori italiani e per le comunità che serviamo in tutto il Paese. Dal Nord al Sud Italia, comprese Sicilia e Sardegna, molti passeggeri si affidano al trasporto aereo per studiare, lavorare, raggiungere i propri familiari o semplicemente rimanere connessi. WIZZ MultiPass risponde a questa esigenza offrendo tariffe fisse, maggiore prevedibilità e un accesso più semplice alla nostra rete domestica, confermando l’impegno di Wizz Air a essere sempre più vicina ai cittadini e a sostenere una mobilità accessibile all’interno del Paese”.

VUELING LANCIA “VUELING HOLIDAYS” – Vueling, parte del gruppo IAG, presenta Vueling Holidays , la nuova piattaforma di prenotazione di pacchetti turistici che consente di combinare voli, alloggi ed esperienze in un’unica prenotazione, con accesso alle migliori offerte. Con questo lancio, Vueling compie un ulteriore passo avanti nel percorso di personalizzazione della propria offerta, per rendere l’esperienza di viaggio sempre più completa, permettendo ai clienti di organizzare le vacanze dall’inizio alla fine da un’unica piattaforma. Il portale Vueling Holidays offre ai clienti la possibilità di pianificare e prenotare il proprio soggiorno in modo completo, combinando voli con l’alloggio in oltre 15.000 hotel e un’ampia gamma di servizi complementari, in più di 100 destinazioni in 30 paesi. In questo modo, la piattaforma garantisce la libertà e la flessibilità di progettare l’itinerario in base ai propri interessi e alle proprie esigenze, selezionando la formula con alloggio e l’aggiunta di servizi extra come il noleggio auto, le polizze assicurative e persino le attività culturali, gastronomiche, di benessere o sportive. Inoltre, i passeggeri potranno personalizzare l’esperienza di volo scegliendo tra le diverse tariffe Vueling Fly Light, Fly o Fly Grande. In più, Vueling Holidays permette di suddividere il pagamento in due rate, per una maggiore comodità e flessibilità. Infine, tra i vantaggi della piattaforma, i membri del programma fedeltà Vueling Club avranno l’opportunità di accumulare punti Avios su ogni vacanza prenotata tramite Vueling Holidays.

KLM OFFRE MAGGIORE TRANQUILLITA’ AI PASSEGGERI – KLM informa: “KLM è consapevole del desiderio di viaggiare di molte persone, ma, a causa degli sviluppi globali, nutre dubbi sulla possibilità di prenotare biglietti per destinazioni lontane a lungo termine. Per offrire maggiore tranquillità ai passeggeri, KLM mette temporaneamente a disposizione dei viaggiatori una maggiore flessibilità: i biglietti per tutti i voli intercontinentali in partenza da Schiphol possono essere modificati gratuitamente una sola volta. KLM offre inoltre tariffe vantaggiose dal 9 al 18 giugno su oltre 50 rotte verso destinazioni europee e intercontinentali”. “Soprattutto in questo periodo, vogliamo rendere la prenotazione di un viaggio il più accessibile possibile. Con maggiore flessibilità e tariffe vantaggiose, diamo ai viaggiatori più fiducia per pianificare i loro viaggi per quest’estate e oltre”, ha dichiarato Frédérique Pelger, KLM VP Benelux, Dutch Caribbean & Suriname. “‘Temporary deals, lasting memories’ fa parte di una più ampia campagna KLM, Travel Well, che mira a ispirare i viaggiatori a vivere al meglio il proprio viaggio. Se viaggi, rendi il tuo viaggio indimenticabile. Viaggiare con KLM non significa solo raggiungere una destinazione, ma soprattutto vivere un’esperienza unica. Ogni giorno, i dipendenti KLM si impegnano al massimo per rendere il viaggio un’esperienza memorabile per i passeggeri, affinché si sentano benvenuti quando viaggiano con KLM”, conclude KLM.

IBERIA RAFFORZA I COLLEGAMENTI CON TOKYO E PANAMA – Iberia informa: “Iberia rafforza i suoi collegamenti con l’Asia aggiungendo un volo extra sulla rotta Madrid-Tokyo tra agosto e ottobre. Finora, la compagnia operava tre voli settimanali in ciascuna direzione, ai quali se ne aggiungerà un quarto, in partenza dall’aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas di Madrid il venerdì. Il servizio potenziato sarà disponibile dal 7 agosto al 23 ottobre, portando il totale a quattro voli settimanali in ciascuna direzione. Questo rappresenta un aumento del 33% della capacità sulla rotta nei prossimi mesi, con 9.000 posti aggiuntivi. Iberia rafforza così il suo impegno nel mercato giapponese, dove ha avviato i servizi nel 2024, e risponde al crescente interesse per il Paese come meta turistica. Nel corso dell’anno, la compagnia aerea offrirà 125.000 posti su questa rotta, che contribuisce con quasi 100 milioni di euro al PIL di Spagna e Giappone e genererà circa 1.900 posti di lavoro diretti e indiretti, consolidando questo collegamento come ponte strategico tra Europa e Asia. La tratta tra le capitali è operata con aeromobili Airbus A350, con una capacità di 348 passeggeri in Business, Premium Economy ed Economy. Iberia ha inoltre adattato l’esperienza di bordo ai viaggiatori giapponesi, con menù e intrattenimento in giapponese, nonché servizi come tè verde, riso e bacchette. Inoltre, la tratta che collega Madrid a Panama si arricchisce di un nuovo volo durante i mesi di agosto e settembre, con una partenza extra dall’aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas il lunedì. L’aumento stagionale aggiunge 4.700 posti a questa tratta, portando la capacità totale a 96.800 posti nel 2026”.

EMIRATES PORTA IL TRAVEL REHEARSAL PROGRAMME IN ZAMBIA – Emirates informa: “Emirates ha esteso il suo Travel Rehearsal programme allo Zambia, confermando il suo impegno a rendere i viaggi aerei più inclusivi e accessibili in Africa e nel resto del mondo. L’incertezza relativa alle procedure aeroportuali e di bordo, unita alle preoccupazioni legate a stimoli sensoriali sconosciuti, rappresenta una delle principali fonti di stress per i viaggiatori e le famiglie con esigenze di accessibilità. Uno studio condotto da AutismTravel.com ha rivelato che il 78% delle famiglie dichiara di essere titubante a viaggiare o visitare nuovi luoghi. In qualità di world’s first Autism-Certified Airline, Emirates ha ideato l’iniziativa globale Travel Rehearsal per contribuire a rimuovere questa barriera. A Lusaka, Emirates ha collaborato con Kenneth Kaunda International Airport e AutistismTales Support Group per offrire a bambini con autismo e ai loro accompagnatori una simulazione in tempo reale del loro viaggio all’interno dell’aeroporto, permettendo loro di esercitarsi nelle procedure di check-in, consegna bagagli, controlli di immigrazione e sicurezza e di sperimentare il trambusto delle aree commerciali e di ristorazione”. Ahmad Ismail, Country Manager di Emirates in Zambia, ha dichiarato: “Il nostro Travel Rehearsal programme è un’iniziativa importante per dare maggiore autonomia ai bambini e ai giovani adulti con autismo, contribuendo a rendere l’esperienza in aeroporto e a bordo dell’aereo più prevedibile e rassicurante. Siamo orgogliosi di portarlo in Zambia e desideriamo ringraziare l’intera comunità aeroportuale del Kenneth Kaunda International Airport, e il gruppo di supporto AutistismTales per il loro ruolo in questo evento pionieristico, nonché il management e il team di Emirates Airport Services a Lusaka, che sono stati fondamentali per l’organizzazione di questa simulazione”. Urvesh Desai, Managing Director of Zambia Airports Corporation Limited (ZACL), ha accolto con favore l’iniziativa: “Noi di Zambia Airports Corporation Limited crediamo che ogni passeggero meriti un’esperienza di viaggio fluida, dignitosa e piacevole. L’inclusione non è quindi semplicemente una questione di servizio al cliente, ma una componente fondamentale del modo in cui progettiamo, gestiamo e miglioriamo continuamente i nostri aeroporti”. “Da aprile 2025, gli Emirates Airport Services teams hanno collaborato per organizzare oltre 40 simulazioni di viaggio in aeroporti come Accra, Atene, Bali, Bangalore, Barcellona, Bologna, Bruxelles, Christchurch, Da Nang, Delhi, Dubai, Dublino, Durban, Düsseldorf, Edimburgo, Glasgow, Guangzhou, Hanoi, Harare, Hong Kong, Istanbul, Londra, Lusaka, Madrid, Mauritius, Milano, Newcastle, Nizza, Orlando, Oslo, Parigi, Peshawar, Port Louis, Roma, Stansted, Stoccolma, Sydney, Toronto, Trivandrum, Venezia, Vienna, Washington e Varsavia. Oltre 35.000 membri dello staff di Emirates sono stati formati per assistere i clienti con autismo”, conclude Emirates.

EMIRATES COLLABORA CON NBA CARES PER SOSTENERE I GIOVANI DI NEW YORK CITY – Emirates informa: “Emirates ha unito le forze con NBA Cares per inaugurare una gaming room completamente rinnovata presso la Police Athletic League (PAL) di New York. La nuova gaming room della PAL è stata presentata ufficialmente con una cerimonia di taglio del nastro alla presenza di rappresentanti di Emirates, della NBA e di alcuni giocatori dei New York Knicks. Anche i giovani della PAL, che beneficeranno dell’iniziativa, erano presenti all’inaugurazione del nuovo spazio ricreativo. A presiedere la cerimonia di inaugurazione c’erano Carlos Velazquez, Direttore Esecutivo e CEO della PAL, John Starks, ex giocatore dei New York Knicks, Adam Silver, Commissario NBA, e Matthew Jones, Vicepresidente di Emirates per gli Stati Uniti. L’iniziativa è a beneficio dei giovani di New York e si inserisce nel più ampio impegno della compagnia aerea a sostenere le comunità negli Stati Uniti, promuovendo il benessere e le aspirazioni dei giovani. Attraverso il restauro di centri comunitari e spazi ricreativi, Emirates mira a supportare iniziative volte a sviluppare competenze essenziali per la vita, la crescita accademica e un tutoraggio positivo attraverso lo sport. Questa è la seconda iniziativa comunitaria di questo mese in cui Emirates collabora con NBA Cares per riqualificare le strutture, dopo l’inaugurazione del Denver Heights Community Center (DHCC) di San Antonio. Grazie a Emirates, ogni giovane partecipante ha ricevuto uno zaino della collezione “Aircrafted by Emirates”, contenente gadget con il marchio congiunto di Emirates e NBA. Gli speciali zaini sono realizzati con tessuto riciclato proveniente dai sedili di classe Economy, recuperato dal vasto programma di ammodernamento in corso. Ad oggi, quasi 4.000 zaini sostenibili “Aircrafted for Kids” sono stati distribuiti a scuole e centri comunitari in tutto il mondo. Emirates è Official Global Airline Partner of the NBA, Official Global Airline Partner of the NBA, Title Partner of the Emirates NBA Cup, presenting partner of NBA Cares Finals Legacy Projects”.

TURKISH AIRLINES SPECIAL PARTNER DELLA 1000 MIGLIA 2026 – Turkish Airlines informa: “Turkish Airlines annuncia la propria partecipazione in qualità di Special Partner alla 1000 Miglia 2026, che si svolgerà dal 9 al 13 giugno lungo un percorso che attraversa alcune delle destinazioni più iconiche d’Italia. Riconosciuta come uno degli eventi automobilistici più prestigiosi e storici a livello internazionale e famosa per essere definita “la gara più bella del mondo”, la 1000 Miglia riunisce ogni anno oltre 400 auto d’epoca e i loro piloti provenienti da ogni parte del globo in un’esperienza unica che celebra la tradizione, l’eccellenza e la passione per i viaggi. La partecipazione di Turkish Airlines in qualità di Special Partner della 1000 Miglia 2026 testimonia ancora una volta l’impegno della compagnia nel supportare eventi di rilevanza internazionale che esprimono valori condivisi di tradizione, innovazione ed eccellenza. Grazie al suo hub di Istanbul e a una rete internazionale che copre 358 destinazioni in 133 paesi distribuiti su sei continenti, Turkish Airlines trasporta ogni anno milioni di passeggeri, offrendo un’esperienza di viaggio riconosciuta a livello mondiale per la qualità del servizio, l’ospitalità turca e la connettività globale. La compagnia aerea serve attualmente nove città italiane – Roma, Milano, Venezia, Bologna, Napoli, Torino, Bari, Catania e Palermo – con numerosi voli giornalieri per Istanbul, garantendo ottimi collegamenti e un accesso internazionale ai partecipanti e ai visitatori che si recano a questo evento di fama mondiale. Attraverso il suo sostegno alla 1000 Miglia, Turkish Airlines rafforza ulteriormente il proprio ruolo di compagnia aerea globale che collega persone, culture ed esperienze iconiche in tutto il mondo. Sostenendo uno degli eventi più emblematici del patrimonio automobilistico e culturale italiano, la compagnia aerea continua a creare legami significativi che vanno oltre il semplice viaggio, celebrando i valori del movimento, della scoperta e dell’eccellenza”.

UNITED SVELA NUOVE PROPOSTE DI MENU – United informa: “United inaugura una nuova era della ristorazione a bordo il 1° agosto con il debutto di nuovi menu creati da chef. I pasti sono frutto della collaborazione con Chef’s Table, il marchio dietro la pluripremiata serie Netflix. I passeggeri della business class internazionale United Polaris® che volano su rotte a lungo raggio selezionate potranno gustare menu a più portate, accuratamente elaborati e ideati da 11 chef di fama mondiale provenienti da quattro continenti, tra cui icone culinarie come la chef Nancy Silverton (Los Angeles), lo chef Jenner Tomaska (Chicago), lo chef Tomos Parry (Londra) e molti altri. La collaborazione include anche contenuti esclusivi e originali per l’intrattenimento a bordo di United, che mostrano come la compagnia aerea e gli chef di fama mondiale hanno realizzato i menu e i pasti”. “Alla base di questa collaborazione con Chef’s Table c’è l’ambizione condivisa di ridefinire il concetto di ristorazione a bordo”, ha dichiarato Aaron McMillan, Managing Director of Hospitality Programs, United. “Grazie alla nostra rete globale leader a livello mondiale, che raggiunge le più grandi capitali gastronomiche del mondo, siamo in grado di collaborare a stretto contatto con chef di fama internazionale e di tradurre la loro visione in piatti pensati appositamente per le esigenze del viaggio e ispirati alle destinazioni che serviamo”. “Questa collaborazione mira a ridefinire radicalmente la ristorazione a bordo, portando l’esperienza culinaria di Chef’s Table ai passeggeri”, ha dichiarato Justin Connor, Presidente di Chef’s Table Projects. “Grazie alla nostra collaborazione con United, stiamo elevando l’esperienza a bordo. I nostri 11 chef hanno creato menu specificamente pensati, garantendo che ingredienti e sapori rimangano eccezionali nonostante l’altitudine”.

QANTAS E JETSTAR LANCIANO I VOLI DA WESTERN SYDNEY INTERNATIONAL AIRPORT – Qantas e Jetstar collegheranno Western Sydney ad alcune delle destinazioni domestiche più amate dagli australiani. Jetstar inaugurerà il primo servizio passeggeri commerciale al Western Sydney International (Nancy-Bird Walton) Airport (WSI) domenica 25 ottobre 2026, in concomitanza con l’apertura. L’annuncio segue la finalizzazione di un accordo quinquennale tra Qantas Group e WSI per voli passeggeri e cargo domestici, che consentirà a entrambe le compagnie aeree di ampliare il proprio programma di voli in base alla crescente domanda di servizi a Western Sydney. Jetstar passerà alla storia come il primo volo passeggeri commerciale a decollare dall’aeroporto con il volo JQ362, in partenza alle 11:00 del 25 ottobre per la Gold Coast. La compagnia aerea opererà fino a 14 voli settimanali tra WSI e Melbourne, quattro voli settimanali per la Gold Coast e tre voli settimanali per Brisbane. Tutti i voli saranno operati con aeromobili Airbus A320. Le operazioni di Qantas inizieranno il 28 marzo 2027 con quattro voli settimanali per Melbourne e Brisbane, operati con un Embraer E190 di QantasLink. Qantas sarà anche una delle prime compagnie aeree commerciali a operare dall’aeroporto, con il suo servizio cargo inaugurale che decollerà dal Cargo Precinct, operativo 24 ore su 24, la sera di lunedì 27 luglio. Questi voli aumenteranno il numero complessivo di voli per il bacino di Sydney e si aggiungeranno ai servizi già offerti dalle compagnie aeree da Kingsford Smith Airport”. “Il Qantas Group Chief Executive Officer, Vanessa Hudson, ha dichiarato: “Questo è un traguardo fondamentale per l’aviazione australiana, frutto di anni di lavoro. Siamo incredibilmente orgogliosi che Jetstar sarà la prima compagnia aerea australiana ad avviare le operazioni presso Western Sydney International Airport e che Qantas seguirà all’inizio del prossimo anno. Siamo entusiasti del potenziale dell’Aeroporto Internazionale di Western Sydney nel promuovere il turismo locale e rendere l’aviazione più accessibile a milioni di persone nella zona occidentale di Sydney, che attualmente devono recarsi a Kingsford Smith per prendere un volo”.

AUDIZIONE ENAC ALLA COMMISSIONE AMBIENTE DEL SENATO – L’Enac informa: “Ieri, 9 giugno, audizione Enac all’8a Commissione del Senato – Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, in merito ai ddl 1837 e 143 relativi alle isole minori. Per l’Ente è intervenuto il Direttore Centrale Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture Claudio Eminente, in videoconferenza”.

AIR ASTANA AMPLIA IL NETWORK IN CINA – Air Astana informa :”Air Astana continua ad ampliare la propria rete di collegamenti verso le principali città della Cina, con il lancio dei voli diretti da Astana a Guangzhou avvenuto il 2 giugno 2026. Il nuovo servizio si aggiunge alla rotta già esistente Almaty-Guangzhou, operativa cinque volte a settimana da marzo 2025. Guangzhou, capitale della provincia del Guangdong, nel sud della Cina, è una delle città più grandi del Paese nonché un importante hub industriale, commerciale e dei trasporti. I voli da Astana a Guangzhou sono operati due volte a settimana, il martedì e il giovedì, con partenza da Astana alle 18:45 e arrivo a Guangzhou alle 04:30 (ora locale). La rotta è servita da aeromobili Airbus A321LR, con una durata del volo di 6 ore e 45 minuti. L’introduzione di ulteriori collegamenti verso Guangzhou rafforza l’impegno a lungo termine di Air Astana nello sviluppo della connettività tra Kazakistan e Cina, iniziato con il primo volo tra Almaty e Pechino nel dicembre 2002. Durante la stagione estiva 2026, Air Astana Group aumenterà le frequenze sulla maggior parte delle rotte esistenti verso la Cina, inclusi i collegamenti da Almaty a Urumqi, Guangzhou, Shanghai, Sanya e Yining, nonché da Astana a Pechino e Urumqi. Di conseguenza, il numero di voli tra Kazakistan e Cina raggiungerà le 51 frequenze settimanali, il livello più alto nella storia della compagnia. Air Astana Group continua così ad ampliare le opportunità sia per i viaggi d’affari sia per quelli leisure, sostenendo al contempo la crescita del traffico passeggeri in transito tra Asia Centrale, Caucaso, Europa e Asia”.

DELTA CELEBRA IL NUOVO VOLO TRA LOS ANGELES E HONG KONG – Delta informa: “Per una sera, un pezzetto di Hong Kong è arrivato a Los Angeles. Prima di imbarcarsi sul volo inaugurale di Delta per Hong Kong, i passeggeri hanno potuto godere di un’anteprima della destinazione stessa. Piatti creati dagli chef ispirati alla cucina cantonese, esperienze a tema e speciali omaggi commemorativi hanno trasformato la partenza in qualcosa di più di un semplice lancio di un volo. In tutto Los Angeles Airport (LAX), i passeggeri hanno potuto assaporare i sapori, la cultura e l’energia che rendono Hong Kong una delle destinazioni più dinamiche dell’Asia. Eventi speciali con la partecipazione dell’acclamato chef di Hong Kong Jereme Leung hanno portato un assaggio della città nella Delta One Lounge e nel Delta Sky Club, mentre i passeggeri hanno ricevuto guide personalizzate della città ed esclusive borse tote “Love HKG” create per il volo inaugurale. Al gate, una cerimonia di taglio del nastro e alcuni discorsi hanno segnato l’inaugurazione ufficiale del servizio giornaliero non-stop tra Los Angeles e Hong Kong. All’arrivo a Hong Kong, l’aereo è stato accolto con un water cannon salute, in onore del nuovo servizio internazionale di Delta. Oggi Delta è la più grande compagnia aerea globale a LAX, con oltre 160 voli giornalieri di punta verso 61 destinazioni. Hong Kong si aggiunge alle recenti aggiunte, tra cui Melbourne e il ritorno di Shanghai, rafforzando ulteriormente la rete di Delta nel Pacifico ed espandendo le opzioni per i clienti che viaggiano in Asia. Il volo inaugurale, partito da Los Angeles e atterrato a Hong Kong, ha segnato molto più del semplice lancio di una nuova rotta. Ha rappresentato le innumerevoli persone, i partner e le comunità di Delta che hanno contribuito a rendere possibile questo collegamento”.

ROLLS-ROYCE DIGITALIZZA IL TRAINING PER LA GERMAN NAVY – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce Power Systems sta digitalizzando l’addestramento degli ingegneri navali presso la German Navy Naval Engineering School (MTS) in Parow. Invece di esercitarsi in sala macchine per la prima volta, gli allievi possono ora addestrarsi a terra utilizzando un modello realistico del 20-cylinder engine della mtu 4000 series. La realtà aumentata e un software appositamente sviluppato simulano in modo realistico la manutenzione, la diagnostica e gli scenari di guasto, ben prima che i tecnici salgano a bordo di una fregata F125. In questo modo, l’azienda supporta le Forze Armate tedesche nella formazione in ingegneria navale del futuro personale di marina. Rolls-Royce Power Systems fornisce la gamma completa di apparecchiature digitali per la formazione”.

DELTA: PROSEGUONO LE CELEBRAZIONI DELL’82° ANNIVERSARIO DEL D-DAY IN NORMANDIA – Delta informa: “Uno degli ultimi giorni interi in Normandia, lunedì 8 giugno, è stato ricco di significato ed emozione. La mattina, il gruppo si è riunito per una cerimonia privata al Brittany American Cemetery, dove i partecipanti di Next Gen hanno reso omaggio ai soldati. Più tardi, sulla suggestiva Mont-Saint-Michel, gli studenti hanno accolto i veterani con canti e messaggi speciali, aggiungendo calore e gioia a una giornata già memorabile”.