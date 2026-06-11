Air France lancia la sua nuova suite La Première ad Abidjan

A partire dal 22 giugno 2026, la nuova suite La Première di Air France sarà disponibile tutti i giorni sui voli tra Parigi-Charles de Gaulle e il Félix Houphouët-Boigny International Airport in Abidjan. Si tratta di una novità assoluta per l’Africa subsahariana, a testimonianza della forte domanda di viaggi di lusso tra la Costa d’Avorio e Parigi.

“Per celebrare l’evento e presentare ai propri clienti ivoriani questa nuova cabina, Air France esporrà la nuova suite presso il Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire dall’11 al 12 giugno 2026. Sarà un’occasione per scoprire il mondo della compagnia aerea attraverso una mostra di oggetti storici, tra cui una selezione di uniformi di diverse epoche, disegnate da stilisti francesi di fama internazionale come Christian Dior, Cristóbal Balenciaga e Christian Lacroix.

I passeggeri potranno inoltre provare il sistema di intrattenimento di bordo all’avanguardia disponibile in tutte le cabine a lungo raggio di Air France. La compagnia aerea porta l’esperienza cinematografica a bordo su 38.000 schermi individuali e offre oltre 1.500 ore di programmazione regolarmente aggiornata. L’offerta di intrattenimento include anche una selezione di programmi di CANAL+, partner di Air France, podcast e contenuti pensati per i passeggeri più giovani. È stata progettata per soddisfare i gusti, le preferenze e le origini culturali di tutti.

Quest’estate, le nuove suite La Première saranno disponibili sui voli da Parigi-Charles de Gaulle a New York-JFK, Los Angeles, Singapore, Boston, San Francisco e Tokyo-Haneda. Dal 22 giugno, anche i voli tra Parigi e Abidjan offriranno questo servizio eccezionale, con un volo giornaliero operato da un Boeing 777-300ER“, afferma Air France.

Orari dei voli (in ora locale) – Volo giornaliero con le nuove suite La Première

AF702: partenza da Parigi-Charles de Gaulle alle 13:55, arrivo ad Abidjan alle 18:35 dello stesso giorno;

AF703: partenza da Abidjan alle 21:10, arrivo a Parigi-Charles de Gaulle alle 5:45 del giorno successivo.

“In futuro, queste suite saranno installate su un numero maggiore di aeromobili e serviranno più destinazioni (19 Boeing 777-300ER verso 14 destinazioni da Parigi-Charles de Gaulle nell’estate 2026).

Quest’estate, Air France opera fino a due voli giornalieri tra Abidjan e Parigi-Charles de Gaulle, uno dei quali operato con un Boeing 777-300ER dotato di cabina La Première.

Nel 2026, il rinomato chef Mory Sacko è diventato il primo chef stellato Michelin a creare menu per i voli Air France in partenza da diverse destinazioni dell’Africa subsahariana. Sui voli in partenza da Abidjan, lo chef propone l’intera gamma di creazioni culinarie servite nella cabina La Première.

Mory Sacko entra a far parte del prestigioso team di chef di Air France, a dimostrazione dell’impegno della compagnia aerea nel continuare a promuovere l’alta cucina francese a bordo dei suoi voli in partenza da destinazioni in tutto il mondo”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)