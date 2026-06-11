Airbus e Lufthansa Group celebrano 50 anni di partnership e concordano future collaborazioni strategiche

Airbus e Lufthansa Group, in occasione dell’apertura dell’ILA Berlin Air Show, hanno concordato una serie di ulteriori iniziative di cooperazione e hanno celebrato ufficialmente il 50° anniversario della loro partnership, iniziata con la consegna del primo A300 a Lufthansa nel 1976.

“Oggi stiamo lavorando insieme per la consegna del 700° aeromobile per Lufthansa Group, prevista entro la fine dell’anno. Questo importante traguardo è solo un esempio di come Airbus e Lufthansa abbiano collaborato per rendere l’aviazione uno dei settori chiave per la Germania”, afferma Lars Wagner, CEO Commercial Aircraft, Airbus.

“In qualità di gruppi leader mondiali nel settore aeronautico, Airbus e Lufthansa Group condividono una partnership di lunga data, basata sulla fiducia e davvero speciale. Negli ultimi cinquant’anni, non solo abbiamo ricevuto in consegna da Tolosa e Amburgo più aeromobili di qualsiasi altra compagnia aerea al mondo, ma abbiamo anche supportato lo sviluppo di numerosi modelli di aeromobili in qualità di clienti di lancio. Intendiamo consolidare insieme questa base per far progredire ulteriormente la tecnologia aeronautica ed espandere il ruolo di leadership dell’Europa nel settore dell’aviazione”, afferma Carsten Spohr, CEO, Lufthansa Group.

Lufthansa Group opera con tutte le famiglie di aeromobili Airbus, tra cui A220, A300, A320, A330/A340, A350 e A380. Per diversi aeromobili, Lufthansa è stata l’operatore di lancio, promuovendo costantemente l’innovazione nell’aviazione commerciale. Lufthansa ha recentemente finalizzato un ordine fermo per altri 10 aeromobili A350-900 che andranno ad aggiungersi alla sua flotta esistente di 43 esemplari di questo tipo. Complessivamente, Lufthansa ha ordinato 75 A350, inclusi gli A350-1000 di prossima consegna.

L’accordo, firmato alla presenza del Cancelliere federale Friedrich Merz presso l’ILA, riguarda diverse aree. Lufthansa ha siglato un component services agreement che copre l’intera flotta di Airbus A220, garantendo l’efficienza operativa del più piccolo aeromobile della famiglia Airbus per le varie compagnie aeree di Lufthansa Group.

Airbus e Lufthansa hanno inoltre ribadito il loro impegno per il futuro dell’aviazione sostenibile. A titolo di esempio, entrambe le società hanno recentemente presentato il rivestimento SharkSkin per l’A330, volto a ridurre ulteriormente il consumo di carburante.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)