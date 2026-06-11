Enac: dal 17 al 19 giugno la Naples Wildlife Strike 2026 International Conference

Dal 17 al 19 giugno 2026 Napoli ospita la Naples Wildlife Strike 2026 International Conference, convegno internazionale dedicato alla gestione del rischio da fauna selvatica in aviazione. L’evento è organizzato da Enac, attraverso il Bird Strike Committee Italy (BSCI), con il supporto di GESAC, società di gestione degli aeroporti di Napoli e Salerno.

180 partecipanti da 34 Paesi e 6 continenti si confronteranno, presso il Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova, su ricerca, tecnologie, politiche e best practice per la prevenzione delle collisioni tra fauna selvatica e aeromobili. Tra le istituzioni rappresentate figurano FAA (Federal Aviation Administration), NTSB (National Transportation Safety Board), USDA Wildlife Services, EASA (Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea), DLR (German Aerospace Center), Transport Canada, forze aeree militari di sei paesi, compagnie aeree, produttori aeronautici, aeroporti internazionali, università e centri di ricerca da tutto il mondo.

Sono in programma 26 presentazioni in sei sessioni tematiche, due tavole rotonde e un panel conclusivo aperto a tutti i partecipanti. Programma e informazioni sull’evento sul seguente sito: www.naples2026.it.

Il fenomeno del wildlife strike è direttamente correlato all’intensità del traffico ed è in crescita costante: in Italia gli eventi registrati sono passati da 348 nel 2002 a quasi 3.000 nel 2025, con un aumento della probabilità di impatti legato sia all’espansione di alcune specie animali, sia al miglioramento della copertura dei sistemi di segnalazione.

Enac coordina le attività di prevenzione e gestione del rischio wildlife strike e monitoraggio su tutti i 44 aeroporti certificati italiani attraverso il Bird Strike Committee Italy, attivo dal 1987. Per approfondimenti sul fenomeno e per consultare le relazioni annuali, Enac ha una sezione dedicata sul proprio sito: www.enac.gov.it/sicurezza-aerea/wildlife-strike.

(Ufficio Stampa Enac)