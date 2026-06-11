TAP Air Portugal celebra 60 anni di storia e di voli verso il Brasile

Da sei decenni TAP Air Portugal collega il Portogallo e l’Europa al Brasile. Nel 2026 la compagnia aerea celebrerà 60 anni di una storia segnata dall’espansione dell’aviazione internazionale, dal rafforzamento dei legami tra i due Paesi e da un’attività che ha consolidato il mercato brasiliano come uno dei più strategici per TAP.

Nel corso degli anni, la compagnia ha progressivamente ampliato le proprie operazioni nel Paese arrivando oggi a offrire una delle più estese reti di collegamenti tra i due mercati. Nel 2026 TAP prevede di trasportare 2,1 milioni di passeggeri attraverso l’Atlantico, confermando il ruolo strategico del Brasile all’interno del proprio network.

“Il Brasile ha dato molto alla Compagnia negli ultimi 60 anni e darà ancora di più nei prossimi 60”, ha dichiarato Luís Rodrigues, CEO di TAP Air Portugal. “Il Paese ha un enorme potenziale di crescita e resta un mercato chiave per TAP”.

Con le nuove rotte verso Curitiba e São Luís do Maranhão, TAP collega ora il Portogallo a 15 destinazioni in Brasile, ampliando le opportunità di viaggio per i passeggeri leisure e business, oltre che per chi prosegue verso altre destinazioni internazionali. Dal proprio hub, infatti, TAP offre coincidenze verso decine di destinazioni in Europa, Africa e Nord America.

Questa espansione rafforza la strategia di lungo periodo della Compagnia in Brasile, accompagnando la crescita del turismo e la crescente domanda di collegamenti diretti tra Sud America ed Europa.

“Il Brasile è un attore chiave e forse uno dei maggiori asset di TAP in questo momento”, ha dichiarato Luís Rodrigues. “Crediamo nel potenziale del Paese e nelle opportunità ancora da cogliere per avvicinare sempre più brasiliani ed europei”.

Il rapporto tra TAP e il Brasile è cresciuto nel corso degli anni. Lisbona e Porto sono diventate importanti porte d’accesso all’Europa per i passeggeri brasiliani. TAP ha così contribuito anche allo sviluppo del turismo, degli affari e degli scambi culturali tra i due Paesi.

Per celebrare questa speciale ricorrenza, TAP rinnova il proprio impegno nei confronti del mercato brasiliano e guarda ai prossimi capitoli di una partnership avviata sei decenni fa, puntando su crescita, collegamenti e nuove opportunità tra Brasile ed Europa.

Il 17 giugno 1966 TAP ha operato il suo primo volo diretto con jet tra Lisbona e Rio de Janeiro a bordo del Boeing 707 CS-TBA, battezzato “Santa Cruz” in omaggio alla storica traversata di Sacadura Cabral e Gago Coutinho. Ai comandi del velivolo c’era il comandante Silva Soares. Esattamente 44 anni prima, gli aviatori portoghesi erano arrivati a Rio de Janeiro a bordo dell’idrovolante Santa Cruz, completando la prima traversata aerea dell’Atlantico meridionale.

Il volo inaugurale, con circa 80 passeggeri a bordo, ha segnato l’inizio dei servizi regolari con jet tra Portogallo e Brasile, dando vita a un ponte aereo che sarebbe diventato un simbolo del legame tra i due Paesi.

Prima dell’avvio dei voli commerciali, nel 1960, TAP ha operato il “Volo dell’Amicizia”, in partnership con Panair. Dal 1965 la compagnia ha iniziato a operare la rotta con aeromobili propri, collegando Lisbona, Sal, Recife e Rio de Janeiro. È stato però nel 1966 che TAP ha compiuto un passo decisivo, inaugurando il collegamento diretto non-stop tra Lisbona e Rio de Janeiro.

Da allora, Rio de Janeiro è diventata un simbolo del legame tra Portogallo e Brasile, accogliendo milioni di passeggeri che hanno attraversato l’Atlantico alla ricerca di cultura, opportunità di business e ricongiungimenti. TAP Air Portugal ha costruito un ponte duraturo tra due mondi e oggi, a 60 anni di distanza, celebra questa storia guardando al futuro, riaffermando il proprio impegno a continuare ad avvicinare Portogallo, Brasile, Europa e resto del mondo.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)