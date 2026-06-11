Vietnam Airlines al terzo posto tra le compagnie più puntuali della regione Asia-Pacifico

Vietnam Airlines conquista il terzo posto nella Top 10 delle compagnie aeree più puntuali della regione Asia-Pacifico nel mese di maggio 2026. Secondo il report On-Time Performance (OTP) di Cirium – partner strategico della IATA (International Air Trasnport Association) – il vettore ha registrato un tasso di puntualità degli arrivi pari all’87,77%.

“Si tratta del miglior piazzamento mai ottenuto dalla compagnia da quando Cirium ha iniziato a pubblicare i report sull’efficienza operativa globale. In questa classifica regionale, Vietnam Airlines si è posizionata davanti a colossi internazionali del calibro di Singapore Airlines, Hainan Airlines e Korean Air. Il vettore è inoltre l’unica compagnia aerea vietnamita presente nel ranking 2026: un risultato che ne conferma la solida efficienza operativa, in un contesto di costante crescita della domanda di voli sia sul mercato interno sia su quello internazionale.

Negli ultimi anni, la puntualità di Vietnam Airlines è cresciuta grazie al potenziamento delle capacità operative, all’ottimizzazione delle risorse e a una forte digitalizzazione. La compagnia continua infatti a investire nella ricerca e nell’applicazione dell’intelligenza artificiale (IA) per la gestione dei voli, la manutenzione tecnica, l’ottimizzazione degli orari e il coordinamento dell’intera catena di servizi”, afferma Vietnam Airlines.

“Garantire un’elevata puntualità permette ai passeggeri di pianificare con maggiore sicurezza viaggi di lavoro, spostamenti personali e coincidenze, migliorando l’esperienza complessiva di volo. Nei periodi di picco, inoltre, il rispetto degli orari è fondamentale per prevenire ritardi a catena e mantenere alti gli standard di servizio. Inoltre, per fronteggiare eventuali imprevisti, come il maltempo, la compagnia adotta regolarmente piani di emergenza e scenari di risposta rapida, modificando proattivamente gli orari dei voli per garantire la massima sicurezza e ridurre i disagi. I passeggeri vengono costantemente aggiornati in tempo reale tramite app, sito web, e-mail, SMS e assistenza telefonica.

Per l’imminente stagione estiva, Vietnam Airlines Group prevede di operare ben 28.300 voli nazionali, offrendo quasi 5,5 milioni di posti (un incremento del 5% per i voli e del 3% per i posti rispetto allo scorso anno). L’offerta si concentrerà sui collegamenti da Hanoi e Ho Chi Minh City verso le principali mete turistiche, tra cui Da Nang, Nha Trang, Phu Quoc, Hue, Quy Nhon, Buon Ma Thuot, Vinh e Can Tho”, prosegue Vietnam Airlines.

“Ad accompagnare questo aumento dell’offerta ci sono anche segnali di mercato positivi, come il calo del prezzo del carburante rispetto ai mesi scorsi. Una dinamica che consente alle compagnie di ottimizzare i costi operativi, ponendo le basi per offrire tariffe più convenienti ai viaggiatori durante l’estate 2026”, conclude Vietnam Airlines.

(Ufficio Stampa Vietnam Airlines – Photo Credits: Vietnam Airlines)