Airbus: nuovi annunci durante ILA Berlin 2026

Airbus e Alta Ares firmano una partnership per lo sviluppo di soluzioni di difesa aerea per l’Europa

Airbus Defence and Space e Alta Ares hanno firmato un memorandum d’intesa (MoU) per collaborare allo sviluppo e all’integrazione di soluzioni anti-drone europee.

“Nell’attuale contesto geopolitico, la difesa contro i droni è una priorità che deve essere affrontata con urgenza e integrata nelle nostre soluzioni di difesa aerea”, ha dichiarato Francois Lombard, Head of Connected Intelligence, Airbus Defence and Space. “La nostra strategia anti-drone mira a fornire alle forze armate soluzioni all’avanguardia ed economicamente vantaggiose, pienamente integrabili nell’ecosistema della difesa aerea. Per proteggere l’Europa e i suoi alleati, è fondamentale affrontare questa sfida in termini di capacità negli attuali teatri di conflitto asimmetrici”.

“Entrambe le aziende si impegnano ad accelerare lo sviluppo di resilient, next-generation air defence solutions. Combinando la Airbus system and software integration expertise con l’Alta Ares battlefield-proven AI-powered tactical air defence, la partnership garantirà una next-level air superiority”, afferma Airbus.

“La moderna difesa aerea non è una questione di software né di hardware. È entrambe le cose, contemporaneamente e su larga scala”, ha affermato Hadrien Canter, co-fondatore e CEO di Alta Ares. “L’integrazione di Pixel Lock e dei nostri intercettori in Fortion IBMS significa che gli operatori avranno a disposizione una soluzione coerente, dalla rilevazione alla neutralizzazione”.

“In qualità di integratore, Airbus Defence and Space sfrutterà Fortion IBMS (Integrated Battle Management Software), la sua Command & Control (C2) solution, e la Fortion SAMOC suite. In qualità di fornitore di capacità, Alta Ares implementa le sue soluzioni integrate anti-UAS. Inoltre, Alta Ares, insieme ad Airbus, continuerà lo sviluppo e l’implementazione del Black Bird, un intercettore a medio raggio (30 km) progettato per bersagli ad alta velocità come i missili da crociera, e dell’X-Lock, un sistema a corto raggio (15 km) progettato per contrastare le minacce dei droni”, conclude Airbus.

Airbus e SkyFall stringono un’alleanza strategica

In occasione dell’ILA (International Aerospace Exhibition) di Berlino di quest’anno, Airbus Defence and Space e SkyFall, azienda leader ucraina nel settore della difesa, hanno firmato un Memorandum d’Intesa (MoU) per avviare una partnership strategica.

“SkyFall, azienda pioniera nel settore dei droni, combina la prototipazione rapida con la produzione in serie per fornire advanced unmanned aerial systems for combat missions, logistics and military reconnaissance. La firma è avvenuta alla presenza del Ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius”, afferma Airbus.

“Contrastare le nuove minacce richiede agilità tecnologica, interoperabilità multinazionale e l’impiego di capacità collaudate sul campo”, ha dichiarato Michael Schoellhorn, CEO di Airbus Defence and Space. “Questa alleanza con SkyFall colma il divario tra i sistemi di difesa tradizionali e l’innovazione a ciclo rapido. La combinazione della system-of-systems and C2-expertise di Airbus, in particolare in integrated air and missile defence (IAMD), con le preziose conoscenze operative e le tecnologie collaudate sul campo, rappresenta un ulteriore tassello per la creazione di un ecosistema di difesa aerea resiliente e multilivello”.

“L’iniziativa congiunta supporta direttamente gli obiettivi generali dell’European Sky Shield Initiative (ESSI), il joint air defence framework europeo, e sottolinea la vitale importanza della European technological sovereignty”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)