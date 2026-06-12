Entra nel vivo l’estate 2026 di Torino Airport

Per chi sta scegliendo dove andare in vacanza, l’estate 2026 di Torino Airport offre più possibilità che mai: nuove rotte, collegamenti rafforzati e una rete di destinazioni che spazia dalle spiagge del Mediterraneo alle capitali europee, fino agli hub da cui raggiungere il resto del mondo.

“Sono numerose le combinazioni di viaggio disponibili da Torino in termini non solo di destinazioni, ma anche di orario e di giorni. A confermare questo slancio sono anche i risultati di traffico: nei primi cinque mesi del 2026 Torino Airport ha movimentato complessivamente 2,4 milioni di passeggeri, di cui oltre 982mila tra aprile e maggio, in crescita del +19% rispetto agli stessi due mesi del 2025. In questo contesto, la programmazione voli dell’Aeroporto di Torino entra ora nel vivo della stagione estiva.

La Summer 2026 si conferma la più ampia di sempre per l’Aeroporto di Torino: 54 destinazioni servite, +6% rispetto all’estate 2025, 24 Paesi collegati e 4,2 milioni di posti in vendita sull’intero network, di cui oltre 800mila aggiuntivi rispetto alla stagione Summer 2025. Un’offerta che amplia concretamente le opzioni per chi parte dal Piemonte, sia per una vacanza breve sia per viaggi più lunghi”, afferma Torino Airport.

Le principali novità della Summer 2026 sono le seguenti:

Nuove rotte già avviate

Tirana (Ryanair, dal 29 marzo);

Sofia (Ryanair, dal 31 marzo);

Helsinki (Finnair, dal 3 maggio);

Palermo (Wizz Air, dal 4 maggio);

Salerno (Aeroitalia, dal 22 maggio);

London Luton (Wizz Air, dall’11 giugno);

Budapest e Chisinau (Wizz Air, già avviate nella stagione invernale e confermate in estate).

Nuove rotte di prossima apertura

Roma Fiumicino (Wizz Air, dal 14 settembre);

Barcellona (Wizz Air, dal 14 settembre);

Bilbao (Wizz Air, dal 14 settembre);

Valencia (Wizz Air, dal 15 settembre).

Rotte con aumento di frequenze

Madrid, Malaga, Marrakech, Catania, Palermo, Lamezia Terme e Reggio Calabria (Ryanair);

Catania, Bucarest e Tirana (Wizz Air);

Palermo (Wizz Air, fino a due frequenze giornaliere dal 14 settembre);

Barcellona (Vueling, fino a 11 frequenze a settimana dal 14 settembre).

Chi invece programma viaggi intercontinentali può contare sui collegamenti plurigiornalieri con i principali hub europei – Roma, Amsterdam, Francoforte, Monaco, Madrid e Parigi Charles de Gaulle – oltre a Istanbul, Casablanca e alla nuova Helsinki, con comode coincidenze verso numerose destinazioni nel mondo.

Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport, commenta: “L’estate 2026 conferma la capacità dell’Aeroporto di Torino di sviluppare un’offerta di collegamenti sempre più ampia e a prezzi accessibili, articolata e rispondente alle esigenze di mobilità del territorio. L’ampliamento del network, l’ingresso di nuove rotte e il rafforzamento delle frequenze consolidano il ruolo dello scalo come infrastruttura strategica al servizio del Piemonte, sia per il traffico leisure, sia per i collegamenti verso i principali hub internazionali”.

Ulteriori sviluppi sono già stati annunciati anche per la Winter 2026/27 che si aprirà a fine ottobre:

Nuove rotte Winter 2026/2027

Budapest (Ryanair, dal 25 ottobre);

Madrid (Wizz Air, dal 25 ottobre);

Bratislava (Ryanair, dal 26 ottobre);

Malaga (Wizz Air, dal 26 ottobre);

Bilbao (Vueling, dal 26 ottobre);

Varsavia (Ryanair, dal 31 ottobre);

Napoli (Wizz Air, dal 1° dicembre);

Glasgow (Ryanair, dal 12 dicembre);

Riga (Air Baltic, dal 30 gennaio 2027).

(Ufficio Stampa Torino Airport)