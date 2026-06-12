Bombardier Defense amplia la collaborazione con Aero-Dienst/ADAC con un secondo Challenger 650 per Medevac

Bombardier Defense annuncia che Aero-Dienst GmbH, società interamente controllata da Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC SE), aggiungerà un secondo velivolo Bombardier Challenger 650 alla sua flotta.

“Il velivolo sarà configurato per le Aero-Dienst medevac operations e supporterà gli ADAC global patient repatriation and air ambulance services. Quest’ultima aggiunta consolida la solida partnership tra Bombardier Defense e Aero-Dienst/ADAC, rafforzando ulteriormente il loro impegno condiviso nel fornire world-class medical transport solutions”, afferma Bombardier.

“L’aggiunta di un secondo velivolo Bombardier Challenger 650 da parte di Aero-Dienst sottolinea la fiducia che gli operatori ripongono nell’affidabilità, nelle prestazioni e nell’adattabilità della nostra piattaforma per le missioni critiche”, ha dichiarato Michael Anckner, Vice President, Worldwide Defense Sales, Bombardier Defense. “Il nostro Challenger 650 continua a rappresentare il punto di riferimento per le medevac operations, offrendo l’autonomia, lo spazio in cabina e la flessibilità operativa necessari per rispondere rapidamente ed efficacemente alle emergenze in tutto il mondo. Siamo orgogliosi di continuare a supportare ADAC nella sua missione vitale”.

“Aero-Dienst, con la sua vasta esperienza nelle ambulance operations per ADAC, è lieta di introdurre il secondo velivolo Bombardier Challenger 650 con il nostro AOC (air operator certificate)”, afferma il Dr. Oliver Kosing, Managing Director of Aero-Dienst. “Il Challenger 650 è ideale per le nostre esigenze operative”.

Ha sottolineato in particolare le sue sofisticate attrezzature per la terapia intensiva, nonché la spaziosa cabina con altezza interna che consente di stare in piedi, garantendo un’assistenza medica ottimale durante il volo.

“Quando i membri dell’ADAC viaggiano, lo fanno con la certezza che, in caso di necessità, avranno accesso a uno degli air ambulance services leader in Europa”, afferma Marc Kottmann, Board Member of ADAC Versicherung AG. “Non è un’affermazione che facciamo a cuor leggero; è il risultato di oltre 50 anni di esperienza, migliaia di missioni e una costante attenzione alla qualità. L’aggiunta di un secondo Challenger 650 rappresenta il nostro impegno a mantenere questo standard non solo intatto, ma addirittura superiore”.

“La Bombardier Challenger 605/650 platform vanta una dispatch reliability dimostrata superiore al 99,9%, il che la rende una scelta di prim’ordine per air ambulance and medical evacuation operations. L’ampia cabina e la grande passenger door del Challenger 650 consentono un carico e uno stoccaggio efficienti di un massimo di quattro stretchers, offrendo al contempo un ambiente confortevole e stabile per pazienti e personale medico. Il velivolo Challenger 650 ha un’autonomia di circa 4.000 miglia nautiche (7.408 km) e eccezionali short-field performance”, prosegue Bombardier.

“Bombardier Defense vanta una presenza di lunga data in Germania, maturata nel corso di decenni con la Luftwaffe, che oggi impiega Global aircraft per medevac and Head of State transport. Bombardier è ben radicata nel Paese, con un Service Centre in Berlin e un Parts Distribution Centre in Frankfurt. Bombardier si avvale di oltre 150 fornitori tedeschi, tra cui Rolls-Royce, Diehl e Lufthansa Technik.

La crescente presenza di Bombardier Defense in Germania sottolinea il suo ruolo di partner affidabile a supporto delle esigenze in continua evoluzione dell’Europa”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)