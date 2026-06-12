Diamond Aircraft e Airmax Patrol annunciano l’acquisizione di un DA62 MPP Special Mission Aircraft negli U.S.

Diamond Aircraft e AirMax Patrol hanno annunciato la firma di un acquisition agreement per un Diamond DA62 MPP special mission aircraft da parte dello Utah County Sheriff’s Office, ampliando ulteriormente la presenza operativa del DA62 MPP all’interno della United States law enforcement aviation community.

“Il nuovo DA62 MPP sarà equipaggiato con un advanced, long-range imaging system che combina high-definition color and thermal infrared sensors in un single stabilized package, consentendo agli agenti di identificare e tracciare soggetti, coordinare gli interventi a terra e mantenere una costante situational awareness in tutta la contea, di giorno e di notte, il tutto da altitudini che rendono l’aeromobile praticamente inudibile da terra.

Il progetto include anche un airborne emergency location and communications system che può essere impiegato in una delle contee geograficamente più impervie dell’ovest americano, dove l’Utah County Search and Rescue risponde a oltre 100 missioni all’anno. Il nuovo DA62 MPP sarà in grado di rilevare e stabilire un contatto bidirezionale con i telefoni cellulari in queste aree remote non coperte dal cellular network, consentendo agli agenti di localizzare rapidamente persone disperse o ferite e di comunicare con loro tramite voce o messaggi, mentre indirizzano le squadre a terra sul luogo del soccorso”, afferma Diamond Aircraft.

“Proteggere la Utah County significa investire in modo intelligente e lungimirante negli strumenti di cui i nostri agenti hanno bisogno per svolgere il loro lavoro. Questo velivolo estende la nostra portata in ogni angolo della contea, offrendo l’autonomia, le capacità e l’efficienza in termini di costi che i contribuenti si aspettano dalle moderne operazioni di pubblica sicurezza. Sono orgoglioso di mettere a disposizione questa capacità alla popolazione della Utah County”, afferma lo Sheriff Mike Smith, Utah County Sheriff’s Office.

“Le American law enforcement agencies sono tra le agenzie di valutazione operativa più rigorose al mondo per gli special mission aircraft. Il DA62 MPP continua a guadagnarsi la loro fiducia. Siamo orgogliosi di dare il benvenuto allo Utah County Sheriff’s Office in una comunità in crescita di operatori”, afferma Jerome Berg, Sales Manager, Diamond Aircraft Special Mission Division.

“Il DA62 MPP sta suscitando un serio interesse da parte di alcuni degli airborne law enforcement programs più sofisticati del Paese: agenzie che operano da decenni ai massimi livelli e che ora stanno studiando questa piattaforma come complemento alle loro attuali operazioni aeree. Il vantaggio è semplice ma rivoluzionario: più tempo di volo, un’impronta acustica che non ne rivela la presenza e un costo operativo sostenibile per i bilanci delle forze dell’ordine locali. Questo è ciò che sta ottenendo la Utah County. Questo è ciò che ogni comunità merita”, afferma John Nielsen, CEO, AirMax Patrol.

“Il mission equipment per lo Utah County aircraft sarà installato da Rapid Imaging Solutions (RIS), con sede ad American Fork, Utah. RIS fa parte di un gruppo selezionato di integratori con cui AirMax collabora per garantire ai propri clienti soluzioni di integrazione eccellenti e certificate che sfruttino appieno l’esclusiva piattaforma DA62 MPP di Diamond“, conclude Diamond Aircraft.

Diamond Flying Club organizza un APAC Brand Experience Day nella Qingdao Factory

Il Diamond Flying Club (DFC) ha recentemente organizzato un Brand Immersion & Experience Day presso la Diamond Aircraft manufacturing base in Qingdao, Cina.

“L’evento ha riunito appassionati di aviazione per un’immersione completa nel mondo Diamond, combinando l’accesso esclusivo agli stabilimenti, con dimostrazioni di volo.

Gli ospiti hanno visitato l’assembly facility, acquisendo una conoscenza diretta della precisione e della maestria artigianale che si celano dietro ogni aeromobile. Il momento clou è stata una dinamica dimostrazione di volo con il DA50RG, che ha messo in mostra la sua stabilità, le performance agili e le efficienti cruising capabilities sopra i cieli della città di Qingdao.

Il ceremonial signing di un nuovo DA50RG ha sottolineato la fiducia del proprietario nel brand e nelle sue performance. I partecipanti hanno anche potuto ammirare da vicino il DA50RG e il DA40NG, apprezzandone il design, la tecnologia e il comfort della cabina”, afferma Diamond Aircraft.

“L’evento ha rafforzato il ruolo del DFC nella costruzione di una comunità globale unita dalla passione per il volo, incarnando lo “One World, One Diamond, One Family” spirit nella APAC area. Il DFC intende continuare a promuovere questi legami attraverso futuri eventi in tutto il mondo”, conclude Diamond Aircraft.

(Ufficio Stampa Diamond Aircraft – Photo Credits: Diamond Aircraft)