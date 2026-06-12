Inizia la “Glowing Hearted” era di Air Canada con il primo volo commerciale dell’Airbus A321XLR

Air Canada ha celebrato l’entrata nello scheduled service del suo primo Airbus A321XLR. I 182 passeggeri a bordo del volo AC413 da Montréal a Toronto il 9 giugno hanno vissuto l’inizio di un capitolo completamente nuovo nel modo e nelle destinazioni in cui i clienti di Air Canada possono volare.

“Air Canada sta costruendo una delle flotte più efficienti del settore. L’entrata in servizio del primo Airbus A321XLR segna un momento di svolta per Air Canada e l’inizio di una nuova entusiasmante era per i nostri clienti, i partner del settore e i colleghi”, ha dichiarato Mark Galardo, Executive Vice President and Chief Commercial Officer, and President of Cargo at Air Canada. “Oggi celebriamo un aeromobile che ci permetterà di raggiungere nuove destinazioni, migliorare il servizio sui mercati esistenti e arricchire l’esperienza di bordo. Per i nostri clienti premium, l’A321XLR offrirà gli unici sedili completamente reclinabili su un aeromobile a corridoio singolo di una compagnia aerea canadese, sia sulle rotte transatlantiche che sui collegamenti con le destinazioni del Nord America”.

“ADM Aéroports de Montréal è lieta di celebrare il lancio ufficiale dell’A321XLR in partenza dall’aeroporto YUL Montréal-Trudeau. Questo aeromobile di nuova generazione è un elemento fondamentale per lo sviluppo e l’espansione di Air Canada e YUL”, ha affermato Yves Beauchamp, Presidente e CEO di ADM. “Questo aeromobile moderno e versatile aprirà nuovi mercati e rafforzerà la connettività internazionale di Montréal, oltre a offrire maggiore flessibilità sulle rotte esistenti.”

“Siamo entusiasti di celebrare questo traguardo storico insieme al nostro partner di lunga data Air Canada. Essendo la prima compagnia aerea in Canada a operare con l’A321XLR, Air Canada dimostra una vera leadership nella modernizzazione della flotta”, ha dichiarato Colin Bole, Senior Vice President Customers, North America, Airbus. “Questo aeromobile è lo strumento perfetto per supportare la crescita del loro network, colmando senza soluzione di continuità il divario tra operazioni a corto e lungo raggio, offrendo al contempo una riduzione del 30% del consumo di carburante per posto e la possibilità di operare con SAF fino al 50%. Siamo orgogliosi di vedere la nostra tecnologia di nuova generazione supportare le ambizioni di Air Canada e operare su rotte transatlantiche non-stop, sia nuove che già esistenti, come Montréal-Toulouse, in modo più sostenibile”.

“Il nuovo standard di cabina Glowing Hearted di Air Canada debutta sull’A321XLR, offrendo tranquillità, comfort e connettività ai passeggeri. È dotato di prese di corrente per dispositivi personali a ogni sedile, Wi-Fi veloce e gratuito per i membri Aeroplan, i membri United MileagePlus® e i passeggeri di Business Class, sponsorizzato da Bell. Offre inoltre schermi per l’intrattenimento a bordo di nuova generazione, più grandi e con connettività Bluetooth, e finiture della cabina accuratamente selezionate, ispirate al paesaggio canadese e in linea con il marchio della compagnia aerea e il suo impegno per una qualità duratura.

A fronte dei 14 sedili reclinabili della Air Canada Signature Class, l’A321XLR dispone di 168 posti in classe Economy, ognuno dei quali dotato di schermo OLED 4K (13 pollici in Economy, 19 pollici in Signature Class) con audio Bluetooth.

L’aeromobile opererà diversi voli domestici, prima del suo primo volo transatlantico tra Montréal e Tolosa il 15 giugno.

Air Canada prevede di integrare progressivamente l’A321XLR nel proprio programma voli per supportare la crescita dell’intera rete. Le caratteristiche prestazionali e di autonomia dell’aeromobile sono ideali per adattarsi ai modelli di domanda stagionali e alle mutevoli opportunità di mercato”, afferma Air Canada.

“L’arrivo dell’A321XLR rappresenta un traguardo importante e l’ultimo passo del programma pluriennale di modernizzazione della flotta di Air Canada, incentrato sull’esperienza del cliente, sulla resilienza operativa e sul miglioramento dell’efficienza dei consumi di carburante rispetto agli aeromobili di vecchia generazione. Ciò riflette l’impegno della compagnia aerea per una crescita prudente, investimenti continui nello sviluppo dei prodotti e un’esecuzione rigorosa del piano aziendale di Air Canada. Oltre ai 30 A321XLR (15 in leasing e 15 acquisiti direttamente da Airbus S.A.S.) che dovrebbero entrare in flotta nei prossimi anni, Air Canada ha annunciato ordini per 14 Boeing 787-10 Dreamliner e otto A350-1000. Continua inoltre a ricevere le consegne degli Airbus A220 di produzione canadese, con 21 velivoli ancora da consegnare su un ordine fermo di 65. Cinque Boeing 737 MAX sono già stati consegnati nel 2026″, conclude Air Canada.

(Ufficio Stampa Air Canada – Photo Credits: Air Canada)