Etihad e DCT Abu Dhabi lanciano una complimentary medical travel insurance per i visitatori internazionali che volano ad Abu Dhabi.

Etihad Airways collabora con il Department of Culture and Tourism (DCT) Abu Dhabi per offrire una complimentary medical travel insurance con The National Insurance Company – Daman, a tutti i visitatori internazionali in arrivo ad Abu Dhabi con voli operati da Etihad.

“L’iniziativa dimostra l’ambizione di Etihad e DCT Abu Dhabi di soddisfare la domanda di viaggi ad Abu Dhabi, con un’offerta che va oltre il semplice volo e garantisce a ogni visitatore un viaggio sicuro e protetto.

Valida da luglio a dicembre 2026, l’assicurazione è sottoscritta e gestita da The National Insurance Company – Daman, parte di PureHealth, e copre i visitatori idonei per un massimo di 15 giorni negli Emirati Arabi Uniti. Non è richiesta alcuna domanda formale, la copertura è automaticamente inclusa in ogni biglietto Etihad valido. Possono usufruire dell’assicurazione tutti i passeggeri che volano ad Abu Dhabi con un volo operato da Etihad, con punto di origine e punto di acquisto al di fuori degli Emirati Arabi Uniti. Anche i viaggiatori che utilizzano il complimentary Stopover Programme per trascorrere del tempo ad Abu Dhabi sono coperti per tutta la durata del loro soggiorno. Si applicano termini e condizioni.

L’iniziativa offre ai visitatori un motivo in meno per preoccuparsi, rispondendo al costante interesse per Abu Dhabi come meta da sogno e dimostrando l’impegno di Etihad nel rendere il viaggio di ogni ospite il più semplice e straordinario possibile”, afferma Etihad.

His Excellency Saleh Mohamed Al Geziry, Director General for Tourism at DCT Abu Dhabi, ha dichiarato: “L’interesse globale per Abu Dhabi continua a crescere, a testimonianza dell’impareggiabile offerta culturale, turistica e di intrattenimento della destinazione, disponibile tutto l’anno. Questa iniziativa ci permette di soddisfare tale domanda con un’esperienza eccezionale e completa per i nostri visitatori. La nostra partnership con Etihad stabilirà un nuovo standard e garantirà che i nostri ospiti si sentano accolti, apprezzati e coccolati fin dal momento della prenotazione”.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer, Etihad Airways, ha aggiunto: “Abu Dhabi è una delle destinazioni più affascinanti al mondo e il nostro compito è rendere il viaggio e il soggiorno il più agevoli possibile. Offrire una completa medical insurance con ogni biglietto Etihad idoneo significa che i nostri ospiti possono concentrarsi interamente sull’esperienza della straordinaria ospitalità emiratina che Abu Dhabi ha da offrire. Questo è ciò che significa quando una compagnia aerea e una destinazione investono davvero nei loro visitatori”.

Khaled Ateeq Aldhaheri, Chief Executive Officer of the National Insurance Company – Daman, ha dichiarato: “La tutela della salute e del benessere delle persone è fondamentale per il ruolo di Daman come principale compagnia assicurativa sanitaria degli Emirati Arabi Uniti. Questa iniziativa apporta un valore aggiunto significativo all’esperienza dei visitatori, integrando un’assicurazione medica affidabile direttamente nel viaggio. Forte di oltre 20 anni di esperienza come partner di fiducia nell’ecosistema sanitario di Abu Dhabi, Daman è orgogliosa di supportare Etihad Airways e DCT Abu Dhabi nell’offrire ai visitatori un servizio differenziato, supportato dall’accesso a una delle reti di assistenza medica più complete degli Emirati Arabi Uniti e a servizi sanitari di livello mondiale”.

“La partnership dimostra l’impegno condiviso di Etihad e DCT Abu Dhabi nel mettere al primo posto l’esperienza del visitatore. L’integrazione della comprehensive insurance coverage fornita da The National Insurance Company – Daman direttamente nel viaggio elimina gli oneri amministrativi per i viaggiatori e garantisce che, dal momento in cui un passeggero sale a bordo di un volo Etihad, il suo benessere sia tutelato.

Abu Dhabi invita i viaggiatori di tutto il mondo a scoprire la sua straordinaria combinazione di ricco patrimonio emiratino e ambizione moderna”, conclude Etihad.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)