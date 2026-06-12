LATAM Cargo collega direttamente il Cile all’Europa

LATAM Airlines, attraverso la sua controllata cargo LATAM Cargo Chile, continua ad ampliare la propria rete internazionale con l’introduzione di una rotta diretta tra l’Europa e il nord del Cile.

Il servizio, operativo dal 23 maggio, collega l’aeroporto di Francoforte (FRA), in Germania, con l’aeroporto Andrés Sabella (ANF) di Antofagasta mediante un aeromobile cargo Boeing 767.

“Operando una frequenza settimanale, la nuova rotta mette a disposizione 25 tonnellate di capacità dedicata per soddisfare le esigenze logistiche del nord del Cile, in particolare quelle dell’industria mineraria. Le principali merci trasportate lungo questo corridoio sono costituite da parti di ricambio e componenti per macchinari minerari. Il collegamento diretto elimina la necessità di connessioni intermedie o di trasporto terrestre da Santiago, offrendo una soluzione più efficiente rispetto al percorso tradizionale che prevedeva uno scalo nella capitale cilena”, afferma LATAM Airlines.

“Il lancio della rotta Francoforte – Antofagasta è il risultato di un lavoro mirato allo sviluppo di soluzioni personalizzate in grado di apportare un reale valore alle catene di approvvigionamento dei nostri clienti. Il nord del Cile ospita progetti minerari e industriali che richiedono una logistica estremamente precisa. Offrendo un volo diretto da un hub europeo strategico come Francoforte, non solo riduciamo significativamente i tempi di transito, ma rafforziamo anche il nostro ruolo di partner capace di fornire la rete di collegamenti di cui l’industria della regione ha bisogno”, ha dichiarato Jorge Carretero, Sales Manager Europa di LATAM Cargo.

“Con questa nuova rotta, LATAM Cargo consolida la propria strategia di rafforzamento dei collegamenti intercontinentali attraverso capacità dedicate e una programmazione affidabile. Il servizio si aggiunge a una rete cargo che, in Cile, trasporta sui mercati internazionali prodotti ad alto valore aggiunto come salmone e frutta fresca. Sul mercato domestico, la compagnia serve il nord del Paese con spedizioni di corrieri e documenti, mentre rifornisce le regioni meridionali con beni essenziali.

La nuova rotta per Antofagasta rappresenta un’ulteriore dimostrazione dell’impegno di LATAM Cargo nei confronti dei settori produttivi ad alto valore e sostiene direttamente la crescita del commercio internazionale nella regione”, conclude LATAM Airlines Group.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines Group)