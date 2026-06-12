News Brevi – 12.06.2026

TURKISH AIRLINES: 7,9 MILIONI DI PASSEGGERI A MAGGIO 2026 – Turkish Airlines informa: “Turkish Airlines ha annunciato i risultati relativi al traffico passeggeri e merci di maggio, con un aumento del 2,5% della capacità passeggeri in termini di posti-chilometro disponibili rispetto al 2025. A maggio il numero di passeggeri ha raggiunto 7,9 milioni e il coefficiente di riempimento totale si è attestato all’84%, segnando il valore più alto mai registrato nel mese di maggio nella sua storia”. “Risultati del traffico di maggio 2026 – Il numero di passeggeri trasportati è stato pari a 7,9 milioni. Il coefficiente di riempimento dei voli internazionali è stato dell’84% mentre quello dei voli domestici si è attestato all’84,4%. I posti-chilometro disponibili (ASK) sono aumentati del 2,5%, raggiungendo 23,2 miliardi nel mese di maggio 2026 rispetto ai 22,6 miliardi dello stesso periodo del 2025. Il volume di merci trasportato a maggio 2026 è cresciuto dell’8,6% rispetto a maggio 2025, totalizzando 203,1 mila tonnellate. Risultati del traffico gennaio-maggio 2026 – Il numero totale di passeggeri è aumentato del 7,3%, raggiungendo 36,4 milioni rispetto allo stesso periodo del 2025. Il coefficiente di riempimento totale è stato pari all’83,6%. Il load factor internazionale si è attestato all’83,5%, mentre quello domestico all’84,3%. I posti-chilometro disponibili (ASK) sono cresciuti del 6,5%, raggiungendo 112,1 miliardi rispetto ai 105,3 miliardi dello stesso periodo del 2025. Il volume cargo trasportato è aumentato del 13,5%, arrivando a 954,6 mila tonnellate rispetto alle 840,7 mila tonnellate dello stesso periodo del 2025. Alla fine di maggio 2026, la flotta era composta da 542 aeromobili. I risultati del traffico sono consolidati e includono i dati del brand principale Turkish Airlines e di AJet”, conclude Turkish Airlines.

GENERALI IN SERVIZIO ED IN CONGEDO DELL’AERONAUTICA MILITARE SI INCONTRANO PRESSO L’INTERNATIONAL FLIGHT TRAINING SCHOOL – Si è svolto presso l’International Flight Training School (IFTS) di Decimomannu un incontro dedicato ad Ufficiali Generali in servizio e in congedo dell’Aeronautica Militare, finalizzato a rafforzare il legame tra le diverse generazioni di aviatori ed una preziosa opportunità per condividere una visione aggiornata delle principali linee di sviluppo della Forza Armata. “Siamo qui per conoscere da vicino una realtà di eccellenza del Sistema Paese, nata dalla visione condivisa tra Aeronautica Militare e Leonardo e dalla capacità di investire con lungimiranza nella formazione avanzata”, ha evidenziato il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, nel suo indirizzo di benvenuto. “L’International Flight Training School rappresenta oggi un modello addestrativo di assoluto riferimento, nel quale innovazione tecnologica, competenze operative e collaborazione industriale si integrano in modo concreto. Qui vediamo realizzato, nella pratica quotidiana, ciò che spesso viene indicato come obiettivo nei consessi nazionali e internazionali: un sistema formativo moderno, credibile, interoperabile e attrattivo anche per partner di primo piano, come dimostrato dall’esperienza degli allievi dell’United States Air Force. È un patrimonio che conferma il ruolo dell’Aeronautica Militare quale forza armata capace di generare competenze, cooperazione e valore strategico per il Paese”. “Approfittiamo di questa sede prestigiosa – ha poi aggiunto il Generale Conserva – anche per condividere una riflessione sul percorso evolutivo e riorganizzativo della Forza Armata, orientato a renderla sempre più coerente con le sfide attuali e future. Tale riorganizzazione rappresenterà un fattore essenziale per valorizzare competenze, consolidare capacità e assicurare che responsabilità e know-how siano posti al servizio del Paese nell’ambito di un sistema sempre più efficace, integrato e orientato all’eccellenza”. Nel corso del proprio intervento, il Generale Conserva ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento agli uomini e alle donne del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare e del Comando Logistico, che, anche attraverso il Reparto Sperimentale e di Standardizzazione Tiro Aereo, garantiscono ogni giorno l’operatività dell’aeroporto di Decimomannu, assicurando il necessario supporto alle attività addestrative e operative condotte sul sedime. Ha poi preso la parola il Dott. Umberto Panetta che, in qualità di Managing Director Business Unit Services di Leonardo, ha salutato e ringraziato tutti per la partecipazione, sottolineando la profonda sinergia tra l’Amministrazione Difesa e l’Industria nazionale, di cui l’IFTS rappresenta un esempio virtuoso per il Sistema Paese. A seguire il Generale di Divisione Aerea Alberto Surace, Capo del Reparto “Ordinamento e Personale” dello Stato Maggiore Aeronautica, ha tenuto un briefing illustrativo sui principali aspetti capacitivi, organizzativi e infrastrutturali che caratterizzeranno il processo di riorganizzazione dello Stato Maggiore dell’Aeronautica e degli Alti Comandi della Forza Armata. L’incontro è proseguito con un briefing specificatamente dedicato al programma IFTS e alle attività formative e addestrative assicurate dal 212° Gruppo Volo/IFTS, presentato dal Capo di Stato Maggiore del Comando Scuole AM/3^RA, Generale di Brigata Aerea Paolo Rubino, e dall’ingegnere Giovanni Basile, Senior Vice President di IFTS. Al termine della conferenza, la delegazione ha visitato le principali infrastrutture del Campus (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SPAZIO: AERONAUTICA MILITARE PROTAGONISTA DEL DIBATTITO SULLE NUOVE SFIDE DEL SETTORE ALLO SPACEPARK DI TORINO – Si è svolta il 27 maggio, presso lo SpacePark di Argotec, a Torino, la conferenza “Ripensare lo spazio militare fra dualità, innovazione, nuove minacce e nuove esigenze operative”, organizzata dal Centro Studi Militari Aerospaziali (CeSMA) dell’Associazione Arma Aeronautica, in collaborazione con Argotec e con il contributo dell’Istituto Affari Internazionali e della Fondazione Amaldi. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto tra rappresentanti istituzionali, tra cui autorevoli referenti del settore dell’Aeronautica Militare e di altre Forze Armate, e i principali player dell’industria aerospaziale nazionale. Tra i principali argomenti in agenda, l’uso duale delle tecnologie aerospaziali, cioè la possibilità di sfruttare anche in ambito civile, per il benessere dei cittadini, le peculiarità di satelliti e architetture spaziali inizialmente concepite per usi militari o di ricerca scientifica, come quelle legate all’osservazione della Terra, allo Space Weather e alle telecomunicazioni. Un esempio è il programma COSMO-SkyMed, costellazione satellitare gestita da Agenzia Spaziale Italiana e Ministero della Difesa, impiegata non solo per compiti di sorveglianza, intelligence e sicurezza ma anche per il monitoraggio ambientale, la gestione delle emergenze e le attività di ricerca e soccorso a supporto della Protezione Civile in caso di eventi atmosferici estremi o calamità naturali. Un contesto, quello spaziale, in cui le infrastrutture orbitali critiche stanno assumendo un ruolo sempre più determinante quali asset strategici per la sicurezza e la competitività del Paese e devono, pertanto, essere adeguatamente sviluppate, impiegate e protette. La conferenza ha visto la partecipazione di autorevoli rappresentanti del comparto Difesa, dello Spazio e delle istituzioni, coordinati dal Brig. Gen. (r) Roberto Chivilò (Vicedirettore CeSMA) e dal Gen. Isp. Capo (r.) Lucio Bianchi, consulente del CeSMA per il settore Spazio, nonché ideatore e organizzatore della Conferenza. Il Sottosegretario di Stato alla Difesa On. Matteo Perego di Cremnago, in un videomessaggio con il quale ha voluto portare un indirizzo di saluto, ha evidenziato il valore strategico dello Spazio quale ambito sempre più rilevante per la sicurezza nazionale, sottolineando l’importanza di promuovere una maggiore consapevolezza del settore e di valorizzare il patrimonio di competenze espresso dall’ecosistema industriale, scientifico e istituzionale italiano (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

I PARTECIPANTI AL MEETING ICAO EUR/NAT 2026 VISITANO LE ECCELLENZE DELL’AVIAZIONE CIVILE NEL TERRITORIO PUGLIESE – Enac informa “Condividere le eccellenze nazionali che disegnano il futuro dell’aviazione civile: questo il senso dell’Innovation Day organizzato ieri, 11 giugno, da Enac in Puglia. I partecipanti al meeting ICAO EUR/NAT 2026 ospitato da Enac a Castellaneta Marina, hanno dedicato una giornata alle eccellenze dell’aviazione civile operative sul territorio regionale con le visite presso il sito di Leonardo a Grottaglie e la Torre Digitale ENAV dell’aeroporto di Brindisi. Entrambe realtà di assoluto rilievo del settore che dimostrano la capacità del sistema del trasporto aereo nazionale di sviluppare soluzioni innovative che già oggi anticipano il futuro dell’aviazione civile. Per Enac, l’innovazione tecnologica rappresenta uno dei pilastri della propria mission istituzionale, quale leva strategica per promuovere livelli sempre più elevati di sicurezza, efficienza operativa, sostenibilità e integrazione intermodale, proiettando al contempo il settore verso le nuove frontiere dell’Innovative Air Mobility. Oltre ai partecipanti al meeting ICAO EUR/NAT 2026, presenti all’Innovation Day anche il Direttore Generale Alexander D’Orsogna, il Segretario Generale dell’ICAO Juan Carlos Salazar, il Direttore Regionale ICAO EUR/NAT Nicolas Rallo, il Vice Direttore Generale Fabio Nicolai, una delegazione guidata dal Direttore Centrale Giovanna Laschena e, per Enav, il COO Maurizio Paggetti”.

“WIZZ AWAY”: LA CANTANTE INNA LANCIA L’INNO DELL’ESTATE ISPIRATO AI VIAGGI SPONTANEI – Wizz Air e l’artista europea di fama internazionale INNA hanno unito le forze per lanciare “Wizz Away”, un inno estivo feel-good alimentato dallo spirito vibrante del viaggio, della libertà e di vacanze indimenticabili sotto il sole. Il brano riflette lo spirito audace e giovane della compagnia aerea e il suo legame con le esperienze che ispirano i viaggiatori di oggi. “Invitando fan, creator e viaggiatori di tutto il mondo a trasformare i loro prossimi viaggi in una colonna sonora, il brano è ora disponibile su Spotify, Apple Music e YouTube, con un videoclip speciale in anteprima venerdì 12 giugno in serata. “Wizz Away” arriva accompagnato da un video musicale ricco di energia positiva, che ispira gli spettatori a prenotare il prossimo city break, organizzare quel tanto atteso viaggio tra amiche o finalmente intraprendere l’avventura sognata da tempo. Il video è stato diretto da Bogdan Paun, con la fotografia di Gosh e la produzione di Loops Production, ed è stato girato a Bucarest e all’aeroporto di Bucarest Otopeni”, afferma Wizz Air. “Il viaggio è una delle fonti più potenti di gioia, ispirazione e connessione umana. In Wizz Air vediamo ogni giorno come gli spostamenti avvicinino le persone ai luoghi che sognano e alle persone che amano. Mentre ci prepariamo ad accogliere oltre 80 milioni di passeggeri nella nostra rete quest’anno, siamo lieti di celebrare l’estate con questo nuovo brano e orgogliosi che abbia ispirato l’ultima canzone di INNA”, ha dichiarato Tommy Seres, Senior and Manager di Wizz Air. “’Wizz Away’ racchiude una delle mie più grandi passioni: viaggiare. Ogni nuovo luogo mi regala ispirazione, energia e storie che restano con me ovunque vada. Ho voluto che questa canzone riflettesse il senso di libertà, entusiasmo e avventura che accompagna la scoperta del mondo e l’apertura a nuove esperienze. Spero che diventi la colonna sonora dell’estate per tutti coloro che sono pronti a esplorare, creare ricordi indimenticabili e godersi ogni momento del viaggio”, ha aggiunto INNA. “Mentre milioni di europei continuano a esplorare, riconnettersi e vivere culture diverse, “Wizz Away” si propone come la colonna sonora di una stagione definita da apertura, ottimismo e ricordi indimenticabili. Con una carriera di grande successo, INNA ha superato i 10 miliardi di stream e visualizzazioni, accumulato oltre 8 milioni di iscritti su YouTube e quasi 10 milioni di ascoltatori mensili su Spotify”, conclude Wizz Air.

AMERICAN AIRLINES RAGGIUNGE LE 100 DESTINAZIONI IN MESSICO, CARAIBI E AMERICA LATINA CON DUE NUOVI COLLEGAMENTI DA MIAMI – American informa: “Nell’anno del suo centenario, American Airlines consolida ulteriormente la sua reputazione di maggiore compagnia aerea con il maggior numero di voli tra gli Stati Uniti e il Messico, i Caraibi e l’America Latina (MCLA) raggiungendo il traguardo delle 100 destinazioni servite nella regione. Con l’hub globale di Miami (MIA) come punto di riferimento, American Airlines aggiungerà nuovi collegamenti verso la sua 99ª e 100ª destinazione nella regione, con voli per Maracaibo, Venezuela (MAR) e Cap-Haïtien, Haiti (CAP)”. “American Airlines collega gli Stati Uniti con il Messico, i Caraibi e l’America Latina meglio di qualsiasi altra compagnia aerea”, ha dichiarato il Chief Commercial Officer, Nat Pieper. “Ci impegniamo a soddisfare le esigenze dei viaggiatori offrendo il maggior numero di voli verso il maggior numero di destinazioni nella regione rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea statunitense”. “Per i viaggiatori, questo significa un maggiore accesso diretto a destinazioni non servite da nessun’altra compagnia aerea statunitense, tra cui Anguilla (AXA); Bimini, Bahamas (BIM); Ocho Rios, Giamaica (OCJ); South Caicos, Turks e Caicos (XSC); Montevideo, Uruguay (MVD) e molte altre. American Airlines inizierà i voli per Maracaibo il 14 luglio, offrendo l’unico servizio non-stop dagli Stati Uniti. Questo nuovo volo continuerà a promuovere i legami commerciali e a rafforzare i rapporti con familiari e amici, aggiungendosi al servizio bisettimanale di American Airlines tra Miami e Caracas. American Airlines opererà voli giornalieri da Miami a Maracaibo con aeromobili Embraer 175, dotati di cabine premium e Wi-Fi ad alta velocità gratuito, sponsorizzato da AT&T. American Airlines riprenderà i collegamenti per Haiti con voli per Cap-Haïtien a partire dal 1° novembre. American Airlines opererà un servizio giornaliero MIA-CAP con aeromobili Boeing 737 dotati di cabine premium e Wi-Fi ad alta velocità gratuito, sponsorizzato da AT&T. Haiti è il paese caraibico con la maggiore domanda di voli non servito da una compagnia aerea statunitense. American Airlines è orgogliosa di collegare Miami al mondo, con oltre 410 partenze giornaliere nelle ore di punta. Quest’inverno, la compagnia aerea rafforza il suo impegno con un aumento dei voli sulle rotte principali. Nei prossimi anni, American investirà ulteriormente nei viaggi premium da Miami con una nuova Flagship® lounge e un Concourse D completamente rinnovato”, conclude American.

EASYJET: PARTNERSHIP PER CELEBRARE IL PRIDE 2026 – easyJet informa: “easyJet annuncia oggi un programma di partnership che durerà tutta l’estate per celebrare il Pride 2026, a sostegno delle comunità LGBTQ+ nel Regno Unito e in Europa attraverso una serie di eventi, sponsorizzazioni e collaborazioni con le comunità. L’iniziativa, che si svolgerà da giugno a settembre, vedrà la compagnia aerea collaborare con organizzazioni e gruppi di sostegno dei Pride in tutta Europa per contribuire ad ampliare l’accesso alle celebrazioni, promuovendo al contempo l’inclusione, la rappresentanza e l’intersezionalità. Dagli eventi locali alle celebrazioni internazionali, le partnership mirano a creare opportunità per le persone di connettersi, festeggiare e sentirsi rappresentate. Il programma fa parte del più ampio impegno di easyJet per l’inclusione e la diversità, con particolare attenzione alla creazione di opportunità per tutti. Attraverso reti di dipendenti, tra cui Fly with Pride, easyJet promuove una maggiore visibilità, rappresentanza e supporto per i dipendenti LGBTQI+ in tutta la compagnia attraverso eventi e iniziative durante tutto l’anno. Le partnership e le sponsorizzazioni di quest’estate includono: Blackpool Pride, 6 giugno; Aviation Pride UK – Pride in London, 3-5 luglio; WorldPride Amsterdam, 9 luglio – 8 agosto; Global Black Pride Parigi, 9 – 15 settembre”. Oliver Henry, Head of Inclusion and Wellbeing at easyJet, ha dichiarato: “In easyJet, ci impegniamo a promuovere l’inclusione per i nostri dipendenti, i nostri clienti e le comunità in cui operiamo. Il Pride è sia un momento di festa che un’opportunità per favorire un accesso e una partecipazione significativi. Attraverso queste partnership, siamo orgogliosi di contribuire a rendere il Pride più accessibile, supportando eventi locali, consentendo di viaggiare verso celebrazioni globali o contribuendo a garantire che persone di tutte le età e provenienze possano partecipare in modo sicuro e accogliente”.

CIRRUS AIRCRAFT PROMUOV L’AVIATION SAFETY CON IL NUOVO ANNUAL FLIGHT REVIEW COURSE FOR PILOTS – Cirrus Aircraft informa: “Cirrus ha annunciato il suo nuovo SR Series Annual Flight Review Course, un Cirrus Approach™ module progettato per promuovere continuous flight training, pilot proficiency and safety per tutti i piloti, inclusi le migliaia di piloti di SR20, SR22 e SR22T in tutto il mondo, indipendentemente dal tipo di aeromobile posseduto. La Annual Flight Review si articola in tre segmenti: online learning, ground instruction, flight instruction con un Cirrus Standardized Instructor Pilot (CSIP), con particolare attenzione ad aree chiave come stabilized approaches and go-arounds. Il corso è progettato per essere completato in un’unica sessione di mezza giornata con un CSIP e verrà aggiornato ogni anno per includere le più recenti safety focus areas for pilots”. “Cirrus si impegna a promuovere la formazione continua in volo come stile di vita”, ha dichiarato Zean Nielsen, Chief Executive Officer of Cirrus. “Aumentando i punti di contatto formativi oltre a quelli obbligatori, Cirrus crea maggiori opportunità per i piloti di esercitarsi nelle competenze critiche in un ambiente sicuro e strutturato e di applicarle poi in volo”. “L’SR Series Annual Flight Review Course è acquistabile tramite il portale Cirrus Approach o contattando un Cirrus Training Center o CSIP. Il completamento di questo corso con il proprio CSIP soddisfa i requisiti della FAA Flight Review (14 CFR Part 61.56) richiesta ogni due anni”, conclude Cirrus Aircraft.

RTX E RAYTHEON SI IMPEGNANO A FORNIRE PRODOTTI E SERVIZI PIU’ RAPIDAMENTE – Raytheon informa: “Raytheon gestisce anche una “software factory” che contribuisce ad accelerare gli aggiornamenti dei numerosi sistemi informatici di bordo delle U.S. Navy ships. La fabbrica, che comprende diversi data center, riflette l’impegno di Raytheon e della società madre RTX nel fornire più rapidamente funzionalità e prodotti indispensabili. Lo stabilimento contribuirà a supportare il programma trimestrale di aggiornamenti software pianificati dalla Marina, un cambiamento significativo rispetto al precedente programma annuale. Ha inoltre la capacità di fornire aggiornamenti più frequenti, se necessario. La factory rappresenta anche uno dei tanti modi in cui Raytheon e le altre aziende di RTX – Collins Aerospace e Pratt & Whitney – lavorano rapidamente per rispettare gli impegni presi con i clienti. In tutta RTX, gli stabilimenti stanno adottando tecnologie digitali e utilizzando un sistema di miglioramento dei processi a livello aziendale chiamato CORE per fornire prodotti e servizi più rapidamente”.

EUROFIGHTER: IL MIILIONE DI ORE DI VOLO E’ UN TRAGUARDO COLLETTIVO – Eurofighter informa: “Un milione di ore di volo non è un numero che appartiene a una singola persona, a un singolo aereo o a una singola nazione. È un traguardo collettivo, frutto del lavoro di piloti, ingegneri, responsabili di programma, istruttori, analisti e delle innumerevoli persone che hanno lavorato all’Eurofighter Typhoon sin dall’inizio del programma”. Andy Flynn, Retired BAE Systems Eurofighter Project Director, afferma: “Ricordo un momento del 2016 al Royal International Air Tattoo. Il nostro development aircraft, equipaggiato con i sistemi Meteor e Brimstone, si esibì e vinse il prestigioso Steedman Award, superando una concorrenza agguerrita. Una fotografia del Typhoon durante il volo verso la manifestazione fu utilizzata nell’UK Air Defence Strategy paper ed è ancora oggi presente nei briefing. È stato un traguardo significativo, un chiaro segno che il Typhoon era diventato la piattaforma di riferimento per i force commanders nelle operazioni. Ci siamo sentiti davvero maturi. Ciò di cui vado più fiero è aver visto il Typhoon passare dall’essere accettato nel Quick Reaction Alert a diventare la spina dorsale dell’air defence. La storia di questo velivolo si è evoluta nel corso delle ore di volo. Direi che ora ci troviamo nella ‘Renaissance’ del programma. La domanda per la piattaforma è alta come all’inizio degli anni 2000. Se potessi evidenziare un elemento che ha reso possibile questo traguardo, direi le partnership. Il livello di apprendimento condiviso tra le Eurofighter nations nel corso degli anni rimane elevato, anche con il ricambio di personale. È sempre stato un ottimo ambiente di lavoro, in un importante defence programme”.

SAFRAN SI AGGIUDICA IL PIU’ GRANDE ORDINE DI SEMPRE DALLA GERMANIA PER IL JIM COMPACT – Safran informa: “Durante l’ILA Berlin 2026, Safran Electronics & Defense Germany annuncia di aver ricevuto il suo più grande ordine dalla Germania, per oltre 1.000 JIM Compact multifunction infrared binoculars. L’ordine rientra nell’accordo quadro firmato nel dicembre 2024 e approvato dalla Commissione Bilancio del Bundestag tedesco. Il JIM Compact è un sistema di osservazione multifunzione che migliora la capacità di individuare, identificare e localizzare i bersagli in qualsiasi condizione meteorologica e di luce. La sua versatilità e le sue prestazioni operative lo hanno reso una capacità fondamentale”. “Con questo importante ordine, rafforziamo ulteriormente la nostra partnership con la Bundeswehr attraverso il JIM Compact, non solo fornendo una soluzione, ma anche ampliando il supporto di manutenzione locale”, ha dichiarato Marzell Schiller, CEO di Safran Electronics & Defense Germany.

TEXTRON: KAUTEX SI AGGIUDICA UN NUOVO CONTRATTO – Textron informa: “Kautex Textron GmbH & Co. KG (Kautex), società di Textron Inc., si è aggiudicata un nuovo contratto per la sua Pentatonic battery enclosure solution, rafforzando ulteriormente la sua posizione nel crescente electrified passenger vehicle segment. Il programma, commissionato da un importante produttore OEM del settore automobilistico, comprende il full battery enclosure system e include una thermal management solution. E’ una multi-vehicle platform per soddisfare i requisiti di prestazioni e integrazione dei next-generation hybrid-electric vehicles. La produzione sarà localizzata in Nord America, con l’avvio previsto per il 2028”.