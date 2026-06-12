Gulfstream consegna il 100° G700 e stabilisce il 100° G700 speed record

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato la 100th customer delivery e il raggiungimento del 100th city-pair speed record per il Gulfstream G700, sottolineando le eccezionali prestazioni e la velocità del velivolo, supportate dall’eccellenza nella produzione avanzata di Gulfstream e dall’ampia domanda da parte dei clienti.

“Il G700 ha ancora una volta stabilito un nuovo punto di riferimento, affermandosi saldamente come business aviation industry flagship”, afferma Mark Burns, president, Gulfstream. “Con l’aumento delle consegne, è cresciuta anche la domanda dei clienti. Grazie agli investimenti che Gulfstream e la nostra società madre, General Dynamics, hanno effettuato in tecnologie e impianti di produzione di nuova generazione, la qualità e la maturità del G700 non hanno eguali. Sono incredibilmente orgoglioso del team Gulfstream, la cui dedizione e competenza continuano a creare e offrire la migliore esperienza di volo al mondo”.

“Il 100th G700 city-pair speed record ha collegato Savannah a San Jose, California, in 4 ore e 36 minuti a una velocità di crociera media di Mach 0,91. L’aereo ha poi volato da San Jose a Teterboro, New Jersey, completando il volo da record in 4 ore e 14 minuti, sempre a Mach 0,91.

Il G700 è prodotto presso l’avanzato stabilimento di produzione di Gulfstream a Savannah, che migliora l’efficienza operativa grazie a strumenti ad alta tecnologia, robotica avanzata e metodi di assemblaggio di precisione. Di conseguenza, i clienti beneficiano di aeromobili che escono dalla linea di produzione dimostrando prestazioni eccezionali fin dal primo giorno”, afferma Gulfstream Aerospace.

“Grazie al Gulfstream next-generation Symmetry Flight Deck, il G700 è dotato di active control sidesticks e del più ampio utilizzo della tecnologia touchscreen del settore, abbinata alla Phase-of-Flight intelligence, che riduce il carico di lavoro del pilota e contribuisce a migliorare la sicurezza. Ulteriori caratteristiche di sicurezza includono il Gulfstream Combined Vision System su dual head-up display, che fonde l’Enhanced Flight Vision System e il Synthetic Vision System in un’unica immagine per aumentare la situational awareness del pilota e consentire l’accesso a un maggior numero di aeroporti.

Oltre 700 piloti sono stati addestrati e abilitati al tipo da FlightSafety International, a ulteriore conferma dell’ampio successo della tecnologia innovativa e del Symmetry Flight Deck innovative technology and pilot-centric design. Il G700 ha ottenuto la certificazione in oltre 20 paesi ed è in servizio presso clienti in tutto il mondo”, prosegue Gulfstream Aerospace.

“Dotato della cabina più spaziosa del settore, il G700 può volare per 7.750 miglia nautiche/14.353 chilometri a Mach 0,85 o per 6.650 miglia nautiche/12.316 km a Mach 0,90 e ha una velocità operativa massima di Mach 0,935. La Gulfstream Cabin Experience, con 100% fresh air, abbondante luce naturale proveniente da 20 Gulfstream Panoramic Oval Windows e le cabin altitude più bassa del settore alle altitudini più elevate, elimina praticamente il jet lag sulle rotte a lunghissimo raggio per cui il G700 è stato progettato”, conclude Gulfstream Aerospace.

Gulfstream annuncia un nuovo On-Site Customer Support in Singapore

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato l’apertura di un nuovo on-site Gulfstream Customer Support in loco a Singapore, rafforzando ulteriormente le capacità di assistenza dell’azienda in tutta la regione Asia-Pacifico (APAC) e ribadendo il suo impegno a supportare i clienti ovunque operino.

“Situato in collaborazione con Jet Aviation presso la loro sede di Singapore, questo dedicated Gulfstream Customer Support office offre ai clienti un accesso immediato al personale, alle competenze e al supporto Gulfstream mentre i loro aeromobili si trovano nella regione. L’apertura segna la prima volta che Gulfstream ha formalmente istituito un Customer Support office in questa località.

L’ufficio di Singapore è composto da un team di otto professionisti Gulfstream, tra cui customer technical managers (CTM), materials and quality team members, un field service representative (FSR) e un regional sales manager (RSM). Il team, insieme, lavora esclusivamente per conto dei clienti Gulfstream per garantire una service experience personalizzata e costante, in linea con gli standard globali di eccellenza nell’assistenza”, afferma Gulfstream Aerospace.

“Gulfstream sta registrando una crescente attività in tutta l’Asia e Singapore, data la sua importanza come hub aerospaziale di primo piano, rappresentava una scelta naturale per la nostra prossima Customer Support expansion”, ha dichiarato Lor Izzard, senior vice president, Gulfstream Customer Support. “L’aggiunta di questo team dedicato in loco ci consente di offrire un’esperienza di assistenza più fluida e conveniente ai clienti di tutta la regione”.

“Jet Aviation Singapore è uno dei sei factory authorized service centers di Gulfstream a livello mondiale e il nuovo Gulfstream office in questa località integra la più ampia APAC Customer Support presence, che comprende nove FSR e tre Gulfstream FAST Field and Airborne Support Teams dislocati in tutta la regione, oltre a 10 authorized warranty facilities in tutto il mondo che offrono ai clienti un maggiore accesso a warranty service, maintenance and parts.

Gulfstream gestisce anche un distribution center a Singapore, una struttura di 465 metri quadrati (5.000 piedi quadrati) che evade oltre il 70% degli ordini di ricambi regionali. Il sito ospita un dedicated spare parts inventory del valore di oltre 70 milioni di dollari, a supporto delle riparazioni e per promuovere la strategia a lungo termine di Gulfstream volta ad ampliare l’in-house component support e a migliorare la disponibilità di ricambi per i clienti”, conclude Gulfstream Aerospace.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)