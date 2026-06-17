Il primo Airbus ACH130 Aston Martin Edition in Giappone vola con NOT A HOTEL

NOT A HOTEL, operatore giapponese specializzato in ville in multiproprietà, ha ufficialmente ricevuto in consegna l’ACH130 Aston Martin Edition. Questo traguardo segna l’arrivo in Giappone del primo elicottero premium di questo tipo.

“Un secondo ACH130 Aston Martin Edition è già stato ordinato, a conferma dell’impegno di NOT A HOTEL nel definire il futuro delle esperienze di soggiorno di alto livello in Giappone. L’aeromobile sarà integrato nell’esclusivo NOT A GARAGE mobility service di NOT A HOTEL, che collegherà gli ospiti a diverse destinazioni in tutto il Giappone, offrendo un’esperienza speciale che va ben oltre il semplice trasporto”, afferma Airbus Corporate Helicopters.

“NOT A HOTEL ha sempre proposto nuovi stili di vita attraverso la sua architettura unica. Il nostro servizio di mobilità “NOT A GARAGE”, annunciato lo scorso luglio, ha ricevuto oltre 200 richieste fin dal primo giorno”, ha dichiarato Hiromune Eto, co-CEO di NOT A HOTEL. “Gli ACH130 Aston Martin Edition fractional ownership slots sono già esauriti, a dimostrazione delle elevate aspettative di molti clienti. Questo elicottero è una fusione tra la tecnologia Airbus e l’estetica Aston Martin e collega le sedi di NOT A HOTEL, come Nasu, Kita-Karuizawa e Minakami, in un’ora, consentendo spostamenti senza soluzione di continuità. Liberando gli ospiti dai vincoli di viaggio, luoghi precedentemente inaccessibili diventano mete privilegiate. Voi, i vostri amici e la vostra famiglia potrete condividere la splendida architettura di NOT A HOTEL e il panorama mozzafiato in continua evoluzione che si ammira dall’alto. Stiamo lavorando costantemente per lanciare questa nuova forma di lusso, che supererà le vostre aspettative, a settembre”.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a NOT A HOTEL nella famiglia Airbus con la consegna del primo ACH130 Aston Martin Edition in Giappone”, ha dichiarato Jean-Luc Alfonsi, Managing Director, Airbus Helicopters in Japan. “Questo traguardo riflette lo straordinario fascino di un elicottero che unisce l’eccellenza ingegneristica di Airbus all’iconico design di Aston Martin. Le caratteristiche innovative e le prestazioni superiori dell’ACH130 stabiliscono un nuovo standard per il settore in termini di sicurezza, comfort ed efficienza. La visione di NOT A HOTEL di ridefinire l’ospitalità di lusso si allinea perfettamente con l’ACH130, garantendo ai suoi ospiti un’esperienza davvero indimenticabile fin dal primo istante. Non vediamo l’ora di vedere altri elicotteri ACH130 Aston Martin Edition nei cieli del Giappone”.

“L’elegante e distintivo ACH130 Aston Martin Edition è una versione speciale dell’ACH130 caratterizzata da una serie di design interni ed esterni creati da Aston Martin e applicati da abili artigiani presso Airbus Helicopters a Oxford, Regno Unito, che ha conquistato l’immaginazione dei proprietari di elicotteri che apprezzano l’emozione del pilotaggio e il piacere di guidare auto sportive di lusso.

NOT A HOTEL offre ville che combinano architettura, tecnologia e ospitalità con la missione di valorizzare il Giappone. L’azienda fonde esperienze uniche tipiche di ogni regione e collega destinazioni in tutto il Giappone“, conclude Airbus Corporate Helicopters.

(Ufficio Stampa Airbus Corporate Helicopters – Photo Credits: ©Airbus – Photo by Frederic Tatin)