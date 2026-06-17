Gli aviation leaders rafforzano il supporto all’ICAO global air transport plan

In linea con l’ICAO strategic plan per offrire air transport a tutti entro il 2050, con zero vittime e zero emissioni nette di carbonio, i Directors General of Civil Aviation hanno rafforzato il loro sostegno alla leadership dell’ICAO nella civil aviation a livello mondiale.

“Questo è stato il risultato principale di un recente incontro in Puglia, Italia, dove l’ICAO Secretary General, Juan Carlos Salazar, ha promosso con successo il piano e le attività e i programmi che stanno portando a progressi costanti verso i suoi obiettivi.

Ai colloqui di tre giorni, a cui hanno partecipato leader provenienti da Europa, Asia centrale, Nord Atlantico e Nord Africa, ha partecipato Nicolas Rallo, ICAO European and North Atlantic Regional Director. Le discussioni, presiedute da Ana Vieira da Mata, President of ANAC Portugal, si sono concluse l’11 giugno 2026. L’incontro è stato ospitato dall’ENAC, l’autorità italiana per l’aviazione civile, con il supporto di Aeroporti di Puglia“, afferma l’ICAO

“Sono emerse diverse priorità a sostegno della ICAO 2050 vision.

I partecipanti hanno concordato di intensificare gli investimenti nella formazione e nella pianificazione della forza lavoro, nella preparazione e risposta alle crisi e nel rafforzamento delle capacità istituzionali per il settore aeronautico. Hanno condiviso prospettive sui nuovi operatori e sulle nuove tecnologie, inclusi unmanned aircraft systems and space transport operations, e hanno anche valutato come migliorare l’accessibilità e il supporto all’implementazione attraverso l’iniziativa “No Country Left Behind”.

In relazione all’aviation’s zero fatality goals, i delegati hanno esaminato e sostenuto programmi di collaborazione come l’ICAO Country Strategic Plan of Action (COSPA) pilot e hanno discusso le modalità per migliorare il supporto alle vittime di incidenti aerei e alle loro famiglie.

Hanno inoltre ribadito il loro impegno per la sostenibilità, promuovendo iniziative e accelerando l’attuazione degli ICAO Aspirational Goals, volti a raggiungere emissioni nette zero di carbonio entro il 2050.

Guardando al futuro, il Segretario Generale ha sottolineato l’importanza della preparazione degli Stati per la prossima Worldwide Air Transport Conference dell’ICAO, che si terrà a novembre. Queste conferenze, che si svolgono all’incirca una volta ogni dieci anni, definiscono l’agenda politica globale per la regolamentazione economica dell’aviazione internazionale. La settima edizione rappresenta quindi un’opportunità cruciale per gli Stati di garantire che il quadro economico globale supporti le loro ambizioni per uno sviluppo sicuro, protetto e sostenibile del trasporto aereo”, conclude l’ICAO.

Il nuovo report ICAO offre spunti fondamentali sulla trasformazione a lungo termine del trasporto aereo globale

L’ICAO ha pubblicato l’Annual Report dell’ICAO Council.

“Il report fornisce informazioni su come l’ICAO sia riuscita a creare le condizioni per il consenso senza precedenti raggiunto alla 2025 ICAO Assembly, che ha approvato all’unanimità 32 risoluzioni a sostegno della visione strategica dell’ICAO per un trasporto aereo per tutti entro il 2050, con zero vittime e zero emissioni nette di carbonio.

Il 2025 Annual Report of the ICAO Council illustra in dettaglio le azioni intraprese per affrontare la safety and security risk reduction, tra cui l’approvazione di updated global safety and navigation plans, l’adozione di obiettivi concreti volti a prevenire gli incidenti e il rafforzamento della supervisione per risk management, accident investigation and aviation security.

Vengono inoltre delineate importanti misure in materia di azione per il clima, come il rafforzamento degli impegni per la decarbonizzazione, il sostegno a strumenti innovativi di monitoraggio e rendicontazione e l’adozione su larga scala di carburanti sostenibili”, afferma l’ICAO.

“Il report illustra anche le iniziative dell’ICAO volte a promuovere l’accessibilità, lo sviluppo delle capacità e la resilienza, garantendo che i vantaggi di un trasporto aereo sicuro e sostenibile possano essere estesi a tutte le regioni del mondo. Gli sforzi esaminati nel report includono gli sviluppi in legal frameworks, disaster risk reduction, accessibility, human trafficking prevention, nonché l’emergere di nuove politiche in materia di innovazione e sviluppo professionale.

Con il primo anno dello strategic plan ormai ben avviato, il contesto fornito nel report 2025 offre spunti pratici per le parti interessate che desiderano partecipare e contribuire a questo slancio iniziale a livello globale”, conclude l’ICAO.

(Ufficio Stampa ICAO)