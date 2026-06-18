Ryanair annuncia l’operativo estivo 2026 in Emilia Romagna

Ryanair ha annunciato oggi il suo più grande operativo estivo di sempre in Emilia-Romagna per il 2026, con oltre 5.3 milioni di posti nella regione (+5%).

“A seguito della decisione della Regione di abolire l’addizionale municipale di 6,50 euro negli aeroporti di Forlì, Parma e Rimini a partire dal 1° gennaio 2026, Ryanair garantirà 700.000 passeggeri (+50%), 9 nuove rotte e supporterà oltre 445 posti di lavoro complessivi negli aeroporti regionali dell’Emilia Romagna.

L’operativo record S26 di Ryanair in Emilia-Romagna offrirà oltre 7 milioni di passeggeri all’anno; oltre 5 milioni di passeggeri nell’estate 26 (+5%); 83 rotte totali: 63 a Bologna, inclusa 1 nuova rotta per Castellón, 3 a Forlì, incluse 2 nuove rotte per Cagliari e Londra Stansted, 5 a Parma, incluse 3 nuove rotte per Tirana, Reggio Calabria e Londra Stansted, 12 a Rimini, incluse 4 nuove rotte per Wroclaw, Manchester, Colonia e Catania; oltre 250.000 posti aggiuntivi all’anno (+50%) in Emilia-Romagna; oltre 700.000 passeggeri all’anno (+50%) in Emilia-Romagna.

Per celebrare questa crescita record a Forlì, Parma e Rimini, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe a partire da 29,99 euro per viaggiare, disponibile da oggi per la prenotazione tramite l’app Ryanair, soggetta a disponibilità”, afferma Ryanair.

Il CEO di Ryanair, Eddie Wilson, ha dichiarato: “Come compagnia aerea n.1 in Europa e in Italia, Ryanair è lieta di annunciare il suo più grande operativo estivo di sempre in Emilia-Romagna, con il record di 5.3 milioni di posti (+5%) nella Regione. Questo include una significativa espansione a Forlì, Parma e Rimini, dove trasporteremo oltre 700.000 passeggeri all’anno e lanceremo 9 nuove rotte: 2 da Forlì verso Cagliari e Londra Stansted, 3 da Parma verso Tirana, Reggio Calabria e Londra Stansted, e 4 da Rimini verso Wroclaw, Manchester, Colonia e Catania. Questa crescita fa seguito alla decisione dell’Emilia-Romagna di abolire l’addizionale municipale di 6,50 euro negli aeroporti di Forlì, Parma e Rimini a partire dal 1° gennaio 2026.

La decisione del Presidente de Pascale favorevole alla crescita garantira’ più tariffe basse, più rotte, maggiori opportunità per il turismo e una connettività più forte per l’Emilia-Romagna. Chiediamo ora al Governo italiano di seguire l’esempio di Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia e di abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani. Ciò consentirebbe a Ryanair di garantire una crescita ancora maggiore per l’Italia, inclusi 40 aeromobili aggiuntivi, un investimento di 4 miliardi di dollari, 20 milioni di passeggeri in più all’anno, oltre 250 nuove rotte e 15.000 nuovi posti di lavoro in tutto il Paese”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)