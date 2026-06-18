I passeggeri scelgono LATAM Airlines per il miglior servizio di bordo del Sud America per la terza volta agli APEX Best™ Awards 2026

LATAM Airlines è stata premiata per la terza volta per il Miglior Servizio di Bordo del Sud America ai 2026 APEX Best™ Awards, durante la cerimonia tenutasi il 10 giugno nell’ambito del Future Travel Experience EMEA, Ancillary & Retailing Event, ospitato dalla Royal Dublin Society di Dublino, in Irlanda.

Il premio si aggiunge al riconoscimento ottenuto da LATAM Airlines lo scorso febbraio per il Miglior Intrattenimento di Bordo del Sud America, sempre nell’ambito degli APEX Awards 2026, consolidando così un anno caratterizzato da continui apprezzamenti per la qualità dell’esperienza offerta ai passeggeri.

Gli APEX Awards si basano sui giudizi anonimi raccolti tramite TripIt® di Concur®, l’applicazione per l’organizzazione dei viaggi più utilizzata al mondo. Per l’edizione 2026, i passeggeri hanno valutato oltre un milione di voli operati da più di 600 compagnie aeree a livello globale, assegnando un punteggio da una a cinque stelle in cinque categorie: comfort dei sedili, servizio di bordo, proposta gastronomica, intrattenimento e Wi-Fi. Il sistema di valutazione è stato progettato per consentire di completare il questionario in meno di 15 secondi.

Questo riconoscimento riflette il costante lavoro di miglioramento portato avanti dal Gruppo in tutti gli aspetti dell’esperienza a bordo, dal rinnovamento delle cabine all’offerta gastronomica, fino ai servizi e all’intrattenimento.

A dicembre 2025, la compagnia ha presentato la nuova esperienza Premium Business, una completa reinterpretazione della cabina ispirata alle radici sudamericane del gruppo. Ogni dettaglio, dalla palette cromatica ai rituali di servizio, richiama l’anima del continente, esprimendone calore, ricchezza e raffinatezza. L’esperienza coniuga gli standard dell’ospitalità internazionale con i colori, il ritmo e l’identità dell’America Latina.

Anche la proposta gastronomica è stata sviluppata per valorizzare la ricchezza naturale e culturale del Paese attraverso tecniche culinarie innovative, privilegiando ingredienti locali e prodotti di stagione. Un elemento centrale di questa strategia è il programma “Flavors that Transport”, che ogni tre mesi propone un nuovo piatto ideato da chef emergenti sudamericani sui voli a lungo raggio in partenza da Cile, Brasile, Perù, Ecuador e Colombia. L’iniziativa porta a bordo sapori autentici e storie che rappresentano la diversità e l’identità della regione.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines – Photo Credits: LATAM Airlines)