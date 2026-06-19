De Havilland Canada consegna il primo Twin Otter Classic 300-G a Ethiopian Airlines

De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) annuncia la consegna del primo di due velivoli Twin Otter Classic 300-G a Ethiopian Airlines, la più grande compagnia aerea africana.

“L’aeromobile supporterà gli sforzi di Ethiopian Airlines per espandere la connettività regionale e fornire accesso a comunità remote, destinazioni turistiche e regioni lacustri in Etiopia e nell’Africa orientale”, afferma De Havilland Canada.

“Apprezziamo la fiducia che Ethiopian Airlines ripone in De Havilland Canada e nel Twin Otter Classic 300-G”, ha dichiarato Ryan DeBrusk, Vice President, Sales and Marketing, De Havilland Canada. “L’affidabilità, la versatilità e la capacità di operare in ambienti difficili, comprovate dal Twin Otter, lo rendono ideale per le diverse missioni che Ethiopian Airlines intraprenderà nella regione. Valorizziamo la fiducia che Ethiopian Airlines ha riposto in De Havilland Canada e non vediamo l’ora di supportare la sua continua crescita e il suo impegno nel collegare le comunità di tutta l’Africa orientale”.

“Il Twin Otter Classic 300-G combina le comprovate short takeoff and landing (STOL) performance del leggendario velivolo, che offrono una maggiore payload capacity, con un moderno Garmin G1000 integrated flight deck, nuovi Lightweight Cabin Seats, enhanced electrical systems, upgraded cockpit ergonomics. Basandosi su decenni di comprovate prestazioni, il 300-G offre maggiore efficienza operativa e flessibilità di missione, mantenendo al contempo la robustezza che consente agli operatori di servire destinazioni inaccessibili ad altri velivoli”, prosegue De Havilland Canada.

“La consegna del nostro primo Twin Otter Classic 300-G rappresenta un traguardo importante nella nostra strategia di crescita regionale”, ha dichiarato Mesfin Tasew, Group Chief Executive Officer of Ethiopian Airlines. “Questo aeromobile ci consentirà di servire meglio le aree remote, supportando al contempo il turismo, lo sviluppo economico e i servizi aerei essenziali in tutta la regione”.

“La prima consegna segna l’inizio della Ethiopian Airlines Twin Otter Classic 300-G fleet expansion, con un secondo aeromobile la cui consegna è prevista entro la fine del 2026″, conclude De Havilland Canada.

(Ufficio Stampa De Havilland Canada – Photo Credits: De Havilland Canada)