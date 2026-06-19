Airbus Corporate Helicopters: consegnato il primo Airbus ACH160 in Nuova Zelanda

Advanced Flight, Auckland-based charter operator, ha ricevuto il primo elicottero Airbus ACH160 del paese, a seguito del recente conseguimento della NZ Type certification da parte della Civil Aviation Authority neozelandese. Con questa consegna, Advanced Flight segna un’altra pietra miliare, diventando il primo ACH160 operativo nella regione del Pacifico. La compagnia utilizzerà l’elicottero per il trasporto passeggeri attraverso gli iconici paesaggi delle isole del Nord e del Sud della Nuova Zelanda.

“Advanced Flight è onorata di aver contribuito all’arrivo dell’ACH160 in Nuova Zelanda, consolidando la nostra lunga collaborazione con Airbus. Questa consegna rappresenta un significativo passo avanti nel nostro impegno per l’innovazione, la sicurezza e l’offerta di world-class aviation services. Riflette inoltre la profonda esperienza del nostro team e dei nostri piloti, che sono costantemente all’avanguardia nell’operare e nel supportare alcuni degli aeromobili più avanzati al mondo”, ha dichiarato Keith Stephens, CEO e pilota di Advanced Flight.

Sebbene l’H160 sia certificato per un massimo di 12 passeggeri, la variante ACH160, pensata per private and business aviation, è progettata per ospitare fino a 10 persone. Advanced Flight ha scelto una configurazione per otto passeggeri, consentendo agli ospiti di apprezzare appieno le ampie vetrate, la spaziosa cabina e la tecnologia all’avanguardia dell’aeromobile.

“Siamo incredibilmente orgogliosi dell’apprezzamento di Advanced Flight per le capacità dell’ACH160 e siamo entusiasti di celebrare questa importante consegna”, ha affermato Christian Venzal, Managing Director of Airbus’ Helicopter business in Australia, New Zealand and the Pacific. “La Nuova Zelanda si aggiunge alla crescente lista di autorità aeronautiche internazionali che hanno approvato la piattaforma. Questa approvazione apre la strada agli operatori di tutto il paese per espandere le proprie flotte con uno dei medium twin-engine helicopters più avanzati al mondo. Sappiamo quanto questa piattaforma possa rivoluzionare le comunità di tutto il mondo. I clienti che l’hanno adottata beneficiano di una maggiore efficienza nei consumi di carburante e di operazioni più silenziose. Queste innovazioni, insieme a una cabina interna straordinariamente spaziosa, offrono il volo più confortevole sul mercato per tutte le applicazioni, dal trasporto passeggeri commerciale alle missioni critiche come il trattamento a bordo di pazienti in evacuazione medica”.

“Riconosciuto come uno degli elicotteri tecnologicamente più sofisticati sul mercato, l’H160 è progettato per ottimizzare prestazioni e sicurezza. Dotato dell’avanzata suite avionica Helionix, il velivolo offre comandi di volo estremamente intuitivi, una situational awareness notevolmente migliorata e un carico di lavoro significativamente ridotto per i piloti. Grazie ai continui miglioramenti progettuali, l’official empty weight dell’H160 è stato ridotto, offrendo agli operatori un payload maggiore di 100 kg o un’autonomia aggiuntiva di 60 miglia nautiche.

Aspetto cruciale per l’ambiente incontaminato della Nuova Zelanda, l’H160 opera con una riduzione del 18% del consumo di carburante e una riduzione del 50% del rumore percepito, consentendo una riduzione dell’impatto ambientale e acustico sulla comunità. L’H160 ha ora clienti in tutti i principali segmenti di missione per cui è stato progettato a livello globale. La consegna garantisce alla Nuova Zelanda l’ingresso in un ristretto, ma in rapida espansione, gruppo globale di oltre 65 elicotteri H160 operativi in tutto il mondo”, conclude Airbus Corporate Helicopters.

(Ufficio Stampa Airbus Corporate Helicopters – Photo Credits: ©Airbus Helicopters – Photo by Ned Dawson)