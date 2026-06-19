Ryanair estende il contratto del CEO fino ad aprile 2032

Il Consiglio di Amministrazione di Ryanair Holdings plc ha confermato oggi (19 giugno) di aver siglato un contratto in base al quale Michael O’Leary (“MOL”) resterà Group CEO fino ad aprile 2032.
“Ciò conclude mesi di negoziati con MOL e un ampio coinvolgimento dei maggiori azionisti del Gruppo. Il nuovo contratto di MOL include un modesto stipendio annuo e un bonus annuale limitato.
MOL avrà diritto a una nuova opzione di acquisto una tantum su 10 milioni di azioni ordinarie. A condizione che MOL resti alle dipendenze del Gruppo fino ad aprile 2032, tali opzioni saranno esercitabili a un prezzo di esercizio di €26,70/$65,00 (pari al prezzo di mercato prevalente delle azioni a febbraio 2026, prima del recente calo del prezzo delle azioni dovuto alla guerra in Iran) ma solo se l’utile netto annuale di Ryanair crescerà oltre €4,0 miliardi (ai fini della maturazione completa) oppure se il prezzo delle azioni ordinarie o degli ADR di Ryanair supererà rispettivamente €42 o $102 per 28 giorni consecutivi, nel periodo fino al 31 marzo 2032. Il raggiungimento di questi obiettivi molto ambiziosi creerebbe un valore aggiuntivo sostanziale per tutti gli azionisti di Ryanair“, afferma Ryanair.
Il Chairman di Ryanair, Stan McCarthy, ha dichiarato: “Come precedentemente annunciato, questa primavera il Consiglio di Amministrazione ha avviato negoziati con MOL in merito al suo contratto. Sono lieto di comunicare che questo processo, che ha incluso un ampio coinvolgimento dei maggiori azionisti di Ryanair, si è concluso con successo con l’accordo di Michael a estendere la sua leadership del Gruppo Ryanair per i prossimi 6 anni, fino ad aprile 2032, a beneficio di tutti gli azionisti”.
“Una politica di remunerazione modificata, che rifletta i nuovi accordi con MOL, sarà presentata per un voto consultivo all’Assemblea Generale Annuale di Ryanair del 2026″, conclude Ryanair.
(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)