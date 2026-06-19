FAA ed EASA si impegnano a collaborare per una nuova era dell’aviazione

La Federal Aviation Administration (FAA) e l’European Union Aviation Safety Agency (EASA) hanno ribadito il loro impegno a promuovere la global aviation safety attraverso una maggiore collaborazione, trasparenza e fiducia in un periodo di rapida innovazione tecnologica. Il rinnovato impegno è stato espresso in occasione della 2026 FAA and EASA International Safety Conference in Chantilly, Virginia.

“Questo è uno dei momenti più innovativi per l’aviazione, non solo per gli Stati Uniti, ma anche per i nostri partner internazionali”, ha dichiarato il FAA Administrator, Bryan Bedford. “La condivisione di informazioni e la promozione del dialogo sulla safety ci consentono di rafforzare le nostre partnership internazionali e garantire che i sistemi aeronautici si evolvano in modo sicuro ed efficiente”.

“Con l’evoluzione senza precedenti del settore aeronautico, una forte cooperazione tra gli enti regolatori è essenziale per mantenere il massimo livello di safety”, ha dichiarato Florian Guillermet, Executive Director of EASA. “Collaborando, condividendo competenze e allineando i nostri approcci, l’EASA e la FAA possono sostenere l’innovazione preservando al contempo la fiducia del pubblico nell’aviazione”.

Le discussioni tenutesi durante la conferenza di tre giorni sul tema “Safety Together: Innovation, Integration and Trust” hanno ribadito l’importanza delle global regulatory partnerships per promuovere l’aviation safety e preparare il futuro dell’aviazione.

La FAA e l’EASA si sono impegnate a:

– Dare priorità alla cooperazione a tutti i livelli organizzativi in linea con l’U.S. – European Union Aviation Safety Agreement.

– Rafforzare lo scambio di informazioni sulla supervisione della safety per promuovere una solida cultura della sicurezza e diffondere le migliori pratiche a livello globale.

– Potenziare i Safety Management Systems (SMS) verso un processo decisionale proattivo e basato sui dati.

– Ampliare la collaborazione e la condivisione dei dati operativi a supporto della regolamentazione.

– Semplificare i processi di approvazione per advance aviation technologies and operations, al fine di armonizzare i percorsi di certificazione.

– Accelerare l’integrazione sicura delle automated flightdeck technologies per migliorare le prestazioni dell’equipaggio e rafforzare la sicurezza.

– Accelerare l’utilizzo di Portable Electronic Devices in cockpit per trasformare le operazioni con dati in tempo reale.

– Modernizzare l’aircrew training e le simulator capabilities per mantenere la competenza dei piloti in ambienti automatizzati.

– Migliorare la condivisione delle informazioni e il coordinamento sui rischi emergenti per la sicurezza derivanti da sfide esterne, tra cui minacce informatiche, zone di conflitto, interferenze GPS/GNSS e condizioni meteorologiche estreme.

– Collaborare per sostenere le global aviation safety initiatives attraverso la cooperazione con altre autorità di regolamentazione e organizzazioni.

I vertici esecutivi della FAA e dell’EASA si riuniranno regolarmente per esaminare i progressi, identificare le priorità emergenti e condividere i progressi nell’attuazione degli impegni delineati in questo patto.

La FAA-EASA International Aviation Safety Conference riunisce circa 400 professionisti del settore aeronautico provenienti da autorità di regolamentazione, produttori, compagnie aeree e associazioni di tutto il mondo. L’evento si tiene annualmente ed è ospitato alternativamente dalla FAA e dall’EASA. La conferenza del prossimo anno si terrà a Colonia, Germania, dal 22 al 24 giugno 2027.

(Ufficio Stampa EASA – FAA)