Etihad Airways ottiene nuovi riconoscimenti in questa award season

Etihad Airways ha ritirato i premi come ‘Airline with the Best Economy Class’ and ‘Airline with the Best Cabin Crew’ per il sesto anno consecutivo, ai Business Traveller Middle East Awards 2026 che si sono tenuti a Dubai il 18 giugno 2026.

“I riconoscimenti seguono una serie di vittorie ottenute dalla compagnia aerea in questa award sesaon, con riconoscimenti provenienti anche dai MENA Stevie Awards, dai Business Traveller Cellars in the Sky Awards, dagli Aviation Achievement Awards e APEX Best Awards, portando il totale della compagnia aerea a oltre 30 premi individuali assegnati da organismi industriali internazionali e regionali negli ultimi 12 mesi.

I Business Traveller Middle East Awards vengono decisi interamente dai lettori, con i frequent flyer che esprimono voti in base alle proprie esperienze di viaggio durante tutto l’anno. La sesta vittoria consecutiva per ‘Best Cabin Crew’ riflette un livello di coerenza che non può essere raggiunto per una singola campagna o momento; si costruisce volo dopo volo, anno dopo anno. Per l’equipaggio di Etihad, questa coerenza è radicata in un marchio di ospitalità tratto dalla tradizione e dalla cultura degli Emirati, caratterizzato da calore, generosità e cura genuina per ogni ospite. È questa qualità, offerta a bordo di ogni volo indipendentemente dalla cabina o dalla rotta, che spinge i viaggiatori a votare per Etihad ogni anno”, afferma Etihad.

“L’offerta di cibo e bevande a bordo di Etihad è stata un punto culminante in questa stagione, con la compagnia aerea nominata ‘APEX Best Food & Beverage in Middle East’ agli APEX Best Awards, e lo champagne e il vino rosso serviti nella sua First cabin entrambi premiati con il Silver ai Business Traveller Cellars in the Sky Awards.

Altrove, Etihad Cargo è stata nominata ‘Cargo Airline of the Year’ e ha vinto l’Air Cargo Pharma Service of the Year agli Aviation Achievement Awards, mentre i MENA Stevie Awards hanno riconosciuto il più ampio programma di innovazione della compagnia aerea, con Gold per il suo future-ready contact centre, Gold per il suo global chauffeur service, Silver per la sua AI-powered service transformation”, prosegue Etihad.

“Questi premi di settore hanno un peso proprio perché vengono giudicati in modo indipendente, sia da giornalisti di viaggio esperti, da esperti di aviazione o dagli stessi viaggiatori. Per Etihad, il riconoscimento ottenuto da cinque distinti enti aggiudicatori in una sola stagione, dal customer service a cabin crew, cargo, catering and onboard luxury, dimostra che i progressi della compagnia aerea vengono notati e convalidati ben oltre il proprio marketing. Ogni premio rappresenta un punto di riferimento esterno rispetto ai concorrenti del settore e vincere in modo coerente in tutte le categorie indica una compagnia aerea i cui standard resistono a un esame accurato”, conclude Etihad.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)