Il motore Pearl 10X ha equipaggiato con successo il primo volo del nuovo Falcon 10X di Dassault

Rolls-Royce annuncia oggi che i suoi motori Pearl 10X hanno equipaggiato con successo il primo volo del nuovo flagship aircraft di Dassault, il Falcon 10X.

“Il volo è decollato dalla Dassault Mérignac facility, vicino a Bordeaux, Francia, segnando l’inizio del flight test programme del velivolo e un altro importante passo verso l’entrata in servizio (leggi anche qui). Nei prossimi mesi, sia l’airframe che i motori saranno sottoposti a rigorosi test, che forniranno dati fondamentali per la final certification del velivolo”, afferma Rolls-Royce.

Philipp Zeller, Senior Vice President Dassault, Business Aviation, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Ci congratuliamo con il team Dassault per questo importante traguardo. Vedere il Falcon 10X decollare per la prima volta, equipaggiato con i nostri motori Pearl 10X, ci rende tutti orgogliosi in Rolls-Royce e rappresenta un’ulteriore conferma della nostra market-leading position nello strategicamente importante ultra- and very-long-range business aviation market”.

“Il Pearl 10X è l’ultimo e più potente membro della famiglia di motori Pearl all’avanguardia e il primo motore Rolls-Royce in assoluto ad equipaggiare un business jet di Dassault Aviation.

Finora, il motore è stato sottoposto a un ampio programma di sviluppo, sia a terra che in volo. Complessivamente, il programma ha accumulato con successo oltre 4.000 ore di test, sia sull’Advance2 demonstrator che sulla Pearl 10X engine configuration. Ciò ha incluso una completa flight test campaign sul Rolls-Royce Boeing 747 flying testbed. Durante la six-month campaign, e oltre 25 voli, il motore ha percorso una distanza di 36.000 miglia nautiche, pari a circa una volta e mezza il giro del mondo.

Il Pearl 10X è dotato dell’Advance2 engine core, il core più efficiente disponibile nel business aviation sector, e lo combina con un high-performance low-pressure system, ottenendo una spinta superiore a 18.000 lbf. È dotato di un nuovo ultra-low emissions ALM combustor, compatibile con 100% Sustainable Aviation Fuel (SAF), e una nuova accessory gearbox, che consente una maggiore aircraft power extraction”, prosegue Rolls-Royce.

“Il risultato è un motore che offre una market-leading combination di potenza ed efficienza. Questa combinazione permetterà a clienti e operatori di avere una premium airport accessibility e di effettuare ultra-long-range connections, potendo al contempo viaggiare a velocità prossime a quella del suono”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Dassault Aviation – A. Pecchi)