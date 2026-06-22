Qatar Airways aumenta le operazioni in Italia e nel mondo con un incremento delle frequenze

Qatar Airways sta ampliando ulteriormente il proprio programma voli per l’Italia in vista dell’estate, ripristinando una quota significativa della capacità operativa precedente.
“Durante la stagione estiva, la compagnia servirà oltre 160 destinazioni nel mondo attraverso il suo hub di Doha, l’Hamad International Airport. I coefficienti di riempimento medi nel Regno Unito e in Europa stanno aumentando del 3-5% settimana dopo settimana, segnalando una domanda forte e in costante accelerazione.
A partire da questa settimana, la compagnia aumenterà le frequenze su importanti rotte italiane:
– Roma da 14 a 18 voli settimanali
– Milano Malpensa da 14 a 18 voli settimanali
Qatar Airways opera attualmente da 41 aeroporti nel Regno Unito e in Europa, a seguito della ripresa dei collegamenti con Praga, Zagabria, Bruxelles, Lisbona, Budapest, Oslo, Belgrado e Düsseldorf”, afferma Qatar Airways.
“Il Giappone si sta affermando come una delle principali destinazioni leisure per i viaggiatori italiani:
– L’Italia è uno dei principali mercati europei di provenienza per il Giappone, con un aumento delle prenotazioni del 430% nell’ultima settimana di vendite rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
– Questa tendenza è confermata in tutta la regione Regno Unito-Europa, dove le vendite verso il Giappone sono aumentate del 63% su base annua.
– Dal 15 luglio, Qatar Airways riprenderà i voli per Tokyo Haneda, incrementandoli fino a raggiungere la frequenza giornaliera a partire dal 1° agosto, offrendo ai viaggiatori italiani maggiori opportunità per scoprire il Giappone.
Si registra inoltre un significativo spostamento della domanda dalle tradizionali rotte VFR (Visiting Friends and Relatives – visite a parenti e amici), come India e Pakistan, verso destinazioni leisure premium, tra cui Australia, Thailandia e Giappone.
I dati indicano una più ampia ripresa dei viaggi intercontinentali per motivi di svago, con i viaggiatori che privilegiano sempre più esperienze e destinazioni da sogno da inserire nella propria lista dei desideri”, conclude Qatar Airways.
(Ufficio Stampa Qatar Airways)