News Brevi – 22.06.2026

EASYJET RESPINGE UNA POSSIBILE OFFERTA DI ACQUISTO – easyJet informa: “Il Board of easyJet plc prende atto del recente annuncio di Castlelake, L.P. Il Board of easyJet conferma di aver ricevuto, in data 20 giugno 2026, una unsolicited, indicative and conditional proposal da parte di Castlelake per l’acquisizione dell’intero capitale azionario ordinario di easyJet, emesso e da emettere, non ancora detenuto da Castlelake, al prezzo di £6,25 per azione in contanti, inclusa un’alternativa parziale per gli azionisti di easyJet di optare per unlisted, non-transferrable, non-voting shares in una società veicolo all’interno della struttura proposta da Castlelake (Terza Proposta). La società veicolo sarebbe posseduta al 49% da Castlelake e al 51% da cittadini dell’UE e potenzialmente da altri investitori non resi noti. La Terza Proposta fa seguito a due precedenti proposte di Castlelake con la stessa struttura, rispettivamente a 5,60 e 6,00 sterline per azione, entrambe respinte all’unanimità dal Board in quanto non nell’interesse degli azionisti. Il Board di easyJet ha esaminato attentamente la Terza Proposta con i propri consulenti e ha concluso che essa è altamente opportunistica, presentata in un contesto di prezzo delle azioni easyJet temporaneamente depresso, e che sottovaluta ancora in modo sostanziale easyJet e le sue prospettive. Il premio, il multiplo e le analisi sul prezzo futuro delle azioni presentate da Castlelake si basano principalmente su prezzi azionari influenzati dal conflitto in Medio Oriente, utili a breve termine e report degli analisti. Non riflettono le prospettive a medio termine di easyJet, il suo solido bilancio e la sua struttura patrimoniale, né forniscono un adeguato premio di controllo. Di conseguenza, il Board ha respinto all’unanimità la Terza Proposta, ritenendola non nell’interesse degli azionisti, il 21 giugno 2026. Il Board rimane estremamente fiducioso nella strategia di easyJet e nella sua capacità di generare un valore interessante a lungo termine per gli azionisti. easyJet si trova in una posizione di forza, supportata da un bilancio con rating di investimento e una posizione di cassa netta positiva, unitamente a un’elevata soddisfazione dei clienti e a un forte coinvolgimento dei dipendenti. Nei due esercizi finanziari conclusi a settembre 2025, la compagnia ha registrato un aumento del 46% del pre-tax profit, trainato dalla crescita di easyJet Holidays e dal miglioramento delle performance operative. Sebbene l’anno in corso, a livello di settore, sia stato influenzato dalle temporanee interruzioni legate al conflitto in Medio Oriente, la compagnia rimane concentrata sul raggiungimento del suo obiettivo a medio termine di conseguire un profit before tax superiore a 1 miliardo di sterline. La compagnia aerea sta ora entrando in un periodo economicamente vantaggioso di rinnovamento della flotta, con l’ammodernamento degli aeromobili e la fuel efficiency che genereranno un valore sostanziale. easyJet Holidays ha anticipato il raggiungimento del suo precedente obiettivo di 250 milioni di sterline di profit before tax, ha presentato piani ambiziosi per raggiungere 450 milioni di sterline di profit before tax entro il 2030. Esistono molteplici opportunità per sfruttare i vantaggi derivanti dalla maturità delle rotte, man mano che il riequilibrio del network degli ultimi due anni tra destinazioni e stagioni (incluse le acquisizioni di slot a Milano Linate e Roma Fiumicino) si consolida”. “Pertanto, il Board ritiene che la Terza Proposta non sia quindi nel migliore interesse degli azionisti di easyJet”, ha concluso easyJet.

AERONAUTICA MILITARE: CONCLUSO I LCORSO PER RESPONSABILI E ADDETTI DELLA TUTELA AMBIENTALE – Il 12 giugno, a Roma, nella cornice di Palazzo Aeronautica, si è concluso il Corso per Responsabili e Addetti della Tutela Ambientale in Aeronautica Militare. Diciassette frequentatori, tra personale militare e funzionari tecnici dell’Aeronautica Militare, sono stati qualificati per operare a supporto delle principali tematiche ambientali della Forza Armata, acquisendo competenze specialistiche sempre più richieste nei Reparti operativi, logistici e formativi. L’importante percorso formativo è organizzato dall’Ufficio Ambiente dell’UCOPRATA (Ufficio Generale di Coordinamento della Prevenzione Antinfortunistica e della Tutela Ambientale) con l’obiettivo di sviluppare professionalità in grado di affiancare i Comandanti nella gestione delle complesse problematiche ambientali che caratterizzano le attività istituzionali dell’Aeronautica Militare, testimoniando la costante attenzione della Forza Armata verso i temi della sostenibilità. Nel corso delle attività didattiche si sono alternati docenti dell’Ufficio Generale, rappresentanti dei Reparti della Forza Armata ed esperti provenienti da alcune delle più autorevoli realtà tecnico-scientifiche nazionali. Tra questi, il Direttore Generale dell’ARPA Lombardia e Vice Presidente di AssoARPA, dott. Fabio Cambielli, nonché docenti dell’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA). La formula del corso è stata costruita per valorizzare l’integrazione tra le competenze maturate all’interno dell’Aeronautica Militare e l’elevato patrimonio professionale espresso dalle istituzioni tecniche del settore ambientale. Un approccio che consente di andare oltre la mera illustrazione degli adempimenti normativi, offrendo ai frequentatori casi concreti, esperienze operative e buone pratiche tratte sia dalla realtà aeronautica sia dal contesto civile. L’obiettivo è trasferire strumenti immediatamente applicabili nei Reparti, favorendo una gestione sempre più efficace delle problematiche ambientali. Particolarmente significativo è stato il contributo fornito dagli esperti esterni, che hanno aderito con grande disponibilità ed entusiasmo all’iniziativa formativa, confermando il crescente interesse delle istituzioni ambientali nazionali verso le attività di collaborazione con l’Aeronautica Militare. I frequentatori qualificati saranno chiamati a ricoprire gli incarichi di Responsabile o Addetto della Tutela Ambientale presso i principali Enti e Reparti della Forza Armata. Allo stesso tempo, essi costituiranno una rete professionale destinata a favorire la diffusione della cultura ambientale secondo gli indirizzi contenuti nella Politica Ambientale dell’Aeronautica Militare, contribuendo alla crescita di una sensibilità sempre più diffusa verso le tematiche di sostenibilità, tutela ambientale e corretta gestione delle risorse. L’iniziativa si inserisce nella più ampia missione dell’UCOPRATA, che assicura il presidio specialistico della Forza Armata nei settori della tutela della salute, della sicurezza nei luoghi di lavoro e della protezione ambientale. Attraverso attività di indirizzo, consulenza tecnico-professionale e formazione specialistica nelle materie di competenza, l’Ufficio Generale contribuisce alla salvaguardia del personale, alla sostenibilità delle attività istituzionali e al mantenimento della piena efficacia operativa dei Reparti, in Patria e fuori dai confini nazionali (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ENAC: FESTA DELLA MUSICA 2026 – L’Enac informa: “Festa della Musica 2026: Enac ne celebra il valore quale strumento universale di dialogo, inclusione e partecipazione. La musica supera confini geografici e culturali, crea connessioni tra persone, comunità e territori, favorendo l’incontro, la condivisione e la contaminazione. Lo slogan di quest’anno, “La voce dei luoghi”, è un messaggio che trova particolare significato anche negli spazi dell’aviazione civile, come gli aeroporti: luoghi di accoglienza e relazione, in cui si intrecciano esperienze, storie e culture provenienti da tutto il mondo. Buona Festa della Musica a tutti i viaggiatori! Buona Musica e Buon Viaggio!”.

AEROPORTI DI PUGLIA AVVIA UN NUOVO SERVIZIO PER MIGLIORARE L’ACCESSIBILITA’ ALLE PROPRIE STRUTTURE – Aeroporti di Puglia informa: “Aeroporti di Puglia rinnova e prosegue il suo impegno per rendere i propri scali quali luoghi sempre più accessibili, accoglienti e fruibili da tutti i passeggeri. La nuova iniziativa, destinata a persone cieche, ipovedenti e con difficoltà di orientamento, nasce con il contributo di “Zerobarriere”, partner operativo del progetto, che ha supportato Aeroporti di Puglia nell’individuazione di una soluzione concreta, semplice e immediatamente applicabile per migliorare l’orientamento all’interno degli spazi aeroportuali. Il progetto è stato inoltre sviluppato con il supporto di “AccompagnaMi”, che ha messo a disposizione la propria esperienza in tema di autonomia, inclusione e accessibilità. La soluzione adottata consente ai passeggeri di accedere, tramite smartphone, a contenuti audio e testuali attivabili in punti strategici e predefiniti delle aerostazioni di Bari e Brindisi, quelle dove al momento il nuovo servizio è stato attivato. I passeggeri potranno accedere, tramite app, a informazioni, in lingua italiana e inglese, che permetteranno loro di riconoscere gli ambienti, comprendere i percorsi e orientarsi in modo più semplice, sicuro e autonomo”. “Ci auguriamo che l’esperienza di BlindTag faccia da volano per istituzioni, enti pubblici, aziende, aeroporti, musei, strutture ricettive, strutture sanitarie e luoghi di cultura e turismo, che vogliano rendere i propri ambienti sempre più accessibili, accoglienti e inclusivi”, ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. “L’accessibilità non è un valore aggiunto, ma un impegno concreto e condiviso che riguarda tutti gli spazi, pubblici e privati, aperti alle persone. Ogni viaggio dovrebbe dare a tutti la possibilità di orientarsi, comprendere lo spazio e sentirsi accolti. Voglio ringraziare quanti hanno contribuito a trasformare l’impegno di Aeroporti di Puglia per l’accessibilità, in una soluzione concreta, semplice e gratuita per i passeggeri, collaborando nel rendere gli aeroporti pugliesi luoghi dove nessuno resta indietro”. “Il valore dell’iniziativa non è esclusivamente tecnologico: questa operazione congiunta ha permesso di trasformare un’esigenza concreta in un servizio operativo, pensato per favorire autonomia, sicurezza e inclusione. Con questo progetto, gli scali di Bari e Brindisi compiono un ulteriore passo verso un modello di infrastruttura più attento alle persone, capace di integrare innovazione, accessibilità e qualità dell’esperienza di viaggio. La tecnologia BlindTagSystem è un sistema di tag accessibili che aiutano a orientarsi in spazi grandi e complessi. Le persone cieche, ipovedenti o con difficoltà di orientamento possono scaricare gratuitamente l’app BlindTagScanner, disponibile sia per Android che per iOS, e utilizzare i tag installati in aerostazione per ricevere le informazioni necessarie a muoversi in autonomia, con migliori condizioni di sicurezza e serenità”, conclude Aeroporti di Puglia.

AIR FRANCE: CON SAPHIR 25 ANNI DI IMPEGNO PER VIAGGI PIU’ ACCESSIBILI – Air France informa: “Nel 2026 Air France celebra i 25 anni di SAPHIR, il programma di assistenza dedicato ai passeggeri con disabilità e mobilità ridotta. Quando SAPHIR è stato creato nel 2001, Air France è stata la prima compagnia aerea al mondo a offrire un programma di assistenza di questo tipo, incentrato sull’ascolto, sull’anticipazione delle esigenze e sulla personalizzazione del rapporto con il cliente. Questo servizio gratuito e personalizzato incarna una forte convinzione della compagnia aerea: rendere i viaggi aerei più accessibili, semplici e sereni. Oltre ai servizi di assistenza offerti dall’aeroporto di Parigi, SAPHIR offre ai clienti Air France un supporto dedicato. Il programma interviene fin dalle prime fasi della pianificazione del viaggio: assistenza con la prenotazione, emissione dei biglietti, gestione di esigenze specifiche, organizzazione dell’assistenza in aeroporto, ove necessario, e coordinamento con gli altri reparti. Le richieste di assistenza possono essere effettuate al momento della prenotazione, direttamente sul sito web di Air France o tramite un numero di telefono dedicato, fino a 48 ore prima della partenza. Oggi, SAPHIR è disponibile in Francia e in 20 paesi del mondo e conta 200 dipendenti. Per ogni paese è disponibile un numero di telefono dedicato e i team assistono i clienti in 7 lingue. I consulenti SAPHIR, appositamente formati per supportare le persone con disabilità, sono in grado di fornire risposte personalizzate in un’ampia varietà di situazioni: mobilità ridotta, disabilità sensoriali, cognitive o mentali. Nel 2025, 760.000 passeggeri con disabilità hanno viaggiato con Air France, con un aumento del 10% rispetto al 2024. Nello stesso anno, i team SAPHIR hanno gestito oltre 45.000 chiamate e 10.000 richieste scritte, oltre agli scambi avvenuti tramite WhatsApp o Messenger”. “Da oltre 25 anni, SAPHIR si è evoluto costantemente per soddisfare al meglio le aspettative dei clienti di Air France. Tra le novità più recenti, da marzo 2025 la compagnia aerea ha reso permanente la consegna di personal manual and electric wheelchairs direttamente alla porta dell’aereo, laddove le infrastrutture lo consentano, al fine di preservare l’autonomia e il comfort dei passeggeri durante tutto il viaggio. Questa attenzione alle attrezzature per la mobilità è evidente anche all’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle, dove il 100% delle wheelchairs viene restituito ai passeggeri all’uscita dall’aereo, anziché al nastro bagagli. Ora, gli operatori SAPHIR offrono proattivamente questo servizio. Ogni giorno vengono gestite quasi 2.100 richieste di assistenza a livello globale, circa la metà delle quali proviene da Parigi-Charles de Gaulle. I clienti che lo desiderano possono creare un profilo dedicato, che sarà presto digitalizzato e integrato nel loro profilo cliente, consentendo loro di salvare informazioni relative alle proprie esigenze di assistenza, ai requisiti di accessibilità e al trasporto dei propri medical equipment in cabina o in stiva. Questa funzionalità mira a semplificare le prenotazioni future, eliminando la necessità di reinserire queste informazioni per ogni viaggio e consentendo un servizio più fluido e personalizzato. A partire dall’autunno 2026, sostituirà gradualmente la SAPHIR card, senza tuttavia compromettere il servizio SAPHIR stesso. In occasione del 25° anniversario di SAPHIR, Air France ribadisce il suo impegno a rendere i viaggi accessibili a tutti, ponendo l’accessibilità al centro della propria diversity and inclusion policy. Questa ambizione si riflette sia nel continuo miglioramento dell’esperienza di viaggio del cliente, sia in eventi specifici come il trasporto della French delegation alle Tokyo Deaflympics o la official partnership con i Paris 2024 Olympic and Paralympic Games”, conclude Air France.

EMIRATES PORTA IL SUO TRAVEL REHEARSAL PROGRAMME ALLE MALDIVE – Emirates informa “Emirates, la prima Autism-Certified Airline al mondo, ha condotto il suo primo “Travel Rehearsal” programme alle Maldive, presso il Velana International Airport (MLE). Il Travel Rehearsal programme consente alle persone con esigenze di viaggio specifiche di sperimentare una simulazione guidata dell’intero percorso di volo, familiarizzando con le procedure aeroportuali e gli ambienti di bordo in anticipo, contribuendo a ridurre l’ansia e ad aumentare la fiducia prima del volo vero e proprio. Si tratta della prima iniziativa di questo tipo condotta presso l’aeroporto di Malé, organizzata da Emirates e supportata dalle parti interessate dell’aeroporto e da altri partner. Emirates ha collaborato con Maldives Airport Company Limited (MACL) e l’Inclusive Support Unit of the Aminiya School, per offrire ai bambini con autismo e alle loro famiglie l’opportunità di vivere l’esperienza di viaggio con Emirates presso il Velana International Airport (MLE), dal check-in al gate d’imbarco. Con il supporto del personale aeroportuale e della compagnia aerea, gli studenti e le loro famiglie hanno effettuato il check-in, i controlli di sicurezza e hanno raggiunto la sala partenze. Hanno inoltre sperimentato le procedure di immigrazione, il ritiro bagagli e l’accoglienza, assistiti da funzionari preorganizzati che hanno risposto alle domande delle famiglie”. Jaber Mohamed, Emirates Country Manager – Sri Lanka & Maldives, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di portare l’iniziativa Travel Rehearsal alle Maldive, contribuendo ad alleviare l’ansia da viaggio per le persone con neurodiversità. Stiamo conducendo questo programma in tutta la nostra rete per alleviare l’ansia da viaggio che le persone con esigenze di accessibilità si trovano ad affrontare, fornendo una simulazione sicura e di supporto del viaggio. Apprezziamo il supporto e l’impegno di MACL e la partecipazione della Aminiya School per il successo di questa simulazione. Vorrei anche ringraziare il management e il team di Emirates Airport Services alle Maldive, che hanno svolto un lavoro eccezionale nel promuovere questa iniziativa”. “Emirates è diventata la prima Autism-Certified Airline al mondo dopo che oltre 35.000 membri dell’equipaggio di cabina e del personale di terra hanno completato uno specialised autism awareness training. Il programma fornisce ai dipendenti una conoscenza approfondita dello spettro autistico, dei pregiudizi più comuni, delle difficoltà incontrate durante i viaggi e di strategie di supporto personalizzate, adattate alle esigenze individuali dei passeggeri. Da aprile 2025, gli Emirates Airport Services teams hanno collaborato per organizzare oltre 40 travel rehearsals in aeroporti di Europa, Africa, Asia, Australasia e Americhe, oltre all’hub di Dubai. Finora, le simulazioni di viaggio sono state condotte in collaborazione con organizzazioni locali, scuole e team aeroportuali in città come Accra, Antananarivo, Atene, Bali, Barcellona, Bologna, Bruxelles, Christchurch, Da Nang, Delhi, Dubai, Dublino, Durban, Düsseldorf, Edimburgo, Glasgow, Guangzhou, Harare, Hong Kong, Istanbul, Londra, Madrid, Milano, Newcastle, Nizza, Orlando, Oslo, Parigi, Peshawar, Port Luis, Roma, Stansted, Stoccolma, Sydney, Toronto, Venezia, Vienna, Varsavia e Zambia”, conclude Emirates.

DASSAULT AVIATION: QUINTA EDIZIONE DELLA “LETS’S BRING MORE WOMEN IN THE AROSPACE INDUSTRY” CONFERENCE – Dassault Aviation informa: “Il 4 giugno 2026, presso l’Air and Space Museum, dieci professioniste della nostra azienda hanno partecipato alla quinta edizione del “Let’s Bring More Women into the Aerospace Industry” event, organizzato dal nostro partner Aérométiers. Le nostre 10 ambasciatrici di Dassault Aviation e Dassault Falcon Service hanno condiviso la loro esperienza lavorativa quotidiana con diverse centinaia di studenti delle scuole elementari, medie e superiori, nonché con studenti universitari. La giornata ha offerto l’opportunità di esplorare la vasta gamma di carriere nel campo della progettazione, produzione e manutenzione. I giovani partecipanti hanno incontrato donne con background diversi, alcune delle quali si discostavano dai percorsi tradizionali, sfatando così alcuni miti su determinate carriere e ampliando i loro orizzonti. Una storia che illustra l’importanza di continuare a impegnarci per sensibilizzare le giovani generazioni”.

EASA OLYMPICS FOR AVIATION AI-BASED SYSTEMS – L’EASA informa: “L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha lanciato le AI Olympics, un’iniziativa che si affianca alla EASA AI Days conference che si terrà a Colonia il 9 e 10 settembre 2026. Se disponete di un great aviation AI-based system, vi offriamo l’opportunità di mostrare al settore ciò che state sviluppando e di presentarlo all’evento. Per partecipare, compilate il questionario disponibile sulla pagina dell’evento. Saremo lieti di darvi il benvenuto a Colonia se la vostra idea o il vostro prodotto si classificheranno tra i primi 10 tra le candidature ricevute. Per essere ammissibile, la vostra candidatura deve pervenirci entro il 9 luglio e rientrare tra le prime 50 pervenute”.

SAFRAN E SATSURE SIGLANO UNA PARTNERSHIP STRATEGICA PER AVANZARE LA GEOSPATIAL INTELLIGENCE (GEOINT) NEL MERCATO INDIANO – Safran informa: “Nell’ambito del France-India Year of Innovation, Safran Electronics & Defense and SatSure hanno firmato un Memorandum d’Intesa (MoU) per formalizzare la loro collaborazione in Geospatial Intelligence (GEOINT). Questa partnership unisce l’esperienza di Safran.AI, una consociata di Safran Electronics & Defense, nella mission-critical artificial intelligence, con le competenze di SatSure in satellite data and geospatial analytics lungo l’intera Earth intelligence value chain. Attraverso la sua consociata KaleidEO, SatSure offre inoltre un approccio verticalmente integrato, da Earth observation satellite payloads a actionable intelligence. Insieme, i partner mirano a sviluppare end-to-end GEOINT solutions che combinino immagini satellitari, modelli di intelligenza artificiale avanzati e fornitura di operational intelligence, con particolare attenzione al mercato indiano. Queste soluzioni miglioreranno la situational awareness, accelereranno l’elaborazione delle informazioni e supporteranno un processo decisionale più rapido e informato in ambito di difesa, monitoraggio ambientale e altre applicazioni critiche”. “Safran.AI è orgogliosa di collaborare con l’India a questa soluzione di importanza strategica. Crediamo che il futuro del GEOINT dipenda dalla stretta integrazione tra dati geospaziali e intelligenza artificiale. La nostra partnership con SatSure unisce le nostre competenze complementari per sviluppare soluzioni avanzate a supporto della security e dell’eccellenza operativa per i clienti di tutto il mondo”, ha dichiarato Sébastien Fabre, CEO di Safran.AI. “L’Earth intelligence è preziosa solo nella misura in cui consente di prendere decisioni. SatSure opera lungo la full data value chain, da Earth observation satellite payload a decision-ready outputs. Safran.AI offre una AI progettata per gli ambienti più esigenti e critici. Questa combinazione è ciò che un GEOINT serio richiede e posiziona questa partnership all’incrocio tra le global AI capability e le crescenti Earth observation ambition dell’India”, ha affermato Prateep Basu, fondatore e CEO di SatSure.