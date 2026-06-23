ANA lancia il primo programma SAF personale del Giappone: i viaggiatori potranno ridurre l’impatto ambientale

All Nippon Airways (ANA) ha recentemente annunciato il lancio di un nuovo programma SAF dedicato ai passeggeri individuali, che si affianca all’attuale programma rivolto alle aziende nell’ambito della “SAF Flight Initiative”.
“L’iniziativa offre ai clienti la possibilità di contribuire direttamente alla riduzione delle emissioni di CO2 legate al trasporto aereo attraverso l’utilizzo di Sustainable Aviation Fuel (SAF), il carburante sostenibile per l’aviazione.
Grazie alla collaborazione con la società software norvegese Chooose AS, i passeggeri ANA possono conoscere le emissioni associate ai propri voli e acquistare attributi ambientali SAF, contribuendo così alla decarbonizzazione del settore aereo”, afferma ANA.
“Per il Gruppo ANA, contribuire a plasmare il futuro dell’aviazione e costruire una società più sostenibile rappresenta una priorità strategica”, ha dichiarato Seiji Ejima, Executive Vice President di ANA. “Accelerare la decarbonizzazione del settore attraverso l’adozione del Sustainable Aviation Fuel è fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2. Con il lancio di questo nuovo programma, invitiamo i nostri clienti a unirsi a noi come partner nel costruire insieme un futuro migliore”.
“Al momento dell’acquisto del biglietto, i passeggeri che desiderano aderire al programma possono consultare una stima delle emissioni di CO2 generate dal proprio viaggio sul portale dedicato ana.chooose.today. Attraverso la piattaforma è quindi possibile acquistare attributi ambientali SAF che supportano l’impiego crescente di carburante sostenibile da parte di ANA.
In base all’importo versato, ANA rilascerà un certificato di acquisto che riporta la stima della riduzione delle emissioni di CO2 associata al contributo effettuato. Si tratta del primo programma sviluppato da una compagnia aerea giapponese che consente ai singoli passeggeri di sostenere direttamente l’utilizzo di SAF.
L’estensione della “SAF Flight Initiative” ai passeggeri individuali rappresenta un ulteriore passo avanti verso l’obiettivo del Gruppo ANA di raggiungere emissioni nette pari a zero nelle operazioni di volo entro il 2050. Oltre al nuovo Programma Personale, l’iniziativa comprende attualmente anche programmi dedicati alle aziende e al trasporto cargo”, conclude ANA.
(Ufficio Stampa ANA – Photo Credits: ANA)