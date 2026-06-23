Wizz Air e Aeroporto di Bologna crescono ancora insieme

Wizz Air e Aeroporto di Bologna, società di gestione del “Guglielmo Marconi”, hanno annunciato oggi importanti novità per lo scalo, a testimonianza del costante rafforzamento della presenza del vettore nel capoluogo emiliano.

“Nel corso di un incontro con i media svoltosi questa mattina, la compagnia ha presentato la sua programmazione estiva più ampia di sempre a Bologna, segnando un nuovo traguardo in un percorso di crescita avviato con l’arrivo sullo scalo nel 2008. Con una quota di mercato pari all’11,3%, Wizz Air è oggi il secondo vettore dell’aeroporto, a conferma del ruolo sempre più centrale della città nella strategia di sviluppo della compagnia in Italia.

Tra le principali novità annunciate figura il lancio della nuova rotta nazionale Palermo-Bologna, che prenderà il via ufficialmente il prossimo 1° agosto con 11 frequenze settimanali e fino a due voli al giorno. Il collegamento andrà ad arricchire ulteriormente il network di Wizz Air e sarà servito da un aeromobile di tipo Airbus A321neo, dotato della tecnologia più avanzata oggi disponibile per garantire efficienza nei consumi, riduzione delle emissioni di CO2 e un’esperienza di bordo silenziosa e confortevole”, afferma Wizz Air.

“Nel complesso, Wizz Air ha lanciato due nuove rotte da e per Bologna per la stagione estiva 2026: alla rotta Bologna-Palermo, infatti, si aggiunge anche quella dal capoluogo emiliano alla città rumena di Suceava, già avviata a dicembre 2025 con 3 frequenze settimanali. Il collegamento, strategico sia per il traffico inbound che quello outbound, rappresenta una rotta unica per il mercato bolognese, consolidando ulteriormente il ruolo di Wizz Air nello sviluppo di collegamenti non ancora presidiati da altri vettori.

Per la Summer Season 2026, Wizz Air ha messo in vendita dall’Aeroporto di Bologna un totale di 939 mila posti, in crescita del 20% rispetto all’estate 2025, offrendo 12 collegamenti nazionali e internazionali verso 6 Paesi. La programmazione estiva raggiungerà inoltre 76 frequenze settimanali, a testimonianza del rafforzamento dell’offerta sia sulle rotte domestiche sia sui collegamenti internazionali.

Questo risultato si inserisce in un percorso di crescita costante e di lungo periodo: presente al “Guglielmo Marconi” dal 27 novembre 2008, la compagnia ha progressivamente rafforzato la propria presenza sul territorio, contribuendo allo sviluppo della connettività regionale e alla crescita dei flussi turistici da e verso l’Emilia-Romagna. In quasi 18 anni di attività a Bologna, Wizz Air ha trasportato complessivamente 8,3 milioni di passeggeri, mettendo a disposizione oltre 9,2 milioni di posti. La crescita proseguirà anche nel 2026, anno per il quale il vettore prevede di raggiungere una capacità complessiva di 1,5 milioni di posti, in aumento del 18% rispetto al 2025.

Il trend positivo trova conferma anche nei risultati operativi più recenti. Nei primi sei mesi del 2026, infatti, Wizz Air ha già operato oltre 2.800 voli da e per Bologna, registrando una crescita del 3,49% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nell’intero 2025, invece, la compagnia ha effettuato più di 5.900 voli (+6% rispetto al 2024), trasportando complessivamente 1,2 milioni di passeggeri, con un incremento dell’11% su base annua.

Le 12 rotte estive disponibili con Wizz Air da Bologna sono pensate per offrire ai passeggeri del capoluogo un network internazionale ampio e diversificato, che apre le porte ad alcune delle destinazioni più dinamiche e sorprendenti d’Italia e d’Europa, da Catania a Palermo, passando per Tirana, Skopje, Bucarest, Craiova, Varsavia, Iasi, Chisinau e Cluj-Napoca, per citarne solo alcune:

Bologna-Palermo, rotta inedita per la stagione estiva 2026 in partenza dal 1° agosto, operata quotidianamente con 11 frequenze settimanali e con tariffe da 14,99€

Bologna-Suceava, il martedì, giovedì e sabato, con tariffe da da 14,99€

Bologna-Catania, operata quotidianamente

Bologna-Tirana, operata quotidianamente con fino a due voli al giorno

Bologna-Skopje, operata ogni lunedì e venerdì

Bologna-Chisinau, con fino a un volo al giorno

Bologna-Varsavia, operata quotidianamente

Bologna-Cluj Napoca, operata quotidianamente

Bologna-Craiova, il martedì, giovedì e sabato

Bologna-Iasi, il lunedì, mercoledì e venerdì

Bologna-Bucarest, operata quotidianamente con fino a due voli al giorno

Bologna-Timisoara, ogni martedì e sabato

“Bologna rappresenta una delle realtà più dinamiche del nostro network italiano e il lancio della nuova rotta Bologna-Palermo dal 1° agosto 2026 conferma il nostro impegno nel continuare a investire sullo scalo Guglielmo Marconi, dove oggi siamo il secondo vettore per quota di mercato”, ha commentato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager Wizz Air. “Con 12 rotte verso 6 Paesi, 76 frequenze settimanali e quasi 940 mila posti in vendita per l’estate 2026, Wizz Air porta a Bologna la sua programmazione estiva più ampia di sempre. La nuova rotta per Palermo, insieme al collegamento unico per Suceava già avviato a dicembre 2025, rafforza ulteriormente la nostra offerta e offre ai passeggeri più scelta, più convenienza e più opportunità di viaggio. Un risultato straordinario, frutto anche della collaborazione solida e costruttiva con Aeroporto di Bologna, che ringraziamo per la fiducia e per il supporto costante nello sviluppo di nuove opportunità di collegamento a favore della crescita turistica ed economica del territorio”.

“L’ulteriore rafforzamento di Wizz Air a Bologna rappresenta una conferma concreta dell’attrattività del nostro aeroporto e della solidità del mercato dell’Emilia-Romagna. La nuova rotta Palermo-Bologna, insieme al collegamento per Suceava, amplia ulteriormente la connettività regionale e offre ai passeggeri più scelta, sia sul mercato domestico sia su quello internazionale”, ha commentato Mauro Bolla, Direttore Business Aviation dell’Aeroporto Marconi di Bologna. “Wizz Air potenzia la propria presenza nel nostro scalo e conferma il ruolo di Bologna come uno degli aeroporti più rilevanti del proprio network italiano. Grazie a questa partnership, l’Aeroporto di Bologna rafforza ulteriormente la propria connettività, creando nuove opportunità per tutto il territorio. Continuiamo a lavorare per una crescita equilibrata, sostenibile e coerente con le esigenze di mobilità di Bologna e dell’Emilia-Romagna”.

“L’investimento di Wizz Air a Bologna si inserisce in un contesto di crescita costante e significativa. Nel 2025 la compagnia ha trasportato oltre 21 milioni di passeggeri in Italia, registrando un incremento dell’8% rispetto all’anno precedente e mantenendo un indice di affidabilità del 99,6%. Con una flotta di 44 aeromobili basati nel Paese quest’anno, la compagnia punta a offrire più di 32 milioni di posti nel 2026 e a rafforzare ulteriormente la propria presenza sul territorio nazionale.

Con 310 rotte verso 33 Paesi, 26 aeroporti serviti e 7 basi operative – Catania, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Roma Fiumicino, Torino e Venezia – Wizz Air è oggi la seconda compagnia aerea nel Paese con una quota di mercato del 12%”, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Aeroporto di Bologna – Photo Credits: Wizz Air)