Asiana Airlines uscirà da Star Alliance

Asiana Airlines, con sede a Seoul, uscirà ufficialmente da Star Alliance il 16 dicembre 2026 alle 23:59 Korea Standard Time.

“Dalla sua adesione a Star Alliance nel 2003, Asiana Airlines ha svolto un ruolo prezioso nell’offrire esperienze di viaggio impeccabili ai propri clienti in tutto il network. A nome di tutte le compagnie aeree membri, Star Alliance ringrazia Asiana Airlines e i suoi dipendenti per il contributo dato all’eccezionale esperienza di viaggio per cui l’Alleanza è rinomata in tutto il mondo.

Star Alliance e Asiana Airlines collaboreranno strettamente per garantire un’esperienza di viaggio fluida e coordinata ai clienti in vista dell’uscita della compagnia aerea dall’Alleanza. I clienti iscritti in qualsiasi Star Alliance member airlines frequent flyer program possono continuare ad accumulare miglia sui voli operati da Asiana Airlines con partenza entro il 15 ottobre 2026.

I clienti possono inoltre continuare a utilizzare le miglia per riscattare award tickets e upgrade Star Alliance su voli Asiana Airlines per viaggi completati entro il 16 dicembre 2026, nel rispetto delle politiche e delle tempistiche di riscatto del rispettivo programma frequent flyer.

Si consiglia ai clienti di consultare il proprio programma frequent flyer per maggiori dettagli. Inoltre, i clienti con status Star Alliance Gold e Silver possono continuare a usufruire dei vantaggi dello status, inclusi i servizi prioritari, quando viaggiano con Asiana Airlines fino al 16 dicembre 2026. I clienti Star Alliance Gold possono anche continuare ad accedere alle lounge, comprese le Asiana Airlines lounges idonee, quando viaggiano con compagnie aeree del network di Star Alliance“, afferma Star Alliance.

“A seguito dell’uscita di Asiana Airlines da Star Alliance, 14 compagnie aeree membri di Star Alliance continueranno a operare voli da e per l’Incheon International Airport, tra cui Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, EVA Air, Ethiopian Airlines, Lufthansa, LOT Polish Airlines, SWISS, Singapore Airlines, Shenzhen Airlines, Thai Airways, Turkish Airlines e United. Attualmente, queste compagnie aeree operano oltre 1.900 voli diretti al mese dall’Incheon International Airport verso 29 destinazioni in tutto il mondo.

A partire dal 17 dicembre 2026, Star Alliance sarà composta da 25 compagnie aeree membri, continuando a rendere i multi-airline global journeys più semplici per i clienti”, conclude Star Alliance.

Lufthansa Group afferma: “Lufthansa Group si è preparato per tempo a questa transizione per garantire la continuità dei servizi ai clienti, inclusa la riprotezione dei biglietti già emessi a partire da settembre 2026 con Korean Air”.

“Parallelamente, Lufthansa Group sta adattando il proprio approccio al mercato coreano. Dato che la stragrande maggioranza dei nostri passeggeri si reca a Seoul come destinazione finale, l’obiettivo è mantenere un’offerta solida e attraente attraverso una combinazione di collegamenti aerei e terrestri, tra cui l’accesso continuo alle lounge di Incheon Airport e il potenziamento dei collegamenti domestici in Corea. Ciò ha portato a un rafforzamento della nostra partnership con Jeju Air, nonché alla creazione di una intermodal partnership con le South Korean national railways, Korail“, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Star Alliance – Lufthansa Group)