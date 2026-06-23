Aeroporto di Cagliari: easyJet inaugura i nuovi collegamenti con Bordeaux e Nizza

L’Aeroporto di Cagliari amplia il network internazionale e, a partire da oggi, rafforza i collegamenti con la Francia grazie ai nuovi voli easyJet per Bordeaux e Nizza, due destinazioni strategiche che avvicinano la Sardegna ad alcuni dei territori più dinamici e attrattivi d’Europa, ciascuna con due frequenze settimanali.

Bordeaux, capitale mondiale del vino e città in forte espansione economica e universitaria, rappresenta un mercato particolarmente interessante per lo sviluppo di nuovi flussi turistici e professionali. Nizza, cuore della Costa Azzurra, è una delle mete europee più apprezzate per turismo leisure, eventi internazionali e business travel.

Con queste due nuove destinazioni, salgono a 8 i collegamenti diretti operati da easyJet sullo scalo di Cagliari.

“L’avvio dei collegamenti con Bordeaux e Nizza rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita internazionale dell’Aeroporto di Cagliari”, ha affermato il CCO SOGAER, David Crognaletti. “Siamo estremamente soddisfatti che easyJet continui a investire sul nostro scalo con queste due importanti destinazioni estive, dopo la recente apertura della rotta annuale su Basilea”.

Lorenzo Lagorio, Country Manager Italia di easyJet, ha dichiarato: “Con l’avvio dei nuovi collegamenti da Cagliari verso Bordeaux e Nizza rafforziamo ulteriormente la connettività internazionale della Sardegna offrendo oltre 1,3M di posti da e per l’Isola questa estate. Queste aggiunte confermano il nostro impegno nel collegare in modo sempre più capillare Italia e Francia, continuando a investire su aree ad alto potenziale come la Sardegna, con l’obiettivo di sostenere la mobilità, favorire i flussi turistici e contribuire allo sviluppo del territorio”.

Per la Summer 2026, easyJet ha aumentato del 52,8% la capacità offerta tra la Francia e la Sardegna, dove opera negli scali di Cagliari e Olbia. Inoltre, con l’avvio delle nuove rotte per Bordeaux e Nizza, la compagnia, già leader nei flussi tra Italia e Francia, rafforza ulteriormente la propria offerta tra i due Paesi, offrendo oltre 4,2 milioni di posti su 48 rotte nell’anno finanziario 2026, con una crescita complessiva della capacità del 7%.

Per festeggiare i voli inaugurali delle due nuove rotte easyJet, i passeggeri in arrivo questo pomeriggio da Nizza verranno accolti con dei doni di artigianato artistico sardo, mentre l’equipaggio del volo prenderà parte a un momento celebrativo con la simbolica carta d’imbarco di grande formato, realizzata per l’occasione.

(Ufficio Stampa easyJet – SOGAER – Photo Credits: easyJet – SOGAER)