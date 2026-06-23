Bombardier consegna il primo Global 8000 in Asia

Bombardier ha annunciato oggi la consegna del primo Bombardier Global 8000 in Asia a un cliente non specificato con sede a Shanghai, segnando un passo importante nell’espansione della ultra-long-range business aviation in tutta la regione.

“Grazie alla sua combinazione unica di velocità, autonomia e flessibilità operativa, il velivolo è particolarmente adatto a soddisfare le esigenze del mercato asiatico, dove i clienti apprezzano i collegamenti diretti tra i principali centri finanziari, il risparmio di tempo sui viaggi a lungo raggio e la possibilità di raggiungere senza soluzione di continuità destinazioni in tutto il mondo. Il Global 8000 consente voli diretti tra città come Shanghai-New York, Shanghai-Dublino e Shanghai-Sydney, aiutando i clienti a viaggiare più lontano e più velocemente, mantenendo al contempo la produttività durante il volo.

Per i clienti in Asia, l’ammiraglia Bombardier Global 8000 riunisce le caratteristiche più importanti per le missioni a lungo raggio: velocità eccezionale, portata globale, un ambiente di cabina ottimale e la flessibilità di atterrare in un maggior numero di aeroporti. In un mercato in cui la capacità di volo a lungo raggio rimane una priorità, il velivolo offre una top speed di Mach 0,95, un’autonomia di 8.000 miglia nautiche e la più bassa cabin altitude del settore per un aereo di produzione, pari a 820 metri (2.691 piedi). Questi vantaggi contribuiscono a far arrivare i passeggeri più riposati e offrono agli operatori maggiore libertà di ottimizzare le missioni in Asia e oltre”, afferma Bombardier.

“Questa prima consegna del Global 8000 in Asia riflette il continuo interesse della regione per velivoli che combinano autonomia, velocità e un livello eccezionale di comfort per i passeggeri”, ha dichiarato Emmanuel Bornand, Vice President, Sales, International. “L’Asia è un mercato strategico per Bombardier e il Global 8000 si allinea particolarmente bene al modo in cui i clienti della regione viaggiano: su lunghe distanze, con orari serrati e con una forte attenzione al comfort, all’efficienza e alla connettività globale senza scalo”.

“Questa importante consegna rafforza la presenza di in Asia e sottolinea l’attrattiva del Global 8000 per i clienti che ricercano una combinazione di portata globale, flessibilità operativa e comfort senza compromessi. Questo slancio si riflette ulteriormente nel recente annuncio di Bombardier relativo all’ampliamento del suo Singapore Service Centre presso il JTC Seletar Aerospace Park, con la costruzione di una nuova struttura di circa 250.000 piedi quadrati (circa 23.200 metri quadrati) nelle vicinanze, rafforzando ulteriormente la sua presenza sul territorio e le capacità di assistenza ai clienti in tutta l’area Asia-Pacifico”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)