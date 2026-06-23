Emirates si aggiudica il riconoscimento ‘Best Airline Worldwide’ ai 2026 Business Traveller Middle East Awards

Emirates è stata nuovamente premiata ai Business Traveller Middle East (BTME) Awards 2026, conquistando il premio più ambito del settore, ‘Best Airline Worldwide’, oltre ai riconoscimenti ‘Best First Class’ e ‘Best Airport Lounge in the Middle East’ per le First Class Lounge al Dubai International Airport.

“I Business Traveller Middle East Awards, una delle edizioni più prestigiose del settore turistico nella regione, riconoscono l’eccellenza nel settore dei viaggi d’affari e i vincitori vengono selezionati tramite candidature e voti espressi dai lettori di Business Traveller Middle East. L’Emirates Deputy President and Chief Commercial Officer, Adnan Kazim, ha ritirato i premi a nome della compagnia aerea.

Questi riconoscimenti testimoniano l’impegno di Emirates nel migliorare l’esperienza del cliente, sia a bordo che a terra. Con 219 Airbus A380 e Boeing 777 in fase di completo refurbishment, il programma di ammodernamento della flotta della compagnia aerea continua ad accelerare, mentre le continue consegne dei nuovi Airbus A350 portano i suoi prodotti e le sue tecnologie di cabina più recenti a una quota crescente della sua rete globale di quasi 140 destinazioni.

Gli aeromobili rimodernati e i nuovi Airbus A350 servono ora oltre 70 destinazioni Emirates in tutto il mondo, offrendo un’esperienza di volo più elevata e uniforme ai clienti che viaggiano da, verso o attraverso Dubai“, afferma Emirates.

“La First Class di Emirates definisce il punto di riferimento per i viaggi aerei di lusso, con enclosed private suites, un menù su richiesta con piatti di ispirazione regionale, caviale illimitato abbinato a champagne Dom Pérignon, lussuosi loungewear e amenity kits by Bulgari, Shower Spa e Onboard Lounge sull’A380, e molti altri servizi accuratamente selezionati. L’esperienza premium, sia in First Class che in Business Class, si estende oltre la cabina con chauffeur-drive services in quasi 90 destinazioni Emirates, priority airport services e accesso alle lounge Emirates in oltre 30 destinazioni in tutto il mondo.

Riconosciute come Best Airport Lounge in the Middle East, le tre First Class Lounges della compagnia aerea a Dubai International Airport offrono ristorazione à la carte, trattamenti spa gratuiti, un’area duty-free di alta gamma, una squisita selezione di vini e accesso diretto all’imbarco da gate selezionati, tra molti altri vantaggi.

I continui investimenti in prodotti, servizi e rete mantengono Emirates saldamente all’avanguardia.

La compagnia aerea ha recentemente implementato Starlink a bordo e, una volta completata l’installazione, opererà la più grande flotta internazionale di aeromobili wide-body al mondo dotata di Starlink. Ad oggi, 36 aeromobili sono stati equipaggiati con il servizio di connettività ad alta velocità, che consente ai passeggeri di riprodurre contenuti in streaming, giocare, effettuare chiamate, lavorare e navigare sui social media durante tutto il viaggio.

Emirates ha inoltre recentemente lanciato la Comprehensive Travel Cover insurance, una novità assoluta nel settore, che offre ai viaggiatori maggiore tranquillità e protezione durante i loro spostamenti”, prosegue Emirates.

“Entro la fine dell’anno, a ottobre, Emirates inaugurerà un volo giornaliero per Helsinki, che diventerà l’unico collegamento diretto e attivo tutto l’anno tra la Finlandia e gli Emirati Arabi Uniti“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)