ITA Airways e DAT siglano un nuovo accordo interlinea

ITA Airways e DAT A/S, compagnia aerea danese attiva sulle rotte di continuità territoriale tra Ancona e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate, annunciano la firma di un nuovo accordo interlinea (Special Prorate Agreement) volto a migliorare la connettività tra Ancona e il network domestico e internazionale di ITA Airways.

“Grazie a questa collaborazione, i passeggeri in partenza da Ancona potranno beneficiare di collegamenti operati da DAT verso Roma Fiumicino e Milano Linate, con la possibilità di proseguire verso numerose destinazioni servite da ITA Airways. Allo stesso tempo, la partnership consentirà di incrementare i flussi di traffico verso Ancona e contribuirà a far scoprire le Marche, una regione che sorprende per la varietà dei suoi paesaggi e la ricchezza del patrimonio storico e artistico, un vero tesoro nel cuore dell’Italia.

L’accordo rappresenta un ulteriore passo nella strategia di ITA Airways per rafforzare la propria offerta attraverso partnership mirate, ampliando le opportunità di viaggio e mettendo a disposizione dei clienti una gamma sempre più ampia di destinazioni raggiungibili in modo semplice ed efficiente”, afferma il comunicato.

L’accordo con DAT si inserisce nella strategia di collaborazioni di ITA Airways, costruite con operatori affidabili e radicati nei territori, capaci di ampliare le opportunità di viaggio per i nostri clienti e di rendere il nostro network sempre più accessibile”, ha dichiarato Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways. “Attraverso questa intesa rafforziamo il collegamento delle Marche con i nostri aeroporti di riferimento Roma Fiumicino e Milano Linate, facilitando l’accesso alle destinazioni domestiche e internazionali della Compagnia e contribuendo allo sviluppo della mobilità e dell’attrattività del territorio”.

L’ing. Luigi Vallero, Direttore Generale di DAT, dice: “Dal 3 novembre scorso, data d’inizio del nostro mandato, abbiamo lavorato con grande determinazione per far recuperare ai collegamenti aerei in partenza da Ancona verso Roma e Milano una credibilità che si era persa negli anni passati. Il nostro servizio è assolutamente affidabile e competitivo, e i risultati in crescita giorno dopo giorno confermano che siamo sulla strada giusta per nuovi sviluppi. L’accordo di interlinea con ITA Airways, la più importante compagnia aerea italiana, permette di raggiungere via Roma Fiumicino e via Milano Linate un gran numero di mete in Italia, Europa e, nel giro di poche settimane, in tutto il mondo. Acquistando un solo biglietto aereo a tariffe particolarmente vantaggiose si può nuovamente raggiungere la propria destinazione finale spedendo direttamente i propri bagagli direttamente in partenza da Ancona International Airport.”

“Tra le mete disponibili spiccano numerose città italiane – tra le quali Bari, Bologna, Brindisi, Catania, Firenze, Palermo, Reggio Calabria, Torino, Trieste e Venezia – oltre a collegamenti internazionali come Amsterdam, Londra, Nizza, Ginevra e Parigi e tutto il network intercontinentale di ITA Airways, che comprende destinazioni molto richieste come New York, Miami, Rio de Janeiro e Tokyo.

Grazie a questo accordo, i clienti potranno acquistare un unico biglietto ITA Airways per itinerari che combinano voli DAT e ITA Airways.

Le connessioni in collaborazione con DAT si sommano all’operativo della corrente stagione estiva, durante la quale ITA Airways opera 72 destinazioni, di cui 19 nazionali, 36 internazionali e 17 intercontinentali, con 12 rotte stagionali (3 nazionali e 9 internazionali) dirette verso le isole italiane, greche e spagnole. Il programma estivo prevede inoltre nuovi voli diretti da Roma Fiumicino per Malaga, Valencia e Marsiglia, nonché un aumento a sette voli settimanali per Tunisi tra giugno e settembre, oltre ai collegamenti stagionali tra Olbia e Torino e tra Olbia e Genova, entrambi operativi nel mese di agosto con una frequenza settimanale il sabato.

Tutti i voli sono disponibili per l’acquisto attraverso i consueti canali di vendita ITA Airways, tra cui il sito ufficiale ita-airways.com, l’app della Compagnia, il Customer Information Assistance Office, le agenzie di viaggio e le biglietterie degli aeroporti”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Photo Credits: ITA Airways)