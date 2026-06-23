Gli Stati e i partner sostenitori aderiscono alla IATA Alliance per espandere la CORSIA Carbon Credit Supply

IATA ha annunciato che il numero di entità partecipanti alla Supporting Alliance for CORSIA Eligible Emissions Unit (EEU) Supply ha raggiunto quota 50, con importanti novità.

“I governi di Guyana, Madagascar, Regno Unito, Zambia e Zimbabwe hanno firmato l’Aviation Carbon Market Compact e sono entrati a far parte della Supporting Alliance. Diversi altri governi nazionali hanno espresso il loro interesse ad aderire all’iniziativa, tra cui il Perù.

Anche l’International Emissions Trading Association (IETA), la Verified Carbon Market Collaborative, il data partner Sylvera e Airbus hanno aderito all’Alleanza, fornendo supporto tecnico e finanziario alle sue attività.

L’Alleanza si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di una market action e di contribuire ad aumentare l’offerta di high-quality emissions units for the Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), al fine di soddisfare la domanda prevista di 225-250 milioni di CORSIA EEU entro la primavera del 2027, attraverso le seguenti azioni:

– Mettendo in comune risorse e competenze in modo mirato, con supporto pratico e assistenza all’implementazione per incrementare il più rapidamente possibile l’offerta di EEU.

– Agevolando e supportando la gestione da parte dei paesi dell’interfaccia tra i loro Nationally Determined Contributions nell’ambito dell’UNFCCC e il processo necessario per rendere disponibili i crediti di carbonio da utilizzare nell’ambito del CORSIA.

– Migliorando l’accesso dei paesi ai carbon markets e alle risorse correlate, compresa la carbon finance.

– La Supporting Alliance rimarrà attiva, condividerà informazioni sui progressi compiuti e cercherà costantemente opportunità per promuovere la partecipazione a questo ampio sforzo collaborativo”, afferma IATA.

“L’impegno dei governi di Guyana, Madagascar, Regno Unito, Zambia e Zimbabwe, così come il supporto fornito dai nostri partner lungo l’intera carbon market value chain, dimostra un forte e condiviso impegno a rafforzare il legame tra la domanda di mercato e i quadri normativi. Questi quadri rimangono fondamentali per sbloccare il pieno potenziale delle CORSIA EEU. La CORSIA Supporting Alliance dimostra una straordinaria determinazione da parte di tutti gli operatori del mercato a collaborare. Dobbiamo garantire che le EEU possano essere immesse sul mercato con la rapidità e la portata necessarie”, ha affermato Marie Owens Thomsen, IATA’s Senior Vice President Sustainability and Chief Economist.

(Ufficio Stampa IATA)