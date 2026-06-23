LATAM Airlines opera i suoi primi voli charter passeggeri usando carburante sostenibile per l’aviazione (SAF)

LATAM Airlines Group ha completato i suoi primi voli charter passeggeri usando carburante sostenibile per l’aviazione (SAF) che le ha permesso di ottenere una riduzione di circa 160 tonnellate di emissioni di CO2 associate ai voli operati in collaborazione con la società francese di spedizioni di lusso PONANT EXPLORATIONS.

“L’operazione ha compreso 13 voli tra Santiago del Cile e Ushuaia, in Argentina, ai quali sono stati allocati 22.400 galloni di SAF secondo la metodologia di tracciabilità Book-and-Claim.

L’iniziativa rappresenta il primo progetto di riduzione delle emissioni di LATAM Airlines legato alle operazioni charter passeggeri sviluppato congiuntamente con un cliente.

Questo traguardo rappresenta un passo concreto in avanti nella loro strategia di sostenibilità e dimostra come la collaborazione tra compagnie aeree e clienti possa contribuire ad accelerare la transizione verso un’aviazione a minori emissioni”, afferma LATAM Airlines.

“In LATAM Airlines crediamo fermamente che il progresso verso un settore dell’aviazione più sostenibile richieda l’impegno e la collaborazione dell’intera catena del valore. Questa operazione con PONANT dimostra che esistono già meccanismi concreti che consentono ai nostri clienti di contribuire attivamente alla riduzione delle emissioni associate alle loro operazioni di trasporto aereo, mentre continuiamo a promuovere lo sviluppo e l’adozione dei carburanti sostenibili per l’aviazione nella regione”, ha dichiarato Thibaud Morand, General Manager di LATAM Airlines per Europa, Asia e Oceania.

Wassim Daoud, CSR and Sustainable Development Director di PONANT EXPLORATIONS, ha aggiunto: “Questa collaborazione con LATAM Airlines rappresenta un ulteriore importante passo avanti nel nostro impegno a favore di un turismo più sostenibile. Siamo orgogliosi di contribuire, insieme a loro, allo sviluppo di soluzioni in grado di sostenere la decarbonizzazione del settore dei trasporti, offrendo al contempo ai nostri ospiti esperienze di esplorazione sempre più rispettose dell’ambiente”.

“La riduzione delle emissioni è stata calcolata secondo la metodologia stabilita dal Programma di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio per l’aviazione internazionale (CORSIA) dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO), confrontando i fattori di emissione del carburante convenzionale Jet A-1 con quelli del carburante sostenibile per l’aviazione (SAF) utilizzato.

Il carburante allocato per il progetto era Neste MY SAF™, prodotto da materie prime rinnovabili e in grado di garantire una riduzione delle emissioni nel ciclo di vita pari al 74,72% rispetto al carburante tradizionale per l’aviazione.

Questo progetto fa parte dell’impegno più ampio di LATAM Airlines di portare avanti la propria strategia di sostenibilità e raggiungere l’obiettivo delle emissioni nette zero entro il 2050.

Per conseguire questo scopo, la compagnia si concentra su quattro pilastri chiave: la modernizzazione della flotta, l’efficienza operativa, l’espansione dell’utilizzo del carburante sostenibile per l’aviazione (SAF) e la compensazione delle emissioni attraverso progetti strategici regionali come misura complementare.

Questi sforzi hanno ricevuto un riconoscimento internazionale. All’inizio di quest’anno, LATAM Airlines è stata indicata da S&P Global tra le compagnie aeree leader a livello mondiale per performance in materia di sostenibilità, classificandosi al quinto e al primo posto tra tutte le compagnie aeree delle Americhe”, conclude LATAM Airlines.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines – Photo Credits: LATAM Airlines)