15° stormo: inaugurato a Cervia il nuovo sistema di simulazione di volo per l’elicottero HH-139

Un nuovo e avanzato sistema di simulazione del volo entra a far parte delle capacità addestrative del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare. La cerimonia di inaugurazione si è svolta presso l’Aeroporto di Cervia alla presenza del Prefetto di Ravenna Dott. Raffaele Ricciardi, autorità militari, rappresentanti dell’industria e personale del reparto.

Il nuovo polo addestrativo comprende un simulatore Full Flight destinato ai piloti, una postazione Advanced Mission Console per gli operatori di sistema e un Virtual Procedure Trainer. Grazie all’architettura integrata e al collegamento “Interlink”, le diverse piattaforme possono interagire tra loro consentendo a piloti e operatori di addestrarsi simultaneamente come se fossero a bordo dello stesso elicottero durante una missione reale.

A margine dell’evento, il Comandante del 15° Stormo, Colonnello Antonio Viola, ha evidenziato l’importanza del nuovo sistema per la crescita professionale degli equipaggi e per il mantenimento degli elevati standard operativi richiesti alle unità di ricerca e soccorso dell’Aeronautica Militare. “Questa infrastruttura rappresenta un investimento concreto sul nostro personale e sulle proprie competenze. Il simulatore ci permetterà di addestrare i nostri equipaggi in scenari sempre più complessi e realistici, incrementando sicurezza, efficacia operativa e capacità di risposta nelle missioni che svolgiamo quotidianamente a favore del Paese”, ha dichiarato il Colonnello Viola.

A sottolineare la valenza strategica dell’iniziativa è stato il Generale Alessandro De Lorenzo, Comandante delle Forze di Mobilità e Supporto che ha richiamato il ruolo di eccellenza svolto dall’Italia nel settore della formazione aeronautica. “L’Italia continua a essere un punto di riferimento nel panorama internazionale dell’addestramento al volo grazie alla professionalità del proprio personale e alla costante attenzione verso l’innovazione. Strutture come quella inaugurata oggi consentono di preparare equipaggi sempre più qualificati, mantenendo il nostro Paese ai vertici dell’eccellenza addestrativa e operativa”, ha affermato il Generale De Lorenzo.

Nel corso della cerimonia è intervenuto anche Aurelio Cavallaro, Head of Italian MoD Helicopter Sales di Leonardo S.p.A., l’Azienda del comparto aerospazio, difesa e sicurezza che ha realizzato sia gli HH-139 dell’Aeronautica Militare, sia i nuovi sistemi di simulazione, che ha evidenziato il valore della collaborazione tra industria e Forza Armata nello sviluppo di sistemi avanzati di simulazione capaci di rispondere alle esigenze operative presenti e future.

L’evento si è chiuso con il taglio del nastro e la benedizione della struttura impartita da Don Marco Galanti, cappellano militare della base di Cervia, che ha rivolto un pensiero agli equipaggi impegnati quotidianamente nelle attività operative al servizio della collettività.

Con questa nuova infrastruttura, il 15° Stormo rafforza ulteriormente la propria capacità di formare equipaggi altamente specializzati, pronti a operare negli scenari più complessi e l’entrata in servizio del nuovo sistema rappresenta un importante passo avanti nel processo di ammodernamento delle capacità addestrative del 15° Stormo, reparto che assicura, 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno, il servizio di ricerca e soccorso aereo nazionale, oltre a concorrere alle attività di pubblica utilità e supporto alla popolazione.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)