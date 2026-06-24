Condor torna a Windhoek

La compagnia aerea tedesca Condor aggiungerà il collegamento Francoforte-Windhoek (WDH) al suo flight schedule per l’estate 2027.

“La nuova rotta sarà operata tre volte a settimana a partire dalla fine di giugno, con partenze da Francoforte il martedì, il giovedì e il sabato. I voli di ritorno da Windhoek saranno operativi il giorno successivo, il mercoledì, il venerdì e la domenica. Windhoek torna a far parte del network di Condor dopo essere stata presente per circa sette anni, a partire da novembre 2014″, afferma Condor.

“Windhoek torna a far parte del nostro network di voli a lungo raggio dopo essere stata inclusa per molti anni. La Namibia è da tempo una delle destinazioni a lungo raggio più ambite dai turisti tedeschi. Con questo collegamento diretto e la nostra moderna flotta di Airbus A330neo, creiamo un’offerta interessante sia per i viaggiatori individuali che per i tour operator, in grado di soddisfare la forte domanda di viaggi nell’Africa meridionale”, ha dichiarato Peter Gerber, CEO di Condor.

“La Namibia è una delle destinazioni più popolari dell’Africa meridionale, nota per i suoi vasti paesaggi, i parchi nazionali e le esperienze naturalistiche uniche. Per molti viaggiatori, Windhoek rappresenta il punto di partenza ideale per esplorare il paese e la regione circostante. Oltre a Windhoek, sono già prenotabili altre destinazioni incluse nel summer 2027 flight schedule. Il full summer 2027 program verrà pubblicato gradualmente. Condor offre quindi ai propri clienti la possibilità di pianificare i viaggi per la prossima stagione estiva con largo anticipo.

I biglietti per i voli per Windhoek, così come per le altre destinazioni già incluse nel summer 2027 flight schedule, sono ora disponibili su www.condor.com e presso tutte le agenzie di viaggio”, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)